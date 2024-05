Comment changer la voix sur votre aspirateur robot Xiaomi Mi ?

Dans l'univers des objets connectés, les aspirateurs robots intelligents tiennent une place importante. Parmi les modèles phares, on trouve le Xiaomi Mi, un aspirateur robot qui séduit par ses nombreuses fonctionnalités et sa simplicité d'utilisation. Cela dit, découvrez comment changer la voix sur votre aspirateur Xiaomi Mi pour en faire un compagnon encore plus agréable.

Avant de vous lancer dans le processus de modification de la voix de votre aspirateur robot Xiaomi Mi, il est nécessaire de vérifier que vous disposez de tous les éléments indispensables pour réaliser cette opération en toute sérénité :

Votre aspirateur Xiaomi Mi doit être connecté à Internet via le Wi-Fi.

doit être connecté à Internet via le Wi-Fi. Assurez-vous d'avoir accès à l'application mobile « Mi Home » (disponible pour iOS et Android). Elle vous permettra de contrôler et configurer toutes les options de votre Xiaomi Mi, dont le changement de voix.

La version de votre firmware doit être compatible avec les packs de voix (mise à jour régulière via l'application).

Pensez aussi charger votre aspirateur robot avant d'entamer le processus.

Accéder aux paramètres de voix de l'aspirateur Xiaomi Mi

Une fois les prérequis mentionnés ci-dessus remplis, vous pouvez désormais vous concentrer sur le changement de voix de votre appareil. Voici comment procéder :

Lancez l'application Mi Home sur votre smartphone ou tablette.

Connectez-vous à votre compte Xiaomi si nécessaire. Si vous n'en avez pas, créez-en un rapidement en suivant les instructions à l'écran.

Assurez-vous que votre aspirateur Xiaomi Mi est bien associé à votre compte et apparaît dans la liste des appareils connectés.

Sélectionnez votre aspirateur robot Xiaomi Mi pour accéder à son interface de contrôle et de configuration.

Dans le menu présent à l'écran, sélectionnez « Paramètres vocaux » ou « Voice settings« . Vous y trouverez diverses informations, notamment sur le volume sonore, les mises à jour du firmware et les packs de voix disponibles pour votre appareil.

Choisir un nouveau pack de voix pour votre Xiaomi Mi

Vous êtes maintenant sur la page principale des paramètres vocaux de votre aspirateur Xiaomi Mi. Vous avez accès à différents packs de voix préenregistrées, en plusieurs langues (anglais, chinois, etc.). Pour changer la voix en français, il vous suffit de :

Sélectionner le pack de voix correspondant à la langue souhaitée (par exemple : Français).

À une indication de téléchargement qui apparaîtra alors, cliquez dessus pour lancer le processus d'installation de ce pack de voix. Ce dernier sera alors déployé sur votre aspirateur robot Xiaomi Mi via la connexion Wi-Fi.

Une fois le téléchargement terminé, redémarrez votre aspirateur Xiaomi Mi pour que les modifications prennent effet.

Personnaliser davantage la voix de votre aspirateur robot

Si vous êtes à la recherche d'une personnalisation encore plus poussée, il existe des solutions alternatives permettant d'ajouter de nouvelles voix (plusieurs genres, accents, etc.) sur votre appareil. Certaines applications tierces ou sites web proposent en effet des packs de voix personnalisées et compatibles avec la politique du firmware de votre Xiaomi Mi.

Trouver des outils pour modifier le fichier audio

Afin de créer un pack de voix sur-mesure pour votre aspirateur Xiaomi Mi, vous aurez besoin d'utiliser divers outils :

Une application ou un logiciel de traitement audio pour éditer les fichiers enregistrés.

Un convertisseur de formats audio pour obtenir une meilleure compatibilité avec votre appareil.

Un moyen d'accéder aux archives du firmware de votre robot ainsi qu'à leur emplacement au sein du système interne du Xiaomi Mi.

En ayant recours à ces différentes ressources, vous serez en mesure de créer et d'intégrer les voix de votre choix à votre appareil, afin de rendre son utilisation encore plus plaisante.

