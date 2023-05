Arcane : tout ce que l’on sait de la future saison 2

Arcane saison 2 ne sortira probablement pas cette année et voici tout ce que nous savons sur le retour de la série à succès de Netflix.

Mauvaise nouvelle pour les fans de League of Legends (LoL) et de séries télévisées, Arcane saison 2 ne reviendra pas sur nos écrans avant la fin de l’année 2023. Nous comprenons votre déception, nous le sommes tout autant.

Alors, que s’est-il passé ? La deuxième saison d’Arcane était censée faire ses débuts cette année, n’est-ce pas ? Eh bien, nous avions espéré, mais vous devrez continuer à lire pour comprendre pourquoi nos espoirs ont été anéantis.

Arcane saison 2 n’a toujours pas de date de sortie, même si elle a été approuvée en novembre 2021. Étant donné son développement prolongé jusqu’à présent, nous espérions qu’elle arriverait avant la fin de l’année 2023.

Cependant, lors d’une discussion avec le commentateur LPL Guan Ze Yuan (via bilibili.com), le PDG de Riot, Nicolo Laurent, a confirmé que la prochaine saison d’Arcane ne serait pas prête avant 2024.

« Ce n’est pas prêt encore », a déclaré Laurent, ajoutant que Riot et les studios de production Fortiche souhaitent que ce soit aussi bon que possible. De plus, Riot ne savait pas que la première saison allait connaître un tel succès, donc ils ont commencé le développement beaucoup plus tard que prévu. En bref : « Malheureusement, elle ne sortira pas cette année », a révélé Laurent.

Auparavant, Laurent avait expliqué que la saison 2 ne sortirait jamais en 2022, malgré les espoirs des fans l’année dernière. Maintenant, cependant, l’attente sera encore plus longue.

Entre-temps, en novembre 2022, le co-showrunner Christian Linke a confirmé (via Reddit) que les scripts avaient été finalisés, mais certains d’entre eux avaient été retravaillés en fonction des storyboards et du travail des acteurs de doublage.

En parlant de l’enregistrement des lignes de dialogue pour la série, Katie Leung – qui prête sa voix à Caitlyn – a déclaré à l’utilisateur Reddit Neon_1990 qu’elle travaillait encore sur le doublage jusqu’à récemment, mi-avril. Selon toutes les informations, le développement se déroule bien, mais pas assez bien pour qu’Arcane saison 2 arrive cette année. Cependant, si l’attente signifie qu’elle sera aussi bonne, voire meilleure, que sa prédécesseure, nous sommes prêts à attendre. Qu’est-ce qui nous réserve la saison 2 d’Arcane ? Eh bien, nous avons quelques détails sur le casting, l’intrigue et l’avenir de la série.

Casting et intrigue d’arcane saison 2 : toutes les infos

La saison 1 d’Arcane a introduit les personnages emblématiques de League of Legends tels que Jinx, Vi, Jayce, Caitlyn et bien d’autres. La série a plongé dans l’histoire de la ville de Piltover et de la zone souterraine de Zaun, explorant les origines des personnages et les tensions croissantes entre les deux régions.

Pour la saison 2, nous prévoyons que l’histoire se poursuive en approfondissant davantage ces personnages et en développant leurs relations complexes. Nous pouvons nous attendre à une exploration plus approfondie de l’univers de League of Legends et à de nouvelles intrigues captivantes.

En ce qui concerne le casting, nous savons que les acteurs originaux qui ont prêté leur voix aux personnages dans la saison 1 devraient revenir pour la saison 2. Cela inclut Hailee Steinfeld (Jinx), Ella Purnell (Vi), Kevin Alejandro (Jayce), Katie Leung (Caitlyn) et d’autres membres talentueux de la distribution. Les fans ont salué leurs performances vocales exceptionnelles et celles-ci contribueront sans aucun doute à l’immersion dans l’univers d’Arcane.

