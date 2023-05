Comment cette petite startup s’est imposée sur le marché des montres connectées !

Au premier trimestre 2023, la startup indienne Fire-Boltt s’est démarquée dans l’univers des montres connectées. En face d’Apple et de Samsung, ces nouveaux acteurs ont créé la surprise !

En ayant effectué près de 9% d’exportations dans le monde, l’entreprise à l’origine des montres Fire-Boltt a pu se faire un nom. Voici en détail ce qui se raconte à son sujet.

Fire-Boltt, une entreprise aux tactiques rentables

Les smartwatch commercialisées par Fire-Boltt ont eu un franc succès, car l’entreprise a su appliquer des méthodes marketing qui ont porté leurs fruits. Selon les informations fournies par la plateforme Counterpoint Research, c’est en proposant des produits à des prix compétitifs et en étant à l’écoute de leurs clients que la marque indienne s’est grandement développée. C’est ainsi que les ventes de montres connectées produites par la startup Fire-Boltt ont décollées.

Or, tout n’est pas exclusivement affaire de services. En effet, le travail derrière cette ascension est immense. C’est notamment grâce à un calcul bien défini de leurs différents coûts que la marque a pu se démarquer. En plus de vendre des produits combinant un bon rapport qualité et prix, il est également important de répondre aux attentes des acheteurs et prendre des mesures d’économie. Et cela, Fire-Boltt l’a mis en application.

Une startup qui concurrence directement les leaders du marché des montres connectées

Sans pour autant détrôner les Apple Watch, il est tout de même incroyable que les montres connectées de cette startup aient la même part de marché que Samsung en moins d’un an. Alors que Fire-Boltt était jusqu’à présent, uniquement connue à l’Est. L’Ouest du globe est désormais un territoire en cours de conquête.

En étudiant les chiffres de 2022 et de 2023, il s’avère que la marque coréenne fabricant les Galaxy Watch ait vu ses ventes reculer de 1%. Voilà pourquoi Fire-Boltt et Samsung sont quasiment exæquo en apparence. Mais, c’est surtout grâce au grand recul d’Apple que la startup indienne a pu se frayer un chemin vers les sommets. En effet, si la part de marché récoltée par la vente des Apple Watch était de 32% en 2022. Puis, elle n’a été que de 26% en 2023. Ce qui a permis à la concurrence de rafler des clients.

Un succès national, une notoriété renforcée

Tandis que les montres connectées de la startup Fire-Boltt connaissent une popularité grandissante dans le reste du monde. Ces smartwatch sont également très prisées sur là où elles sont produites. Des analyses montrent que le chiffre d’affaires de l’entreprise est passé de 12 % au 1er trimestre 2022 à 27 % au 1er trimestre 2023. Et cela est arrivé sans que ces montres connectées n’aient été eu à sortir du marché indien.

Cette réussite a donc renforcé la notoriété de la marque avant qu’elle ne soit exportée à l’étranger. Ce qui a d’ailleurs joué un rôle crucial dans son succès mondial face à Samsung. Le pourcentage modeste que Fire-Boltt est arrivé à avoir par rapport à la marque coréenne n’est pas à prendre à la légère. Du point de vue des acheteurs, ce sont des produits de plus dont l’achat est à considérer.