L’Apple Watch homologuée pour les compétitions de surf !

Surfer professionnel et fan de la pomme ? Eh bien, vous serez ravi d’apprendre que l’Apple Watch est homologuée pour les compétitions de surf ! Nous détaillons tout cela pour vous dans cet article passionnant !

L’approbation de l’Apple Watch pour les compétitions de surf

La validation de l’Apple Watch pour les compétitions de surf de la part de la WSL (World Surf League) ne s’est pas faite au hasard. Certes, c’est la première fois que l’Apple Watch est utilisée pour des compétitions sportives professionnelles, mais elle a été jugée apte à cela.

Pourquoi ? Puisqu’elles ont une excellente autonomie, leurs connectivités cellulaires sont excellentes et leurs écrans sont grands et lumineux. Ce sont l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Ultra qui seront utilisées durant les compétitions de surf.

Pour ce faire, elles se dotent de la nouvelle application WSL Surfer qui sera directement préinstallée. Ainsi, elles seront en mesure de suivre le temps, la priorité sur les vagues et principalement les scores en temps réel.

Toujours est-il, la WSL n’a pas encore annoncé la version qui sera utilisée. Cependant, la tendance tend vers l’Ultra qui possède l’écran le plus large, le GPS le plus précis, la plus grande résistance à l’eau et la finition la plus solide parmi ses pairs.

Les améliorations qu’apporte l’homologation de l’Apple Watch

L’arrivée de l’Apple Watch permettra de résorber un grand nombre de problèmes. Par exemple, le bruit du vent et des vagues peuvent rendre difficile l’écoute des consignes durant les tournois. En conséquence, il s’avère parfois que des informations cruciales ne sont pas reçues.

Par ailleurs, la visibilité du bord de la mer est difficile en condition réelle et la priorité sur les vagues peut ne pas être respectée, ce qui peut conduire à des pénalités. En utilisant l’Apple Watch durant les compétitions de surf, on peut éviter tous ces problèmes.

En somme, c’est une excellente solution pour les professionnels en quête du meilleur résultat.