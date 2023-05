La robuste Amazfit T-Rex passe à moins de 100 € avec ce bon plan !

Vous aimez faire de la randonnée, du trail ou de l’escalade et vous êtes à la recherche d’une montre connectée pas cher ? Profitez dès maintenant du bon plan Amazon qui porte sur l’Amazfit T-Rex !

Ce petit titan est actuellement à un prix défiant toute concurrence. Et pour ceux qui ne veulent pas se ruiner, c’est donc une affaire à ne pas rater ! Voici notamment ce qu’il en est.

Une promotion qui tombe à pic

Alors que les smartwatch destinées à la pratique d’activités en extérieur sont vendues à des prix très variés. Il est rare de trouver un modèle performant à moins de 100 euros. Mais dès à présent, sur Amazon France, l’Amazfit T-Rex est à 79,9 euros. C’est une offre incroyable!

Son prix était originellement de 139,90 euros sur le site officiel de la marque. Mais il est descendu de 39,04 euros! Pour une montre connectée considérée comme une entrée de gamme, c’est tout de même pas mal ! Il serait alors dommage de ne pas profiter du bon plan sur l’Amazfit T-Rex dès aujourd’hui.

L’Amazfit T-Rex, une smartwatch à l’épreuve de tous les chocs !

Ce n’est pas pour rien que le design de la smartwatch dénommée Amazfit T-Rex ressemble à celui d’une montre militaire. En effet, elle possède 12 certifications et résiste aux conditions environnementales difficiles. Par exemple, elle fonctionne toujours sous 70℃ de chaleur, et à -40 °C dans le froid.

Puis, sur le papier il est dit qu’elle supporte bien l’humidité à raison de 240 heures d’exposition. Et si vous l’emmenez en mer, sa résistance aux embruns salins est de 96 heures. Ensuite, en plus d’aspect solide, elle est pourvue de fonctionnalités qui en font un excellent compagnon de route. C’est pourquoi, il est intéressant d’acquérir une Amazfit T-Rex grâce à ce bon plan !

Les fonctionnalités de l’Amazfit T-Rex

Que vous fassiez du sport en salle ou en extérieur, l’Amazfit T-Rex est une smartwatch de premier choix. Elle vous sera très utile lors de la pratique de toutes les activités qui nécessitent un effort physique. Et elle dispose d’une puce GPS Sony de haute qualité. Il vous sera très facile de vous orienter en ville ou dans la nature grâce à elle.

Et cette montre connectée est très endurante. Son autonomie est de 20 jours en usage normal et de 66 jours en mode économie d’énergie. Par contre, elle ne dure que 20 heures si le GPS est continuellement activé. De ce fait, tout dépend de l’emploi que son porteur en fait.

Un dispositif permettant de garder la forme

Pourvue d’un écran couleur AMOLED de 1,3 pouces toujours allumé, l’Amazfit T-Rex permet à son utilisateur de garder un œil sur ces performances sportives ainsi que sur son état de santé. Dotée d’un capteur cardiofréquencemètre et d’une application faisant office de moniteur de sommeil, elle est pratique en tout temps.

Et pour finir, il est possible de la porter dans l’eau. Son étanchéité est de 5 ATM. C’est pour toutes ces raisons que le fait d’acquérir l’Amazfit T-Rex grâce au bon plan qu’Amazon propose est un très bon achat. Qui sait quand cette offre réapparaîtra de nouveau ?