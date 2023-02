Aux dernières nouvelles, une Apple Watch sauve son propriétaire d’une hémorragie interne fatale ! Nous vous détaillons ci-dessous cet exploit sans pareil, réalisé par une montre connectée !

Vous vous demandez sans doute comment tout cela s’est passé. Eh bien, la personne concernée s’est prononcée sur Reddit via son compte, sous le pseudonyme de « digitalmofo ». Le titre du post se nomme « Well, my Apple Watch 7 just saved my life ».

Ce qui s’est passé

Voilà le déroulement de la situation : une semaine avant son post, celui-ci était en mode Ne pas déranger pour son travail. À l’heure du déjeuner, il se sentait légèrement fatigué et décide donc de s’allonger sur son canapé pour faire une sieste.

Au réveil de sa sieste, ce dernier décide de vérifier ses notifications et se rend compte qu’il en a reçu plus d’une dizaine de la part de la montre connectée. Ils indiquaient tous que son pouls n’était pas normal et qu’il s’accélérait bien trop.

Il décide donc de se reposer pour le reste de la journée et essaie de rester allongé au maximum. Malgré tout, les alertes envoyées par son Apple Watch Series 7 ne s’arrêtent pas. Pour se rassurer, il décide donc de faire un appel vidéo avec son médecin.

Celui-ci lui demande par la suite de vérifier les heures d’alerte et les données liées à son pouls avec la saturation en oxygène de son sang. Au vu des informations, son médecin décide d’appeler les secours pour lui.

Suite à cela, les causes des notifications démontrent que l’Apple Watch a détecté une hémorragie interne. À l’arrivée des services d’urgences, ils ont tout d’abord conclu à une crise cardiaque. Toutefois, dans les faits, le propriétaire de la montre connectée était atteint d’un saignement gastro-intestinal.

Par ailleurs, les urgentistes ont annoncé que sans ces alertes, il n’aurait pas survécu. Grâce à son Apple Watch, son hémorragie interne a pu être maîtrisée à temps et il est actuellement sain et sauf.