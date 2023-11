Révolutionnez votre fitness à domicile avec une caméra ingénieuse et écoresponsable

Dans l’univers des équipements de fitness à domicile, AIMOOV est un ovni qui se démarque : une caméra ingénieuse, écoresponsable et produite sur le sol français, détend les règles du jeu.

L’intelligence artificielle au service de votre santé

La clé de sa technologie singulière vous permettre de prendre soin de votre santé en un éclair, grâce à des séances de moins de 20 minutes. En passant par le créneau de l’intelligence artificielle et en s’inspirant de la méthode HIIT reconnue pour son effet bénéfique sur l’organisme, AIMOOV développe des séances de fitness sur-mesure, d’une durée de 20 minutes, ayant fait leurs preuves. Que vous cherchiez à perdre du poids, à renforcer vos muscles ou à vous initier, chaque session est taillée à votre mesure.

La méthode HIIT

Des conseils en live pour perfectionner votre posture, un décompte exact des mouvements effectués, et un suivi constant de votre niveau de progression. Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour une petite séance de démonstration.

Grâce à ces programmes adaptatifs, chacun évolue à son tempo, en prenant part à des séances diversifiées, sans la contrainte d’horaires fixes. On ne saurait rêver mieux pour se maintenir en forme, booster ses performances et prendre soin de soi !

L’interactivité et l’innovation au cœur de la plateforme AIMOOV

Sur le volet de l’interaction et de l’innovation, la plateforme AIMOOV est un véritable jeu d’enfant à utiliser. Elle propose une expérience à la fois interactive et plaisante, une nouveauté dans l’arène du fitness à la maison. L’environnement est conçu pour être attrayant pour tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau. Pour ne pas courir à court de motivation, les programmes sont multiples (séances HIIT, exercices spécifiques…), stimulants et évolutifs. La cerise sur le gâteau : il est possible de tracker son activité et de visualiser clairement sa progression.

En perpétuelle évolution grâce à des mises à jour, AIMOOV prend l’engagement de proposer une expérience enrichissante, toujours en amélioration. Les utilisateurs peuvent être sûrs d’avoir accès aux dernières trouvailles technologiques et à un contenu sans cesse renouvelé, grâce à son système de mises à jour.

AIMOOV peut être votre compagnon fitness à domicile, mobile et évolutif

La plateforme AIMOOV est un équipement conçu pour votre mobilité, la Smart Cam d’AIMOOV est compacte et transportable. Il suffit de le tenir dans la main pour pouvoir l’utiliser partout, à tout moment.

AIMOOV nous apporte vers un avenir de fitness personnalisé et connecté

Du contenu sur mesure grâce à l’IA, l’utilisateur peut exploiter au mieux l’application qui s’adapte à ses besoins particuliers. En plus, les utilisateurs pourront redoubler d’énergie grâce à la possibilité de lancer des défis et de partager leurs prouesses avec leurs proches. AIMOOV propose des innovations permanentes tel que des sessions de Yoga, Pilates, Stretching et bien d’autres encore feront bientôt leur entrée sur AIMOOV. AIMOOV ouvrira bientôt la voie à des recommandations nutritionnelles et à une prise d’informations sur l’alimentation, ainsi que le couplage avec une montre connectée permettra de bénéficier d’un suivi de santé complet.

Communiqué de presse du 13 Novembre 2023