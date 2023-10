Vous rêviez d’une Tesla Cybertruck sur deux roues ? La voici ! 

Infinite Machine propose un deux roues ressemblant à la cybertruck Tesla. En fait, ce scooter électrique bénéficie de la même magie que celle qui fait de chaque produit Apple un best-seller instantané.

La Tesla Cybertruck est un véhicule électrique très puissant et très cher. Dans cette lignée, Infinite Machine propose une alternative à la Cybertruck en version deux roues et s’attend à ce qu’il soit un succès. D’ailleurs, le scooter électrique P1 d’Infinite Machine ressemble étrangement à ce véhicule très populaire de Tesla. On pourrait peut-être l’appeler la version e-bike du Cybertruck ou Cyberbike

Un deux roues électrique avec un design inspiré du Tesla Cybertruck

Le P1 veut être la Tesla de la micro-mobilité, la solution parfaite pour les villes bondées. Bien que l’entreprise n’ait pas spécifiquement déclaré que ce deux était inspiré du Cybertruck de Tesla, la similitude est plus qu ‘évidente.

En effet, le scooter se distingue par son design trapu et angulaire. Il possède un châssis en aluminium et en acier avec une lumière en forme de barre rectangulaire. Il sera disponible dans les options de couleur argent anodisé et noir.

Infinite Machine précise que, malgré la durabilité et la solidité de son cadre, ce scooter n’est pas conçu pour rouler dans la neige, sous une pluie battante ou dans n’importe quel scénario tout-terrain. Il s’agit exclusivement d’un engin urbain.

Par ailleurs, le P1 est le premier deux-roues électrique de sa catégorie à intégrer Apple CarPlay. Il offre donc la navigation et la possibilité d’écouter ses morceaux préférés grâce aux haut-parleurs pouvant être fixés sur les panneaux modulaires latéraux. Ces mêmes panneaux modulaires pourront transporter des charges ou des accessoires supplémentaires.

Un produit très exclusif

En ce qui concerne la partie cycle, le P1 dispose d’un moteur à moyeu de 6 kW. D’ailleurs, cette motorisation permet d’atteindre une vitesse maximale de 88,5 km/h en appuyant sur le bouton « Turbo Boost ». Pour conduire, il faut un permis moto.

De plus, deux batteries de 72 volts ont été intégrées au châssis. En fait, l’une peut être retirée pour être rechargée, tandis que l’autre sert de réserve pour le mode « sentinelle ». Celui-ci déclenche en fait un mécanisme de sécurité si quelqu’un tente de manipuler le scooter. De plus, le P1 bénéficie d’un système GPS qui permet de le suivre à la trace à tout moment de sorte que si quelqu’un parvient à s’en emparer, vous serez en mesure de le retrouver. Son autonomie combinée est estimée à 96,5 km en mode urbain.

La P1 dispose par ailleurs de plusieurs modes de conduite et d’une fonction de marche arrière. L’application Infinite Machine se connectera au P1 pour les statistiques, le contrôle à distance et le suivi. Elle propose également des mises à jour OTA pour améliorer les performances.

Le scooter électrique P1 sera produit pour la première fois à 1 000 exemplaires et son prix de départ sera de 10 000 dollars. Les premières livraisons interviendront dans un délai de 12 à 18 mois, selon Infinite Machine. Cela signifie que les premiers scooters P1 arriveront sur le marché au quatrième trimestre 2024.