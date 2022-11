Black Friday : Decathlon fait fondre le prix de ce puissant vélo électrique

Pour le Black Friday 2022, Decathlon offre un rabais exceptionnel avec son vélo électrique E-ST 500 noir 27,5. Ce modèle qui vaut normalement 1499 € est proposé à 1699€ pour cette occasion.

Les vélos électriques présentent de nombreux avantages. Ils constituent aujourd’hui des alliés précieux, que ce soit pour des trajets domicile-travail ou pour des balades sans effort excessif. Le Black Friday permet d’obtenir l’un des meilleurs modèles du secteur, le E-ST 500 noir 27,5, a un prix avantageux.

Le Rockrider E-ST 500 : un vélo électrique puissant

Avec une réduction de -11%, le Rockrider E-ST 500 est-il une bonne affaire ? Au premier abord, c’est un vélo au look imposant. En effet, ces pneus surdimensionnés de 2,4 et la géométrie de son cadre le distinguent de la concurrence. Mais puisque l’esthétique est superficielle, regardons de plus près ce que le Rockrider a à offrir et pourquoi il fait partie des meilleurs vélos électriques Decathlon. Commençons donc par les côtés techniques.

Tout d’abord, ce vélo électrique bénéficie d’un moteur central de 250w délivrant un couple de 42 Nm. De plus, ce moteur est alimenté par une batterie à tube diagonal de 420 Wh, provenant de spécialistes réputés de l’industrie, Samsung et LG.

En moyenne, le Rockrider E-ST 500 permet de profiter de 2 heures de course et 3 quarts d’heure de pédalage. Pour aider les cyclistes à contrôler et à déployer au mieux son système e-mtb, le Rockrider E-ST 500 dispose d’un écran Ergo 500. Ce dernier indique le mode d’assistance, le niveau de la batterie, les différents calibrages de vitesse, l’état de la distance et le niveau crucial de la batterie restante.

Un semi-rigide tout-terrain robuste avec assistance au pédalage

L’autre grande caractéristique est l’assistance au pédalage. En effet, le E-ST 500 s’équipe d’un capteur intégré au pédalier qui mesure la force appliquée sur les pédales. Plus vous pédalez vigoureusement, plus le moteur électrique vous aide.

Il en résulte une transmission de puissance très douce et fluide, qui peut sembler presque imperceptible au début. Vous pédalez sans effort à la vitesse que seuls les pros les plus en forme peuvent atteindre. Voilà une sensation formidable, qui vous donnera le sourire, quel que soit votre niveau de cyclisme.

Un vélo électrique offrant un grand confort

Parmi les meilleurs vélos électriques, Rockrider E-ST 500 s’équipe de jantes extra larges 27.5 à double paroi. Ces roues de trail ont été conçues spécifiquement pour la pratique d’un sport en montagne. Ces jantes de 23 mm de large assurent la durabilité et l’adhérence des pneus larges. La roue arrière possède 36 rayons épais pour résister au couple du moteur.

Pour accroître le confort, la longueur de la potence varie selon la taille. Elle peut être augmentée en cinq étapes sur tous les vélos pour améliorer l’ajustement et le confort du cycliste. De plus, des poignées souples permettent au cycliste de profiter pleinement de son vélo.

Et n’oubliez pas qu’outre la réduction du Black Friday, vous pouvez bénéficier d’un bonus écologique, une prime accordée à tous ceux qui achètent un vélo électrique.