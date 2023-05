5 fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch qui changeront votre vie!

Il n’est pas surprenant que les smartwatch commercialisées par les grandes entreprises offrent de nombreuses possibilités d’utilisation. Cependant, il existe peut-être une fonctionnalité ou plusieurs, dans votre Samsung Galaxy Watch, que vous ne connaissez pas. Or, elles pourraient renforcer l’utilité de votre appareil.

Elles sont au nombre 5. Ces fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch sont souvent méconnues ou très peu employées. Pourtant, il va sans dire que les montres connectées se sont fait une place dans le quotidien de nombreuses personnes. Voilà pourquoi, il est important de les lister à travers cet article.

La fonction : Suivi automatique de l’entraînement

Si pendant un exercice, vous oubliez de mesurer vos performances, la fonction « Suivi automatique de l’entraînement » peut vous être d’un grand secours.

Toutes les Samsung Galaxy Watch 5 ou leur version Pro sont dotées de cette fonctionnalité. Il suffit de lancer ce programme avant une séance. Et en se basant sur l’amplitude de vos mouvements et bien d’autres mesures, votre montre connectée peut déterminer l’activité que vous effectuez. Ce qui en fait un tracker de fitness haut de gamme. Et elle peut également mesurer les variations de votre fréquence cardiaque durant toute la durée de votre entraînement.

Le mode switching

Il est également possible de personnaliser les changements de mode de votre smartwatch. C’est une fonctionnalité très pratique se trouvant sur une Samsung Galaxy Watch.

Le mode « Bedtime » laissera par exemple vos alarmes actives. Tout en faisant taire toutes les autres notifications, comme le ferait le mode « Do Not Disturb ». Il désactive la luminosité de l’écran ainsi que la fonction réveil. De cette manière votre sommeil ne sera pas perturbé à cause de la lumière provenant du cadran de votre montre connectée. Il en va de même lorsque le « Theater Mode » est actif. Il permet d’éviter d’être distrait dans un cinéma ou en conduisant. Puis, le « Water Lock Mode », est très efficace afin que votre montre ne réagisse pas si des gouttes d’eau tombent dessus.

La fonctionnalité « Sleep monitoring » sur Samsung Galaxy Watch

Pour suivre, il est facile de dresser un bilan de vos nuits grâce à la fonctionnalité suivi du sommeil de votre Samsung Galaxy Watch. Il suffit de l’activer avant de dormir et de porter votre montre connectée au poignet pour qu’elle enregistre des données vous concernant.

Ainsi, elle pourra déterminer quelles sont vos différentes phases d’endormissement. Et si vous avez des problèmes de sommeil, ces données peuvent être confiées à un professionnel afin qu’il vous aide à trouver un traitement adéquat.

Les paramètres personnalisés

Puis, personnalisez votre Galaxy Watch de Samsung grâce à la fonctionnalité panneau rapide de paramètres.Vous pourrez alors supprimer, réorganiser ou ajouter les icônes des paramètres que vous souhaitez inclure dans votre panneau rapide. Les plus importants seront les plus faciles d’accès.

Les dernières générations de Galaxy Watch disposent également de paramètres d’accessibilité que vous pouvez activer et désactiver. C’est le cas des améliorations auditives, l’agrandissement de l’écran et les polices à fort contraste. Et il est possible de reprogrammer Home et Key en fonction de vos préférences, ou de remplacer Bixby par un autre assistant intelligent.

Faire de votre montre un accessoire de mode

Votre Samsung Galaxy Watch ne doit pas seulement être un accessoire fonctionnel. Elle peut aussi vous permettre d’afficher votre style. Vous pouvez choisir la couleur du boîtier et les options sont pratiquement illimitées lorsqu’il s’agit de choisir un cadran de montre.En plus des cadrans par défaut inclus lors de l’achat, vous pouvez télécharger d’autres options à partir de l’application Galaxy Wearable ou du Galaxy Store.