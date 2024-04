Nos recommandations pour choisir le robot aspirateur nettoyeur idéal

Avec l'évolution constante de la technologie, les aspirateurs robots sont devenus des alliés précieux pour gagner du temps et simplifier le nettoyage des maisons. Toutefois, il peut être difficile de s'y retrouver face à une offre pléthorique. Voici les critères qui permettront d'affiner votre choix et d'opter pour un robot aspirateur nettoyeur adapté à vos besoins.

Type de sols et performance d'aspiration

Dans un premier temps, il faut prendre en compte les différents types de sols présents dans votre logement. Certains modèles sont plus efficaces sur certains revêtements de sol, tels que le parquet, la moquette ou les carreaux. Il est donc crucial de sélectionner un robot aspirateur qui convient aux surfaces que vous souhaitez nettoyer. Par la même occasion, il doit être doté d'une puissance d'aspiration appropriée.

La puissance d'aspiration du robot est également un point important à considérer. Si vous possédez des animaux domestiques, optez pour un modèle doté d'une fonction d'aspiration ajustable. Faites de même si vous êtes allergique à la poussière. Ce choix garantit un nettoyage optimal.

Système de navigation

Le système de navigation du robot aspirateur déterminera la façon dont celui-ci se déplace dans votre maison. Plusieurs méthodes de navigation coexistent. Il y a notamment le déplacement aléatoire, la cartographie par caméra ou encore l'utilisation de lasers (LIDAR).

Navigation sans fil. Pour un nettoyage plus précis et complet de votre logement, optez pour un robot aspirateur capable de créer une carte virtuelle de votre intérieur et de mémoriser les pièces à nettoyer. Vous découvrirez les meilleurs modèles du marché avec des technologies de pointe sur notre guide comparatif 2024.

Autonomie et recharge automatique

L'autonomie du robot aspirateur nettoyeur variera en fonction de sa capacité de batterie et de sa consommation énergétique. Les modèles dotés d'une autonomie élevée permettront de nettoyer de plus grandes surfaces avant de devoir être rechargés.

Recharge intelligente. Certains modèles de robots aspirateurs embarquent une fonctionnalité de recharge automatique. Ce qui leur permet de retourner à leur base de chargement lorsque leur niveau de batterie devient trop faible. Puis, ils reprennent là où ils ont cessé dès lors qu'ils sont à nouveau chargés.

Découvrez comment choisir robot aspirateur nettoyeur à travers ce classement des meilleurs modèles du moment.

Filtration et accessoires

La qualité de la filtration du robot aspirateur compte, surtout si vous êtes allergiques ou possédez des animaux domestiques éparpillant beaucoup de poils. Privilégiez un modèle équipé d'un filtre HEPA pour bénéficier d'une filtration optimale.

Brosses spécialisées. Parmi les critères à prendre en compte, les accessoires supplémentaires du robot aspirateur peuvent être déterminants. Ainsi, certains modèles disposent de brosses spécifiques pour le nettoyage des coins et des bords ou encore pour faciliter l'aspiration des poils d'animaux.

Connectivité et contrôle à distance

La connectivité est un autre critère de choix de plus en plus prépondérant pour les consommateurs. Les robots aspirateurs connectés offrent la possibilité de les contrôler facilement depuis une application mobile, ce qui vous permettra par exemple de programmer leurs heures de nettoyage, suivre leur inventaire à distance ou définir des zones interdites.

Certains robots aspirateurs sont également compatibles avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa ou Google Assistant, offrant ainsi un contrôle vocal pratique pour l'utilisateur.

Design et niveau sonore

Le design est un élément souvent négligé, mais qui peut s'avérer crucial dans la sélection d'un robot aspirateur. Prêtez attention aux dimensions et à la forme de l'appareil afin qu'il puisse accéder facilement à toutes les zones de votre intérieur et passer sous vos meubles sans problème.

Enfin, le niveau sonore fait partie des critères de choix pour trouver le robot aspirateur idéal. Un appareil trop bruyant risque de constituer une gêne pour les occupants de la maison, surtout si vous prévoyez de l'utiliser régulièrement. Optez pour un modèle équipé d'un mode silencieux si vous souhaitez profiter de vos moments de détente à la maison sans être dérangé par le nettoyage.