Bon plan : la magnifique Amazfit GTR Rose dorée vous attend à -35% sur Amazon mesdames !

Vous êtes à la recherche d’une montre pour votre Valentine ? Les prix sont chers? Eh bien, grâce à ce bon plan sur l’Amazfit GTR, vous pourrez faire plaisir à votre moitié avec une montre connectée très complète pour son niveau de prix très correct.

Cette tocante signée Xiaomi fait partie des montres connectées qui avaient frappé fort à sa sortie. Un bel écran, un design simple, mais efficace, une excellente autonomie ainsi qu’un prix très correct en font un excellent produit. Grâce à ce bon plan sur l’Amazfit GTR, vous pourrez en profiter à un tarif exceptionnel de 79 € !

Amazfit GTR : une montre élégante à porter

Quand on a l’Amazfit GTR au poignet, il serait difficile de se douter qu’il s’agit d’une montre connectée d’entrée de gamme et relativement peu cher. Son style, assez simpliste est redoutable.

En effet, elle présente un design élégant que vous pourrez associer à vos plus beaux costumes tout en étant entièrement fonctionnel lors de vos séances sportives. Cette version sublime pour les femmes est dotée d’un bracelet assorti qui s’ajustera à ravir à vos poignets.

La qualité de ses finitions est également au rendez-vous puisque rien n’est trop épais et tout est finement placé là où il le faut. D’ailleurs, si vous le souhaitez, il est tout à fait possible de changer ses bracelets en fonction de vos goûts.

Vous retrouverez sur le boîtier deux boutons. L’un est cerclé de rouge et vous permettra de déverrouiller l’écran et le second fonctionne semblablement au bouton « Action » de l’Apple Watch.

Que dire, ce bon plan sur l’Amazfit GTR est une occasion rare d’acquérir la montre à seulement 79 € contre à plus d’une centaine d’euros d’ordinaire.

De belles caractéristiques techniques

L’Amazfit GTR possède un très bel écran OLED avec des éléments bien proportionnés pour faciliter les actions sur ce dernier. Sobre et esthétique, la navigation l’est tout autant. Pour pouvoir naviguer dans les différents menus, il n’y a rien de plus simple.

En effet, tout se fait comme sur un Android, mais quelques gestuelles s’inversent. Par exemple, pour retourner en arrière, il suffit de faire glisser ses doigts de gauche à droite. Sinon, pour afficher d’autres éléments, vous n’aurez qu’à glisser vers la droite ou le bas.

Pour profiter de toutes vos données, il vous suffit de télécharger et d’installer l’application Amazfit sur votre smartphone. Avec ce dernier, vous serez en mesure de suivre la qualité de votre sommeil ou encore vos nombres de pas par exemple.

Côté autonomie, Xiaomi frappe toujours aussi fort. Avec l’Amazfit GTR, dans sa configuration par défaut, vous pourrez profiter d’une autonomie de 24 jours. C’est tout bonnement exceptionnel pour un tel niveau de prix.

Ce bon sur cette Amazfit GTR est donc l’occasion de vous offrir à vous ou à votre valentine, une montre connectée élégante et très fonctionnelle.

Des fonctionnalités riches à un si petit prix

Côté fonctionnalité, on retrouve tout ce qu’il nous faut. Cela signifie que vous aurez au suivi d’activités (cyclisme, natation, course, marche, etc.). Mais en plus, l’Amazfit GTR se dote d’un cardiofréquencemètre, d’un rappel et de tout ce que l’on recherche sur un produit moderne.

Comme évoqué plus haut, les fonctionnalités santé sont assez complètes et vous pourrez retrouver l’ensemble de vos données sur l’application Amazfit. En somme, c’est une excellente montre connectée.

Ce bon plan sur la Xiaomi Amazfit GTR est exceptionnel, ne manquez surtout pas cette bonne affaire !