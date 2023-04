L’Apple Watch Ultra n’arrive pas à battre cette montre moins chère !

Alors que l’Apple Watch Ultra est la montre connectée la plus onéreuse de la marque à la pomme, une montre concurrente moins chère lui fait de l’ombre. Il s’agit d’une montre de Huawei !

Le mode Expédition de la Huawei Watch Ultimate, un triomphe du design UX

Vous pouvez tester la Huawei Watch Ultimate en vidant sa batterie ou en lui faisant subir différentes autres épreuves, elle tiendra ! C’est une montre moins chère qui rivalise parfaitement avec l’Apple Watch Ultra. Qui sait ? Peut-être que c’est même la meilleure montre faite pour la course à pied ?

L’une des fonctions les plus impressionnantes de cette montre connectée, c’est son mode « Expédition ». Cette fonction est l’un des principaux arguments de vente de ce modèle de smartwatch. En appuyant seulement sur le nouveau bouton Ultimate, c’est parti ! L’option expédition est spécifiquement conçue pour les randonnées, la traversée des sentiers, la course d’orientation et d’autres activités de plein air. Une fois que vous l’avez activé, des options sont réparties sur 4 quatre écrans.

L’écran d’accueil affiche d’abord : le temps, votre vitesse moyenne, la possibilité de marquer votre position actuelle comme point de repère GPS et bien d’autres données. En défilant vers le bas, le 2ème écran indique la durée du trajet, l’altitude à laquelle vous vous trouvez et votre fréquence cardiaque. Le 3ème écran est une boussole. Et le 4ème écran sert de base à plusieurs applications telles qu’un baromètre pour mesurer la pression atmosphérique, un capteur SpO2 pour vérifier votre niveau d’oxygène dans le sang. Puis il y a même un bouton pour convertir l’écran en lampe de poche à LED.

Une smartwatch fiable et personnalisable

Vous pouvez aussi modifier la couleur et le niveau de luminosité de la torche à votre guise. La Huawei Watch Ultimate dispose également d’un mode nuit. Il permet de faire en sorte que le mode expédition ne s’affiche pas uniquement sur un écran blanc éclatant. Ça fait mal aux yeux à la longue. La faible lueur orangée que cette montre bracelet connectée dégage vous empêchera d’utiliser votre vision nocturne.

C’est fou à quel point il est facile d’utiliser la torche pour retrouver les points de repère sur un chemin ! Pas besoin de cartes ! Même sur un si bel écran AMOLED. En vous arrêtant, la boussole vous indique la distance qui vous sépare du prochain point de repère. Il vous suffit de vous laisser diriger et de tourner à gauche ou à droite en suivant la flèche de votre boussole.

Comparé à l’Apple Watch Ultra, cette montre moins chère a plus d’options

Comparé aux fonctions TrackBack de Garmin ou Back to Start de Polar, la version de Huawei est beaucoup plus adaptable. Cette smartwatch moins chère surpasse même l’Apple Watch Ultra. Cela, tant que vous n’oubliez pas de noter les points de repère réguliers dans le mode Expédition de Huawei. Vous ne perdrez jamais vos repères.

Sinon, grâce à l’autonomie de la Huawei Watch Ultimate, sa fonction torche dure longtemps. De plus, elle peut émettre des flashs et projeter jusqu’à 1000 nits de luminosité. C’est génial pour envoyer des signaux en morse !De plus, l’élégance et le manque de complexité du mode Expédition sont impressionnants. C’est notamment pour cela que cette smartwatch devance l’Apple Watch Ultra en plus d’être moins chère. Malgré tout son brio, l’Apple Watch Ultra ne rassemble pas toutes ces informations en un seul mode.