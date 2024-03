[BON PLAN] – Adoptez le nettoyage moderne avec le Roborock S7 Maxv Ultra

Vous recherchez un appareil performant pour automatiser le nettoyage de votre foyer ? Optez pour le Roborock S7 Maxv Ultra. Avec son tarif réduit, ses options de paiement flexibles et sa garantie, il n'a jamais été aussi facile d'introduire la technologie de nettoyage du futur chez soi. Ne laissez pas passer cette opportunité d'allier confort, technologie et design dans votre quotidien.

Roborock S7 Maxv Ultra, une remise de 410 euros

Vous vous souciez de la propreté de votre maison ? Adoptez le S7 Maxv Ultra. C'est la solution ultime pour un foyer impeccable. Pendant une durée limitée, vous pouvez bénéficier d'une remise de 23% sur ce produit. Autrement dit, vous pouvez l'acquérir pour seulement 1410,76 euros au lieu de 1820,53 euros. N'attendez plus ! Passez vite votre commande.

Vous voulez acheter le Roborock S7 Maxv Ultra mais vous manquez d'argent ? Ne vous inquiétez pas. Cette promotion inclut des options de paiement flexibles. Vous pouvez régler votre achat en 4 ou en 24 fois.

En plus de son prix attractif, bénéficiez d'un remboursement sous 30 jours si le Roborock S7 Maxv Ultra ne répond pas à vos attentes. En prime, l'appareil est livré avec une garantie de 2 ans.

Les raisons clés de choisir le Roborock S7 Maxv Ultra

L'aspirateur robot Maxv Ultra utilise des capteurs laser et une double caméra IA pour naviguer intelligemment dans votre espace. Elle identifie et contourne les obstacles avec une précision étonnante. Cela garantit un nettoyage efficace sans interruptions.

Nettoyage automatisé et puissant

Cet aspirateur est doté d'une station de vidange autonettoyante. Par conséquent, il s'occupe de tout, du vidage à la recharge en eau, jusqu'au nettoyage de sa serpillière. De plus, le Roborock S7 Maxv Ultra dispose d'une puissance d'aspiration de 5100Pa et d'une brosse en caoutchouc plein. Ces fonctionnalités lui donnent la possibilité d'éliminer les poils d'animaux et les saletés les plus tenaces.

Système d'essuyage innovant

Grâce à son système d'essuyage VibraRise, le S7 Maxv Ultra effectue un nettoyage en profondeur. En fait, il frotte les surfaces jusqu'à 3 000 fois par minute. De plus, il adapte sa puissance d'aspiration et sa méthode de nettoyage en fonction du support.

