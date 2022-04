Amazon Alexa sait désormais si votre caméra de sécurité filme une personne ou un colis

La nouvelle fonctionnalité de détection d’Amazon Alexa permet à l’assistant vocal de déterminer si votre caméra de sécurité ou visiophone filme une personne ou un colis.

Alexa, l’assistant vocal d’Amazon est aujourd’hui capable de déterminer la nature de ce que voit votre caméra de sécurité. Cette fonctionnalité marchera avec les sonnettes vidéo et les caméras de sécurité de Ring et Google Nest. D’autres marques pourront prochainement l’adopter grâce à l’ajout d’une nouvelle API d’Amazon.

À quoi consiste cette fonctionnalité d’Alexa ?

Les sonnettes vidéo connectées prenant en charge Amazon Alexa, peuvent annoncer sur les haut-parleurs Echo connectés qu’une personne appuie sur la sonnette. Les sonnettes Ring quant à elles peuvent afficher un flux vidéo en direct sur l’écran connecté Echo Show ou sur Fire TV.

D’autres caméras de sécurité peuvent quant à elles annoncer des cas de mouvement. Cette nouvelle fonctionnalité de détection d’Alexa d’Amazon permet aussi d’annoncer la présence d’un colis ou d’une personne.

La fonction de détection de colis est déjà disponible sur toutes les sonnettes et caméras vidéo Ring. On la retrouve déjà sur la Ring Video Doorbell Pro 2 et la Ring Video Doorbell 2020. Cette fonction débarque également bientôt sur les caméras Google Nest Cam Outdoor, Nest Cam Indoor, Nest Cam Floodlight et Nest Doorbell.

Comment bénéficier de cette fonctionnalité de détection d’Alexa d’Amazon ?

Amazon a publié une nouvelle API de capteur de détection d’objets. Elle permet aux fabricants d’appareils photo d’intégrer cette fonction à leurs appareils. Si le fabricant de la caméra facture des frais pour la détection de personnes ou de colis, vous devrez débourser le montant correspondant pour que la fonction marche.

Les utilisateurs de Ring auront besoin d’un abonnement Ring Protect accessible à partir de 3 euros par mois. Google, pour sa part, ne facture pas la détection de personne.

Pour que la fonctionnalité marche, vous devrez activer la détection de personne et/ou de colis sur votre caméra compatible. Accédez ensuite à l’application Alexa puis aux paramètres de la caméra ou de la sonnette. La section « Événements de caméra » s’affiche et vous pourrez y personnaliser vos paramètres.