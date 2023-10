Le prix actuel de l’HONOR Watch GS Pro va vous faire halluciner !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée outdoor pas chère ? Venez dès à présent découvrir un produit qui vous ferra envie sur Amazon France. Il s’agit de la HONOR Watch GS Pro et elle est victime d’un super bon plan en ce moment.

C’est une offre à ne pas laisser passer, car ce n’est pas tous les jours que vous verrez un produit de ce type bénéficier d’une remise de -29% sur Amazon France. Maintenant que la météo se rafraîchit, c’est la bonne période de l’année durant laquelle nous vous conseillons d’acquérir ce nouvel accessoire pour la pratique de sports d’hiver.

Promo -29% HONOR Watch GS Pro - Montre connectée - Moniteur de fréquence Cardiaque et de Stress – GPS intégré – Appels mains-libres – 4 Go de mémoire interne – B Autonomie jusqu’à 25 jours grâ...

Taillée pour l’extérieur : cer...

Appels mains-libres, notificat...

100 modes d’entraînement et fo... 249.99 € 177.13 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Une superbe montre connectée maintenant vendue à moins de 200 euros !

Alors que le prix d’origine de l’HONOR Watch GS Pro avec bracelet tissé de couleur bleu est de 249,99€, le bon plan dont elle la cible sur Amazon France l’a fait passer à 176,49€ !

C’est quasiment 73,5€ d’économies qui ne sortiront pas de votre poche si vous l’achetez aujourd’hui ! Il s’agit d’une smartwatch exceptionnelle. Elle est taillée pour les sorties en extérieur, car elle jouit même d’une certification militaire. Ce qui signifie que ce modèle est résistant aux conditions les plus extrêmes et vous sera d’une grande aide.

Si vous devez vous orientez dans un environnement inconnu, son GPS intégré est l’un des meilleurs sur le marché des montres connectées. Et l’écran de cette montre connectée est assez clair. Ce qui fait que vous n’aurez aucun mal à lire les données affichées sur le cadran. Sa résolution est de 454 x 454 pixels à 326 PPI.

Les atouts de l’HONOR Watch GS Pro

Puis, en termes d’autonomie, cette smartwatch est très endurante. Si l’Apple Watch Ultra 2 a une autonomie maximale de 36 heures en mode faible consommation, l’HONOR Watch GS Pro peut parfaitement tenir pendant 25 jours sur une seule charge. Pourtant vous pouvez l’employer comme vous voulez. C’est uniquement lorsque le mode GPS est activé en permanence qu’elle ne dure qu’elle n’a que 100 heures d’autonomie. Et encore, c’est mieux que ce qu’offrent d’autres montres connectées du même type.

Sa puce Kirin A1 donne sinon des performances élevées à cet appareil sans trop consommer son énergie. Naviguer dans les différents menus de la montre connectée est facile. Et vous pouvez même passer des appels mains-libres, recevoir des notifications des messages ou avoir le contrôle de votre playlist musicale via votre HONOR Watch GS Pro.

Une smartwatch de sport que vous pouvez pousser à l’extrême

Comme l’HONOR Watch GS Pro est faite pour les sportifs, vous pourrez donner libre court à vos envies. Elle est capable de prendre plus de 100 modes d’entraînement et fonctionnalités spécifiques en charge. C’est un modèle particulièrement adapté à la pratique du ski et de la randonnée par exemple. Ensuite, elle ne craint pas les dénivelés ou les pentes raides. Vos constantes pourront toujours être notées.

Promo -29% HONOR Watch GS Pro - Montre connectée - Moniteur de fréquence Cardiaque et de Stress – GPS intégré – Appels mains-libres – 4 Go de mémoire interne – B Autonomie jusqu’à 25 jours grâ...

Taillée pour l’extérieur : cer...

Appels mains-libres, notificat...

100 modes d’entraînement et fo... 249.99 € 177.13 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Enfin, étant donné qu’il est toujours appréciable d’effectuer un suivi cardiaque en continu ou un suivi du stress, vous serez heureux d’apprendre que cette montre connectée est très précise. Grâce à la fonction HUAWEI Tru Relax, elle est en mesure de relever un grand nombre de données personnalisées.