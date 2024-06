Ce qu’il fallait retenir cette semaine : La montre connectée IA de Samsung, le vélo cargo solaire Inga, et le scandale des airbags Takata

Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine' sur Technplay.com. Comme chaque semaine, nous plongeons dans le cœur de l'actualité technologique pour en extraire l'essentiel. Des dernières innovations en matière de mobilité à l'évolution continue des gadgets, sans oublier les phénomènes de la pop culture, nous vous offrons un résumé essentiel pour rester connecté. Voici les points saillants de cette semaine.

Samsung révolutionne les montres connectées avec Galaxy AI

Samsung franchit une nouvelle étape dans l'intégration de l'intelligence artificielle avec le lancement de la Galaxy Watch désormais dotée du modèle de langage Galaxy AI. Ce dispositif offre des capacités inédites en matière d'analyse et de suivi personnalisé de la santé, du bien-être et de la performance sportive, le tout dans un environnement hautement sécurisé. Cette convergence entre le hardware et le software de pointe positionne Samsung en précurseur sur le marché stratégique des montres connectées.

Inga, le vélo cargo électrique révolutionnaire d'Infinite Mobility

Infinite Mobility, une jeune startup norvégienne, a conçu un vélo cargo électrique innovant appelé Inga, qui intègre des panneaux solaires semi-flexibles sur le compartiment avant, permettant de recharger la batterie pendant les trajets grâce à l'énergie solaire. Avec un moteur de 250 W, une autonomie allant jusqu'à 60 km et une capacité de chargement exceptionnelle de 250 kg, Inga se présente comme une solution de mobilité urbaine écologique et pratique, et devrait être commercialisé prochainement en Europe. L'entreprise travaille également sur un modèle plus grand, le Løkka, qui disposera d'une surface de captation solaire encore plus importante.

Le désastre Takata : Le scandale mondial des airbags meurtriers

Le scandale des airbags défectueux produits par l'équipementier japonais Takata a entraîné l'un des plus importants rappels de véhicules de l'histoire automobile, impliquant plus de 100 millions de voitures dans le monde entier et touchant de nombreux constructeurs prestigieux. Les défaillances de ces airbags ont été liées à au moins 27 décès et plus de 400 blessés aux États-Unis, contraignant Takata à déposer le bilan en 2017 face aux coûts exorbitants des rappels et des poursuites judiciaires. Bien que l'entreprise ait cessé ses activités, les rappels de véhicules se poursuivent encore aujourd'hui.

La pépite de notre chaîne YouTube cette semaine

