Amazfit vs Garmin ? Quelle marque choisir entre ces deux géants

Le dilemme est cornélien : opter pour la polyvalence d’Amazfit vs la perfection premium de Garmin ? Après avoir vu et comparer les tests des deux marques, la réponse n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît.

Entre les montres abordables mais performantes d’Amazfit et l’expertise inégalée de Garmin, voici le guide ultime pour faire votre choix sans regrets. Préparez-vous à démêler le vrai du faux dans cette bataille de géants !

Du tracker basique à la powerhouse technologique

Il fut un temps où Amazfit se contentait de compter nos pas et notre sommeil avec un petit tracker vibrant. Quelle évolution ! La marque s’est métamorphosée en véritable empire de la montre connectée, proposant aujourd’hui des dizaines de modèles pour toutes les bourses et tous les fantasmes technologiques.

L’Amazfit Balance 2 incarne cette renaissance, alliant avec brio un design élégant à des capacités impressionnantes. Pourtant, dans l’autre camp, ma Garmin Instinct 2X Solar résiste vaillamment, restant une référence incontournable pour les mordus de fitness.

Le dilemme du consommateur avisé

Lors d’une récente Spartan Race, j’ai porté les deux montres en parallèle. Résultat ? Des données si similaires qu’elles m’ont poussé à une réflexion existentielle : pourquoi dépenser plus pour une Garmin ? La réponse mérite qu’on s’y attarde, tant elle éclaire les forces et faiblesses de chaque écosystème. Le prix, évidemment, joue un rôle majeur dans cette bataille, mais il est loin d’être le seul critère.

L’argument massue : le portefeuille

Amazfit frappe fort là où ça compte : le prix. Tandis que Garmin cultive son image premium avec des montres excellentes mais onéreuses, Amazfit a bâti sa réputation sur des produits abordables qui n’ont cessé de gagner en qualité.

Prenons l’exemple frappant de la Amazfit Band 7 face à la Garmin Vivosmart 5 : la première coûte trois fois moins cher que la seconde, tout en offrant des fonctionnalités comparables grâce aux mises à jour logicielles constantes. Le rapport qualité-prix est tout simplement imbattable.

La révolution du suivi cardiaque

Longtemps considérées comme inférieures, les montres Amazfit ont opéré une mue spectaculaire. Les récents modèles comme la Balance 2 ou la T-Rex 3 Pro affichent une précision cardiaque remarquable, rivalisant sans complexe avec les meilleures montres du marché.

Que ce soit lors de sessions de paddle, de courses Spartan ou d’entraînements CrossFit, les données recueillies inspirent confiance. La seule ombre au tableau persiste dans le domaine très spécifique de la musculation.

Le domaine réservé de Garmin

Là où Garmin conserve son avance, c’est dans l’intelligence algorithmique lors des exercices de force. Alors que les deux marques proposent des cartes thermiques musculaires, Garmin devance clairement sa concurrente dans la reconnaissance automatique des exercices spécifiques.

Lors d’une session de squats avec barre, Garmin identifie correctement l’exercice dans la majorité des cas, contre seulement 30% du temps pour Amazfit. Cette finesse d’analyse fait la différence pour les sportifs exigeants.

L’application Zepp : un joyau pourvu d’un défaut

L’application Zepp d’Amazfit devrait être son atout maître. Son interface surpasse en clarté celle de Garmin Connect, et ses fonctionnalités exclusives comme l’analyse nutritionnelle assistée par intelligence artificielle sont proprement géniales.

Mais cet écrin technologique est entaché par des bugs récurrents qui exaspèrent la communauté. Mon expérience après la Spartan Race en est la parfaite illustration : impossible de synchroniser mes données de course, privant mon analyse de précieuses informations GPS.

Le défaut chez Amazfit

Le véritable talon d’Achille d’Amazfit réside dans son écosystème fermé. L’absence totale de synchronisation manuelle et d’export direct depuis la montre devient criante lorsque l’automatisme défaille.

Les solutions proposées par le support – réinstallation de l’application, vidage du cache – se révèlent inefficaces pour récupérer des données pourtant bien présentes sur le bracelet. Ces frustrations, parfois anodines mais souvent cruciales, maintiennent Amazfit dans une position de challenger plutôt que de leader.

La bataille n’est pas terminée

Amazfit a réalisé des progrès phénoménaux, proposant désormais des montres qui rivalisent techniquement avec les Garmin pour un prix bien inférieur. Mais la route vers la suprématie totale reste semée d’embûches logicielles et écosystémiques.

Tant que ces problèmes de synchronisation et de stabilité ne seront pas résolus, Garmin pourra continuer à justifier son premium. Le consommateur se trouve donc face à un choix cornélien : la perfection à prix élevé, ou l’excellence à prix raisonnable avec quelques imperfections frustrantes.

