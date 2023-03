Comment associer vos comptes Fortnite

Le multiplateforme perd de son intérêt dans la mesure où les progressions ne restent pas en changeant de support. Tous les profils sont ainsi à associer dans un seul compte Fortnite.

La popularité d’un jeu repose également sur sa disponibilité sur le maximum de plateformes. De cette manière, celui-ci est accessible au plus grand nombre. Cela est notamment le cas du très populaire Fortnite d’Epic Games. Le studio offre la possibilité aux joueurs d’associer sous un seul compte Fortnite tous leurs profils à travers les supports. De cette manière, ils ne perdent pas leurs progressions.

Un compte Epic Games pour ses profils Fortnite

Un compte Epic Games est indispensable pour associer ses profils Fortnite.

Associer dans un seul compte tous ses profils Fortnite permet de passer d’une plateforme à une autre sans perdre de progression. La méthode pour lier les profils est relativement simple. La synchronisation garantit une amélioration de son passe de combat quel que soit l’appareil sur lequel on joue. Il faut seulement savoir comment utiliser et se connecter à son compte Epic Games. On doit ensuite connaître les identifiants de son profil suivant la console ou le terminal mobile. Rassembler tous ses profils Fortnite dans son compte Epic Games ne prend pas plus de 10 minutes.

Les joueurs qui utilisent un appareil iOS ne peuvent pas profiter de l’option de liaison des profils. Cela en raison du désaccord entre Epic Games et Apple. Les fans sur iOS peuvent seulement espérer que le litige se résolve rapidement pour permettre le retour du jeu dans l’App Store.

La méthode pour associer en un compte ses profils Fortnite

Le regroupement de tous ses profils à travers les consoles et terminaux mobiles s’effectue sur le site officiel d’Epic Games. Quand vous y arrivez, suivez la procédure suivante :

Étape 1

Créez un compte Epic Games si vous n’en avez pas encore un. Dans la mesure où vous en possédez déjà un, il suffit de vous connecter. Rappelons que la gestion de tous les profils à travers les plateformes s’effectue avec le seul compte Epic Games. De ce fait, il faudra bien le sécuriser. L’utilisation d’une authentification à deux facteurs est recommandée.

Étape 2

Une fois que votre compte est ouvert, placez le curseur sur votre pseudo et sélectionnez Compte. Puis à gauche de l’écran, repérez un onglet Comptes connectés. Plusieurs options de compte vous seront alors proposées. Il peut s’agir de votre profil sur Xbox, sur Nintendo Switch ou encore sur PlayStation Network.

Le profil à associer au compte Epic Games se choisit à cette page.

Étape 3

Vous sélectionnez la plateforme de votre choix. Le système ouvrira alors un lien externe pour vous permettre la saisie des identifiants de votre profil. Il faut appuyer sur le bouton Continuer. Confirmez votre choix et la connexion sera effectuée.

Finalisation de la liaison pour les consoles

Pour les profils associés à la PlayStation, la Xbox et la Nintendo Switch, il faut se connecter avec les comptes respectifs pour chaque console. Une fois votre compte ouvert, vous donnez la permission que demande le système d’Epic Games pour le partage de données. Il faut procéder de cette manière pour associer le compte Epic Games et ses profils Fortnite multiplateformes.