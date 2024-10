Au lieu d’une smartwatch, voici le meilleur accessoire à mettre à votre poignet

Si vous vous intéressez sérieusement au fitness ou que vous aimez simplement faire du sport un weekend sur deux, le bracelet connecté Whoop 4.0 peut parfaitement remplacer l’usage d’une smartwatch.

Alors que le monde du Fitness a presque entièrement été conquis par les tocantes digitales, il est surprenant que les accessoires de ce type soient populaires. Mais oui ! C’est effectivement le cas et voici pourquoi.

1- Le bracelet connecté Whoop distrait moins qu’une smartwatch

Afin d’adopter un mode de vie réellement sain, sans que les écrans ne vous dictent sans cesse quoi faire, porter un bracelet connecté Whoop au poignet est pratique. C’est un accessoire qui fait fi de l’hyperconnexion.

Comme il n’y a pas d’écran, il n’y a aucun moyen de recevoir des notifications. Vous ne pouvez pas accéder à des applications ou des interfaces de montre. Et cela réduit la tentation de texter, de surveiller vos calories brûlées ou même de regarder l’heure.

2- Il est flexible au sens propre comme au figuré

Ensuite, si vous ne voulez pas porter le bracelet connecté Whoop au poignet, le meilleur endroit est généralement le biceps. C’est la partie supérieure du bras. C’est également assez pratique pour laisser respirer vos poignets.

Certaines montres connectées peuvent certes être repositionnées. Mais en règle générale, elles sont conçues pour être portées au poignet, ce qui est assez standard. Un accessoire flexible pouvant facilement détecter vos mouvements est une fois de plus nettement plus utile.

3- Aucun temps d’arrêt n’est nécessaire

Par la suite, le bracelet connecté Whoop est presque infatigable. Vous pouvez le laisser fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même une Fenix 8 doit être rechargée au moins 2 fois par mois. Cet accessoire a juste besoin d’être bien nettoyé pour bien fonctionner.

En effet, il faut toujours nettoyer régulièrement la peau sous votre Whoop afin qu’il relève bien vos données. Sinon il s’avère que sa batterie est résistante à l’eau (IP68). Donc il est également possible de le mouiller. Mais vous ne devez pas nager avec la batterie. Elle n’est pas conçue pour aller à la même profondeur que le tracker.

4- Un accessoire qui met l’accent sur la récupération

La récupération est au cœur des préoccupations de Whoop, c’est pour cela que son bracelet connecté est connu. Les trois principales mesures de la plateforme sont le sommeil, la récupération et les efforts. En les alignant, ces mesures sont plus importantes pour les athlètes que des choses comme le suivi des répétitions ou la cadence de course.

Par contre, cet accessoire n’est pas idéal si vous êtes un randonneur et que vous avez besoin de voir l’écran de votre smartwatch. Il est beaucoup plus à même de vous orienter que le bracelet Whoop.

5- Le bracelet connecté Whoop est abordable

Se procurer un bracelet de sport Whoop est facile. Toutefois, il est à noter que l’utilisation de cet appareil nécessite de s’abonner à la plateforme. Cela représente 239 $ (soit 218,29 €) pour 12 mois, ou 399 $ (soit 364,43€) pour 24 mois.

C’est plus cher que d’acheter un Fitbit, mais chaque abonnement comprend au moins un léger coaching et des analyses. En tant qu’abonné, vous recevrez automatiquement la Whoop 5.0 lors de son lancement.

