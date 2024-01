Ascension vers les étoiles : il réinvente le rêve d’un ascenseur spatial

L’innovation architecturale vient de franchir un nouveau palier avec la récente distinction accordée à Jordan-William Hughes, un architecte britannique de 30 ans. Son projet audacieux d’un ascenseur spatial, nommé Ascensio, a captivé l’attention de la fondation Jacques Rougerie, une entité réputée pour son soutien aux avancées architecturales.

Ascensio est un concept révolutionnaire combinant un ascenseur spatial qui partirait d’une plateforme maritime à une station spatiale en orbite géostationnaire. Ce projet visionnaire ne vise pas seulement à rendre l’exploration spatiale plus accessible, mais aussi à la rendre plus durable, en s’éloignant des coûts et de la pollution engendrés par les fusées classiques.

Un concept vieux comme le monde remis au goût du jour

L’idée d’un ascenseur spatial est loin d’être une nouveauté. Cela remonte à 1895, grâce à Konstantin Tsiolkovsky. Ce scientifique russe avait imaginé une tour s’élevant de la Terre jusqu’à une altitude géostationnaire, ouvrant ainsi la voie à l’exploration spatiale sans l’usage de fusées. Ce concept, bien que futuriste à l’époque, connaît un regain d’intérêt avec des avancées telles que celle de Hughes.

Malgré les défis techniques considérables, tels que la création d’un câble en nanotubes de carbone ultra-résistant, des scientifiques du monde entier, y compris l’International Space Elevator Consortium, estiment que ce projet pourrait devenir réalité d’ici 2050. Des études antérieures, comme celle publiée dans Nature Nanotechnology concernant une nanofibre développée par des chercheurs chinois, témoignent de progrès significatifs dans ce domaine.

Cette distinction de la fondation Jacques Rougerie vient donc réaffirmer le potentiel et l’importance d’Ascensio, non seulement en tant qu’innovation architecturale, mais aussi en tant que jalon vers une nouvelle ère d’exploration spatiale.