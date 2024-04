Robot aspirateur Xiaomi : comment réduire son volume sonore ?

Les robots aspirateurs sont devenus des alliés précieux dans nos foyers pour faciliter le ménage quotidien. De plus en plus performants et intelligents, ils offrent un grand confort d'utilisation. Toutefois, il arrive parfois que leur niveau sonore soit trop élevé, provoquant des nuisances pour les occupants comme pour les voisins. Si vous possédez un robot aspirateur Xiaomi, voici quelques astuces pour baisser le son et profiter pleinement de ses performances.

Fonctionnement du robot aspirateur Xiaomi

Pour mieux comprendre comment diminuer le bruit de votre robot aspirateur Xiaomi, il faut connaître son fonctionnement. Ce petit appareil intelligent se déplace automatiquement dans vos pièces grâce à une série de capteurs et une caméra intégrée, permettant ainsi d'éviter les obstacles et de cartographier l'espace. Il aspire ensuite les poussières et les saletés qu'il stocke dans un bac à déchets avant de retourner seul à sa base pour se recharger.

Cette vidéo de présentation donne un aperçu des capacités de l'aspirateur robot Vacuum X10.

Origine des nuisances sonores

Le moteur est la pièce maîtresse de l'appareil qui permet d'aspirer les poussières et d'actionner les brosses rotatives. Un moteur puissant peut être synonyme de performance, mais aussi de bruit.

Les brosses. En fonction de leur matériau et de leur usure, elles peuvent générer un bruit plus ou moins important en frottant sur le sol.

Les déplacements du robot. Lorsqu'il se déplace, l'automate produit des bruits de roulement et de collision avec les meubles et autres obstacles.

👉 Vous saurez davantage sur le fonctionnement d'un aspirateur robot en consultant notre article dédié à ce sujet.

✔️ Régler la puissance d'aspiration

Une bonne partie du bruit émis par votre appareil provient de la puissance d'aspiration. Pour limiter les nuisances sonores, vous pouvez tout simplement réduire cette puissance. Sur l'écran d'accueil de votre application mobile Xiaomi, sélectionnez le mode « Silencieux » ou « Normal » au lieu du mode « Max » ou « Turbo ». Ainsi, votre robot utilisera un niveau d'aspiration moins élevé et produira moins de bruit.

✔️ Vérifier et entretenir les brosses

Les brosses rotatives situées sous le robot sont responsables de la collecte des poussières et autres saletés. Vérifiez régulièrement et de les remplacer si nécessaire afin d'éviter qu'elles ne provoquent un bruit excessif. Vous pouvez également nettoyer les brosses à l'aide d'un chiffon propre et sec pour enlever les cheveux, fils et autres débris qui pourraient s'y être enroulés.

✔️ Optimiser le trajet du robot

Pour limiter les chocs et autres bruits de déplacement, vous pouvez améliorer le trajet suivi par votre robot aspirateur. Programmez-le pour qu'il évite les zones à risque, telles que les câbles électriques ou les pieds des meubles, en utilisant les fonctionnalités de cartographie de l'application mobile Xiaomi.

Des solutions externes pour réduire le volume sonore

Choisir le bon moment pour passer l'aspirateur chez vous Pour éviter de déranger vos proches ou vos voisins, préférez programmer votre robot aspirateur aux heures où vous êtes absent, par exemple pendant la journée lorsque vous travaillez, ou bien lors de vos activités extérieures. Vous pourrez ainsi profiter d'un logement propre sans subir les nuisances sonores causées par l'appareil. Utiliser un tapis anti-vibration sous la station de chargement Vous pouvez aussi placer un tapis anti-vibration sous la base de chargement de votre robot aspirateur. Ce dispositif absorbe une partie des vibrations et atténue le bruit lors du démarrage et de l'arrêt de l'appareil. Installer des éléments absorbants autour de la poubelle et de la station de charge En entourant la zone où se trouve la poubelle et la station de charge de votre robot avec des éléments absorbants tels que des mousses ou des rideaux épais, vous pouvez limiter la propagation du bruit lorsque l'appareil est en fonctionnement. Assurez-vous toutefois de ne pas obstruer les capteurs et autres parties du robot pour éviter les dysfonctionnements.

Nous vous suggérons également de lire :