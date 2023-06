Des Britanniques lancent la trottinette électrique la plus sûre !

La start-up britannique Hilo a dévoilé sa trottinette électrique phare, baptisée Hilo One, lors de l’événement Micromobility Europe à Amsterdam. Elle se caractérise par une technologie de pointe et un design innovant visant à la rendre plus sûre et plus facile à utiliser.

Confondée par Andy Palmer, Hilo est une start-up britannique souvent considérée comme le « parrain » des véhicules électriques. Elle vise à présenter une technologie destinée à défier les idées reçues selon lesquelles les trottinettes électriques ne sont pas sûres. » Avec sa nouvelle trottinette électrique truffée de dispositifs de sécurité high-tech, elle entend offrir à la micromobilité les normes de sécurité en vigueur dans l’industrie automobile.

Hilo One : une trottinette électrique plus sûre

Selon M. Palmer, « les scooters électriques ont été confrontés à des problèmes de sécurité et de perception par le public”. Pour faire face à ces défis, la société Britannique a mis au point la Hilo One. Cette trottinette électrique à la fois sûre et à la pointe de la technologie répond aux attentes du public.

La One utilise un système d’éclairage spécial doté d’une vision par ordinateur alimentée par l’IA. Le système de sécurité avancé Hilo One utilise la vision artificielle pour alerter les usagers de la route des dangers potentiels avec des avertissements similaires à ceux que l’on trouve dans les voitures.

Ses caractéristiques comprennent le système d’éclairage « Halo » qui améliore la visibilité des trottinettes électriques la nuit. En outre, il permet au conducteur d’indiquer s’il a l’intention de freiner ou d’indiquer son chemin.

Les alertes de proximité sont intégrées à un système de retour tactile et à des signaux sonores. Ces signaux permettent aux utilisateurs de ressentir des sensations physiques au niveau du guidon. Des signaux sonores aident à améliorer leur expérience de conduite.

L’importance de la technologie « Halo » est de rendre le conducteur conscient des autres usagers de la route et vice versa »

La Hilo One se caractérise par une grande roue avant de 12,5 pouces. Cette roue a été choisie pour éviter les nids-de-poule et éliminer la nervosité de certaines trottinettes électriques. Quant à la géométrie de la direction, elle a été déterminée à l’aide de nombreux tests effectués par des utilisateurs.

Une trottinette électrique connectée à une voiture électrique

Au-delà de ses qualités en matière de sécurité, la Hilo One comprend une unité de contrôle qui s’intègre à une voiture électrique. Grâce à la compatibilité avec Android Auto, les informations relatives à la navigation et à l’autonomie peuvent être partagées entre la voiture et la Hilo One.

Cela signifie que les conducteurs pourraient l’utiliser comme solution du dernier kilomètre et garder le scooter dans le coffre de la voiture.

Hilo indique également que l’Escooter pourrait être connecté à la batterie d’un véhicule électrique.

La Hilo One a une limite de vitesse de 25 km/h, conformément à la réglementation. Et ses deux moteurs électriques de 350 W offrent une autonomie de 40 km.

Comme on pouvait s’y attendre, tous ces gadgets et ces beaux looks ont un prix élevé. La Hilo One commence à partir de 2000 €. La startup prend déjà des précommandes avec une livraison prévue pour 2024.