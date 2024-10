Cette application santé avertit les utilisateurs AVANT qu’ils ne tombent malades

Sans pour autant être devin, certaines montres connectées peuvent effectuer des prédictions qui peuvent sauver la vie de nombreuses personnes. Et vu que l’application Vitals est récemment accessible, l’Apple Watch est encore plus performante.

Désormais, la tocante d’Apple est un outil permettant à ses porteurs de mieux prendre soin d’eux. Voici comment cela se passe. Ces quelques lignes vous en diront plus sur le sujet.

L’Apple Watch, de nouveau au top de sa forme niveau Vitals

Aujourd’hui, certains utilisateurs de l’Apple Watch affirment que l’application Vitals disponible pour la Series 10 avec la mise à jour watchOS 11 est très utile. Elle les prévient à l’avance lorsqu’ils sont sur le point de tomber malades.

Par exemple, nous savons que le blogueur Redditor « dalethomas81 » a déclaré que l’application Vitals a montré qu’il avait eu trois nuits de température au poignet plus élevée que la normale pendant la nuit. Ce sont des symptômes qui annoncent déjà que quelque chose ne va pas. Et par la suite, en ayant fait fi de ces avertissements, il s’avère que la personne est bel et bien tombée malade.

En effet de nombreuses personnes ayant testé la version bêta de Vitals ont été surpris par la précision des données que l’application a données. Grâce à cela, l’Apple Watch est capable de déceler quelques symptômes précurseurs de mal être.

Elle est capable de relever ces données quelques jours avant que les choses ne s’aggravent. Le porteur peut donc ne rien sentir d’anormal. Mais sa montre connectée est plus sensible que lui. C’est tout de même un peu fou de voir à quel point cette fonction peut être utile.

Le fonctionnement de Vitals

L’application Vitals prend une semaine d’utilisation nocturne pour calculer une plage de référence pour les mesures de santé suivies par la montre. Ces mesures comprennent la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température du poignet. Puis, la montre considère aussi l’oxygène dans le sang et la durée du sommeil.

Si plusieurs de ces mesures se situent en dehors de la plage normale, vous recevrez une notification. C’est un premier avertissement. Grâce à ces relevés vous pouvez consulter un médecin en avance et il saura quels sont les facteurs pouvant être la cause de vos maux. Ainsi, il est plus simple de prescrire des médicaments et de savoir quelles démarches adopter par la suite.

Par contre, si aucune de vos mesures n’est en dehors de la fourchette, c’est bon signe. Cela montre que les mesures suivies sont toutes dans la fourchette et que vous êtes en bonne santé.

Une meilleur moyen de prévenir l’arrivée de l’apnée du sommeil

Cette année, en plus de Vitals, l’Apple Watch Series 10 est dotée d’un capteur qui surveille l’apnée du sommeil. Il s’agit d’une application qui conduit la personne qui en est atteinte à se réveiller. De cette manière, elle peut recommencer à respirer normalement avant de reprendre son sommeil.

C’est donc une fonction très pratique pour de nombreuses personnes, car cela leur permet de passer des nuits paisibles. D’autant plus que cela permet d’éviter ce type de problèmes de santé.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn