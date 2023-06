Avec cette batterie géante d’Anker, finie la crise de l’énergie chez vous !

Grâce à la batterie maison d’Anker, la crise énergétique chez vous sera enfin résolue ! En effet, vous pouvez dire adieu aux pannes de courant et à la dépendance au réseau électrique local. Profitez de l’autonomie offerte par cette innovation pour garantir un approvisionnement énergétique constant et fiable dans votre foyer.

Anker et sa nouvelle gamme de grandes batteries Solix

Anker est célèbre pour ses câbles et chargeurs portables qui évitent les pannes inopportunes des appareils mobiles. En élargissant ses solutions d’alimentation portable, Anker présente sa nouvelle gamme de grandes batteries Solix spécialement conçues pour la maison. Cette innovation permet de rendre un foyer autonome vis-à-vis du réseau électrique local ou des pannes fréquentes.

Le défi de la fiabilité de la technologie solaire

Bien que la technologie solaire soit devenue plus abordable, elle présente des défis de fiabilité. En effet, on ne peut pas toujours garantir une production d’énergie solaire suffisante 24/7. Pour pallier ce problème, une solution plus fiable consiste à coupler les panneaux solaires avec une batterie de stockage. Cette batterie accumule l’énergie en excès pour une utilisation ultérieure, assurant ainsi un approvisionnement énergétique constant et fiable.

Le système de stockage d’énergie Solix d’Anker

Le système Solix de stockage d’énergie (une batterie) pour maison d’Anker répond à ce besoin. Il sera disponible l’année prochaine avec différentes capacités, allant de la taille d’un petit réfrigérateur. Ces batteries modulaires peuvent s’associer pour fournir plus de puissance et répondre à différents besoins.

Pour une maison de taille moyenne, elles offrent une autonomie de quelques heures avec 5 kWh. Sinon, vous pourrez acheter des versions qui fournissent jusqu’à 180 kWh pour une semaine d’alimentation continue.

Une capacité supérieure au Tesla Powerwall 2

La capacité de 180 kWh dépasse la limite de 135 kWh du système Tesla Powerwall 2. Anker garantit que son système de secours Solix est compatible avec les systèmes solaires existants et futurs.

En effet, la technologie est basée sur des batteries au phosphate de fer et de lithium. Celles-ci sont contrôlées par leur matériel et logiciel de gestion d’énergie. De surcroît, il sera éventuellement capable de recharger des véhicules électriques.

Batterie d’Anker : Une solution pour les maisons sans toit ou jardin

La gamme de batteries Solix d’Anker convient également aux propriétaires de maisons qui ne disposent pas de toit ou de jardin pour installer des panneaux solaires. Le système de panneaux solaires Solix RS40 d’Anker est déjà disponible à l’achat pour les propriétaires de condos en Europe.

Ce système se fixe aux balustrades des balcons. L’année prochaine, les batteries solaires modulaires Solix Solarbank pourront être associées à ce système solaire. Ces batteries offrent une capacité de stockage d’énergie de 1,6 kWh à 3,2 kWh. Elles permettent de disposer de quelques heures d’alimentation d’urgence en cas de panne.

Prix et mise à jour de la gamme PowerHouse

Le prix de la gamme de batteries pour maison Solix d’Anker n’a pas encore été annoncé. Anker a également mis à jour sa gamme d’alimentation portable PowerHouse avec la marque Solix. L’Anker PowerHouse 767 est désormais connu sous le nom d’Anker Solix F2000. Il offre plus de 2 kWh de puissance pour 2 000 dollars sur leur site officiel. Cela donne une idée approximative du coût de 180 kWh de puissance.