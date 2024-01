[CES] – Withings dévoile une technologie épatante pour la santé à domicile

Withings, leader mondial de la santé connectée, annonce BeamO, un dispositif de bilan de santé 4-en-1 révolutionnaire. Ce « multiscope » avancé permettra de mesurer les principaux indicateurs vitaux pris lors des consultations médicales et sera disponible en France courant juin 2024. BeamO combinera les capteurs d’électrocardiogramme, d’oxymètre, de stéthoscope et de thermomètre pour transformer le thermomètre classique en un outil puissant de surveillance régulière de la santé du cœur et des poumons.

Un pas en avant pour le check-up de santé à domicile

Jusqu’à présent, le thermomètre était l’outil de santé de base pour évaluer son état à domicile. BeamO, le « nouveau thermomètre » du futur, ouvre un champ d’analyse nouveau à la maison : l’étude du cœur et des poumons. Il réunit les capacités d’un thermomètre, d’un électrocardiogramme, d’un oxymètre ainsi que celle d’un stéthoscope dans un seul appareil de surveillance à domicile.

Un appareil puissant pour une analyse complète

BeamO est équipé de capteurs de pointe qui mesurent simultanément l’oxygénation du sang, la fréquence cardiaque ainsi que la température corporelle. Ces capteurs offrent par conséquent, la possibilité d’ausculter le cœur et les poumons. BeamO effectue un bilan de santé 4-en-1 en moins d’une minute en détectant les signes avant-coureurs de problèmes de santé.

Synchronisation avec l’application Withings

BeamO se synchronise automatiquement avec l’application Withings via le Wi-Fi. Cette synchronisation crée un carnet de santé intégral jour après jour. Les utilisateurs peuvent donc consulter l’historique complet de leurs relevés de santé, ainsi que des interprétations et des conseils pratiques. L’application permet également de gérer la posologie et l’efficacité des traitements médicamenteux.

Une révolution dans la télémédecine

La télémédecine est devenue courante, mais les consultations à distance ne permettent pas aux professionnels de santé d’effectuer les mêmes contrôles qu’en cabinet. BeamO change la donne en combinant les fonctionnalités de quatre équipements médicaux différents. Ce qui permet désormais des téléconsultations plus précises.

Disponibilité et prix

Récompensé au CES Innovation Award, BeamO de Withings sera disponible en juin 2024 au prix de 249,95 euros. Withings continue d’innover dans le domaine de la santé connectée en offrant aux utilisateurs un outil puissant pour surveiller et améliorer leur santé à domicile.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.