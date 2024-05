Blink élargit sa gamme de produits avec ces nouvelles caméras de surveillance

La nouvelle caméra de surveillance Blink Mini 2, conçue par Blink, une filiale d'Amazon, promet d'apporter des innovations majeures dans le monde de la sécurité domestique. Dotée d'une vision par ordinateur pour la détection de personnes, elle se positionne comme une solution abordable pour l'intérieur et l'extérieur.

Blink Mini 2 et ses nouvelles fonctionnalités

La Blink Mini 2 se distingue par son design compact et ses fonctionnalités avancées. Elle offre une vision nocturne en couleur grâce à un projecteur LED intégré, un champ de vision élargi et une qualité d'image améliorée. Cette caméra est disponible à partir de 39,99 euros pour l'intérieur, elle répond aux besoins de surveillance sans compromettre l'esthétique.

Sécurité personnalisée et intelligence

Au cœur de la Mini 2 se trouve une puce sur mesure qui enrichit l'expérience utilisateur avec des notifications intelligentes. Cela inclut la détection précise de personnes pour minimiser les alertes inutiles. Ce système permet une surveillance plus ciblée et efficace pour réduire les perturbations tout en augmentant la sécurité.

Une caméra adaptée à tout environnement

La nouvelle génération de Blink Mini est conçue pour fonctionner tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ce, grâce à un adaptateur secteur résistant aux intempéries. Ce caractère polyvalent de la Mini 2 permet une installation flexible, que ce soit sur une table ou sous l'avant-toit d'une maison.

Blink continue de mettre l'accent sur la confidentialité de ses utilisateurs. La Mini 2 permet une personnalisation des zones de capture. Cela assure que seules les zones pertinentes soient surveillées. Cette fonctionnalité est cruciale pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée.

Intégration avec Alexa pour une maison connectée

La Mini 2 fonctionne harmonieusement avec Alexa. Elle offre une intégration fluide avec les appareils Echo pour une maison connectée. Les utilisateurs peuvent activer la caméra, recevoir des alertes et même visualiser des vidéos en direct via leur appareil Echo. Cette simplicité rend la gestion de la sécurité domestique plus interactive.

Plus de fonctionnalités avec l'abonnement Blink

Un abonnement Blink ouvre la porte à des fonctionnalités supplémentaires telles que l'enregistrement vidéo sur le cloud et une visualisation prolongée des flux en direct. À partir de seulement 3 euros par mois, cet abonnement enrichit l'expérience utilisateur. Ce qui rend la surveillance domestique non seulement plus efficace; mais aussi plus flexible.

Disponibilité et prix

La Blink Mini 2 est proposée à un prix attractif pour rendre la sécurité domestique avancée accessible à tous. Pour une utilisation extérieure, l'adaptateur résistant aux intempéries complète l'ensemble pour un total de 49,98 euros. Cette caméra est disponible pour tous les clients souhaitant effectuer un achat.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

