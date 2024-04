Savez-vous combien dure une batterie sur un aspirateur robot ?

Les aspirateurs robots sont actuellement devenus des instruments indispensables pour effectuer rapidement et efficacement le nettoyage de la maison. Pour comparer les différents modèles disponibles sur le marché, l'autonomie fait partie des paramètres à absolument considérer. Mais combien dure une batterie sur un aspirateur robot ? Je vous invite à explorer plus en détail les facteurs influençant la durée de vie de la batterie de cet appareil.

Types de batteries utilisées dans les aspirateurs robots

On compte deux principaux types de batteries utilisées dans les aspirateurs robots : les batteries nickel-métal-hydrure (Ni-MH) et les batteries lithium-ion (Li-Ion). Chacune a ses avantages et inconvénients.

Batterie Nickel-Métal-Hydrure (Ni-MH)

Les batteries Ni-MH offrent généralement une capacité inférieure à celle des batteries Li-Ion, ce qui signifie qu'elles auront une autonomie moins importante. De plus, elles présentent aussi un effet mémoire, ce qui implique que leur performance diminue au fil du temps et des recharges.



Néanmoins, les batteries Ni-MH sont souvent plus abordables, ce qui peut rendre certains aspirateurs robots équipés de ces batteries plus accessibles pour les consommateurs.

Batterie Lithium-Ion (Li-Ion)

Les batteries Li-Ion sont réputées pour leur meilleure performance, leur plus grande capacité et leur absence d'effet mémoire. Cela signifie qu'elles offrent une autonomie supérieure à celle des batteries Ni-MH et qu'elles conservent une performance constante tout au long de leur durée de vie.



En revanche, elles sont généralement plus coûteuses, ce qui peut augmenter le prix des aspirateurs robots équipés de telles batteries.

Capacité et autonomie des batteries dans les aspirateurs robots

L'autonomie d'un aspirateur robot dépend directement de la capacité de sa batterie, mesurée en milliampères-heures (mAh). Plus la capacité est grande, plus l'appareil pourra fonctionner longtemps sans recharge. Toutefois, la durée réelle de fonctionnement de l'aspirateur varie également en fonction du mode de nettoyage choisi et de l'état du sol à nettoyer.

Autonomie moyenne des aspirateurs robots

En général, l'autonomie moyenne des aspirateurs robots varie entre 60 et 150 minutes. Les modèles basiques offriront souvent une durée de fonctionnement plus faible. Les appareils haut de gamme, quant à eux, proposeront des autonomies plus élevées :

60-90 minutes : modèles d'entrée de gamme avec batteries Ni-MH ou de faible capacité Li-Ion ;

: modèles d'entrée de gamme avec batteries Ni-MH ou de faible capacité Li-Ion ; 90-120 minutes : modèles intermédiaires avec batteries Li-Ion de capacité moyenne ;

: modèles intermédiaires avec batteries Li-Ion de capacité moyenne ; 120-150 minutes : modèles haut de gamme avec batteries Li-Ion de grande capacité et fonctions d'économie d'énergie.

Facteurs influençant l'autonomie réelle

Plusieurs éléments peuvent affecter la durée réelle pendant laquelle un aspirateur robot peut fonctionner sans recharge :

Mode de nettoyage : Les modes de nettoyage plus énergivores, comme la turbo aspiration ou le lavage humide, sollicitent davantage la batterie ;

: Les modes de nettoyage plus énergivores, comme la turbo aspiration ou le lavage humide, sollicitent davantage la batterie ; Type de sol : Sur des surfaces inégales ou des tapis épais, l'aspirateur consomme plus d'énergie pour se déplacer et aspirer la poussière ;

: Sur des surfaces inégales ou des tapis épais, l'aspirateur consomme plus d'énergie pour se déplacer et aspirer la poussière ; Batterie vieillissante : Au fil du temps, la performance de la batterie diminue, ce qui entraîne une réduction progressive de l'autonomie.

Maintenance et durée de vie des batteries des aspirateurs robots

Outre l'autonomie, un autre point à considérer est la durée de vie de la batterie. Il s'agit du nombre de cycles de charge qu'elle peut supporter avant de nécessiter un remplacement. De manière générale, les batteries lithium-ion ont une durée de vie supérieure à celle des batteries nickel-métal-hydrure.

Durée de vie moyenne des batteries selon leur type

Voici quelques estimations de la durée de vie d'une batterie d'aspirateur robot en fonction de son type :

Ni-MH : entre 400 et 600 cycles de charge ;

: entre 400 et 600 cycles de charge ; Li-Ion : entre 800 et 1000 cycles de charge.

Tips pour optimiser la durée de vie d'une batterie d'aspirateur robot

Pour préserver au mieux la performance et la longévité d'une batterie d'aspirateur robot, voici quelques conseils à suivre :

Utiliser des modes de nettoyage économes en énergie : privilégier les modes de nettoyage adaptés (auto ou standard) plutôt que ceux plus gourmands en énergie (turbo) si cela convient à vos besoins;

: privilégier les modes de nettoyage adaptés (auto ou standard) plutôt que ceux plus gourmands en énergie (turbo) si cela convient à vos besoins; Entretenir régulièrement l'appareil : vider le réservoir à poussière, brosser les filtres et vérifier l'état des roues pour réduire les efforts de déplacement et ainsi économiser de l'énergie ;

: vider le réservoir à poussière, brosser les filtres et vérifier l'état des roues pour réduire les efforts de déplacement et ainsi économiser de l'énergie ; Faire reposer la batterie : éviter de stocker l'appareil sur sa base de recharge tout le temps – programmer le robot aspirateur pour qu'il se recharge entièrement, puis le retirer de la base après quelques heures.