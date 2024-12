Jouez où que vous soyez : 9 jeux à essayer sur votre Galaxy Watch

Jouer à des jeux sur une smartwatch peut sembler peu pratique avec son écran minuscule. Mais après avoir essayé, je trouve que c’est un excellent moyen de tuer le temps. Et il s’avère qu’il est possible de jouer à 9 jeux rétro sur une Galaxy Watch.

Snake

Oui, le jeu emblématique Snake est l’un des 9 jeux disponible sur votre Samsung Galaxy Watch. Sauf qu’il est devenu payant. Visuellement très simple, au point de rendre difficile la distinction entre la tête et la queue du serpent.

Si vous avez un souvenir d’un Nokia des années 2000, ce jeu vous rappellera des souvenirs. Les contrôles sont fluides. Et malgré la petite taille de l’écran, l’expérience reste agréable. Vous pouvez personnaliser la couleur du fond, activer les murs et ajuster la vitesse du serpent. C’est un excellent choix pour un jeu rapide et sans prise de tête.

Tic Tac Toe

Voici un autre jeu indémodable : le Morpion ou Tic Tac Toe. Affrontez un ami en tapant alternativement sur l’écran pour placer des X et des O dans une grille 3×3 et tenter de former une ligne de trois. Vous pouvez aussi jouer contre l’ordinateur, ajuster sa difficulté et choisir qui commence. Si vous ne maîtrisez pas encore la stratégie, les parties peuvent finir en égalité.

2048

Ensuite, si vous connaissez déjà 2048, cette version pour Galaxy Watch est l’un des 9 jeux qui vous offrira une expérience similaire. Malgré l’écran réduit, les contrôles répondent bien. Je n’ai eu aucun souci à glisser dans toutes les directions pour associer les chiffres et viser la fameuse tuile 2048.

Touch Round

Sinon, Touch Round est un jeu de course rétro pour également présent sur la Galaxy Watch. C’est un jeu inspiré des classiques NES et SEGA comme Super Sprint. La voiture accélère automatiquement et vous dirigez en touchant l’écran. Avec 23 circuits et deux modes (Temps et Course), vous pouvez choisir parmi différentes voitures, dont 5 gratuites et environ 40 payantes.

Dial Pilot

Pour suivre, Dial Pilot est un jeu de vol arcade où vous pilotez un biplan, traversez des cerceaux, collectez des pièces et combattez des ennemis. Vous pouvez le diriger en touchant l’écran ou en tournant la lunette de votre Galaxy Watch Classic. La version gratuite propose deux cartes, tandis que 3 autres sont payantes, offrant des décors variés.

Energy: Anti-Stress Loops

Puis, Infinity Loop est un jeu relaxant qu’on peut utiliser pour décompresser. Et il est maintenant disponible sur Galaxy Watch. Vous tournez des tuiles pour relier une source d’énergie à une ampoule. Bien que les contrôles soient simples, parfois il est difficile de sélectionner la bonne tuile. Le jeu se distingue par ses couleurs apaisantes et sa musique zen.

Single Tap Games

Si vous aimez les sessions courtes, Single Tap Games propose quatre mini-jeux : Goat Escape, Candy Land, Mini Soccer et Simon. Chaque jeu a son propre style et est idéal pour passer le temps. Goat Escape consiste à inverser la gravité pour éviter les obstacles. Candy Land remplace les couteaux par des bonbons, Mini Soccer est un défi de dribble, et Simon teste votre mémoire avec des séquences de couleurs croissantes.

Cactus Run: The Dino’s Revenge

Cactus Run est une série de mini-jeux où vous contrôlez un cactus qui doit sauter par-dessus des dinosaures. Il est inspiré du jeu Dinosaur de Chrome. Vous pouvez aussi choisir d’autres personnages comme un dinosaure ou un gorille. D’autres jeux sont disponibles, mais certains offrent des contrôles peu intuitifs.

Speed Math Mental Quick Games

Enfin, ce jeu stimulant teste votre rapidité en calculs. L’écran est divisé en quatre sections montrant des réponses possibles à une équation centrale. Vous devez sélectionner la solution correcte le plus vite possible. Personnalisez les niveaux de difficulté, les opérations (addition, soustraction, multiplication, division) et le type d’équation.

Voici donc neuf jeux à essayer sur votre Samsung Galaxy Watch lors de vos moments d’attente. Que ce soit chez le médecin ou ailleurs, ils sont intéressants. Ce n’est qu’une petite sélection parmi la vaste offre de jeux sur les appareils WearOS.

