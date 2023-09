Xbox va-t-elle enfin faire mordre la poussière à PlayStation avec Starfield ?

Est-ce que Xbox va prendre sa revanche sur PlayStation avec Starfield ? Une question qui mérite réflexion !

Après plusieurs mois d’attente et de nombreux leaks, Starfield est enfin là ! Disponible dès le 1er septembre pour les précommandes et le 6 septembre pour les autres, le RPG galactique semble déjà séduire un grand nombre de gamers.

Outre les gamers qui se respectent, il faut aussi croire l’arrivée de Starfield fait le bonheur de Xbox, qui s’apprête à lancer la plus grosse exclusivité console de l’année. Quand on dit « plus grosse » on fait référence à Spiderman 2 de Sony ou encore de The Legend Of Zelda : Tears Of The Kingdom de Nintendo.

Starfield, un RPG qui enrichira 2023 !

Après une année marquée par des sorties massives de jeux, à l’instar de L’héritage de Poudlard, Diablo IV ou Baldur’s Gate 3, la sortie de Starfield est certainement la plus attendue de tous !

Cela s’explique certainement par le fait que Starfield avait été en développement depuis plusieurs années. D’un autre côté, l’autre grand RPG de Bethesda, Elder Scrolls 6, ne sera disponible avant plusieurs années. A noter que Starfield avait été annoncé en 2018, avant que Microsoft ne rachète ZeniMax, la société mère de Bethesda, en 2020 pour la coquette somme de 7,5 milliards de dollars.

Phil Spencer, chef de la division Xbox, avait déclaré que si Microsoft avait décidé d’acquérir ZeniMax, c’est parce que Sony avait conclu un accord avec Deathloop et Ghostwire, lors d’une audience de la FTC contre Microsoft au début de l’année. L’objectif de cet accord était de « payer Bethesda afin qu’il ne livre pas ces jeux sur Xbox ». Du coup, pour avoir l’exclusivité de Starfield sur la Xbox et « sécuriser le contenu », Microsoft avait décidé de racheter la maison mère, comme l’affirme celui qui est à la tête de Xbox Game Studios.

Xbox et Playstation, est-ce que l’exclusivité Starfield est une bonne ou mauvaise idée ?

De prime abord, avoir l’exclusivité sur Starfield semble être une bonne chose pour Xbox face à Playstation. Seulement, sur le long terme, ces accords d’exclusivité peuvent mettre à mal le géant Microsoft. Comme Xbox possède désormais Bethesda à 100 %, il est peu probable que d’autres jeux de cette société arrivent un jour sur PlayStation.

Il faut croire que Starfield n’est que le premier d’une longue série. Comme Bethesda annonce que d’autres jeux sont en cours de préparation, notamment Indiana Jones et Elder Scrolls 6, ces derniers pourront également ne pas être disponibles sur Playstation.

Dans cette bataille des consoles, Bethesda n’est pas le seul développeur de jeux que Microsoft a racheté. En plus d’un certain nombre de petits studios, Microsoft est en train d’acquérir l’éditeur de Call Of Duty, Activision, dans le cadre d’une transaction de près de 70 milliards de dollars.

En intégrant ces éditeurs de jeux vidéo au Game Pass, Microsoft offre aux gamers Xbox la possibilité d’accéder à une vaste ludothèque de titres en fonction de leur envie en contrepartie d’un simple abonnement. Mais la question que tout le monde se pose c’est : « est-ce que c’est une bonne chose pour l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble » ? L’avenir nous le dira mais en attendant, profitons de Starfield et ses aventures dans l’espace !