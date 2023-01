Voulez-vous que le portable ait toujours le signal? C’est facile avec un amplificateur GSM

Tout le monde ne peut pas utiliser pleinement son smartphone en raison d’un réseau absent ou insuffisant. La solution est le répéteur de signal mobile

Utilisez votre téléphone portable 100% avec un amplificateur GSM

Le marché des amplis de signal mobile est en pleine croissance au cours des dernières années. Ces appareils technologiques sont en demande non seulement dans les zones rurales, mais également dans les grandes villes. Cela s’explique par les raisons suivantes. D’un côté, tant en ville qu’à la campagne, il existe des endroits où la réception du signal cellulaire est mauvaise. D’un autre côté, nous ne pouvons pas vivre un seul jour sans le portable. Nous communiquons, travaillons, étudions, nous amusons et faisons un tas d’opérations quotidiennes sur nos smartphones.

Le manque de connexion mobile à notre époque équivaut au manque d’eau, d’électricité ou de chauffage. Ainsi, une fois que nous avons un problème de réseau, nous le résolvons de différentes manières, l’une des plus fiables étant l’utilisation d’un amplificateur de signal cellulaire.

Amplificateur de signal : qu’est-ce que c’est

Un amplificateur GSM (également appelé répéteur ou booster) est un appareil électronique conçu pour améliorer les réseaux cellulaires existants.

Si vous avez un signal utilisable à l’extérieur de votre maison, bureau ou véhicule, mais un réseau faible ou inexistant à l’intérieur, un amplificateur GSM peut vous aider. Il convient également à ceux qui ont une réception très faible des deux cotés de la porte. Toutefois, un répéteur sera inutile s’il n’y a aucun signal mobile à proximité de votre local. Bien qu’il s’agisse d’un appareil indéniablement merveilleux qui amplifie même un faible signal provenant d’un opérateur cellulaire, un répéteur n’est pas capable de créer ce signal à partir de rien.

Comment fonctionnent les amplificateurs de réseau

Un amplificateur de téléphone portable capte le signal d’une station de base, le renforçe et le rediffuse dans une zone souhaitée. Les appareils mobiles dans cette zone reçoivent automatiquement le signal intensifié. Les SMS non livrés, les appels interrompus et les données non fiables seront réduits ou éliminés.

Les amplificateurs fonctionnent également en sens inverse. Le système reçoit les signaux sortants des appareils mobiles et envoie ces signaux à la tour cellulaire la plus proche.

Il existe différents types de répéteurs qui ciblent différents besoins. Ce sont les amplificateurs conçus pour les bâtiments (maisons, bureaux, centres commerciaux, restaurants, hôtels, etc.) et pour les véhicules (voitures, camions, camping-cars, camionnettes, bateaux, yauchts et d’autres).

L’amélioration de la couverture cellulaire est obtenue en utilisant des composants de répéteur tels que :

une antenne extérieure;

un boîtier d’amplificateur;

une antenne intérieure;

des câbles coaxiaux.

L’antenne extérieure (également appelée antenne donneuse) capture les fréquences cellulaires. Le signal capté est ensuite envoyé au boîtier d’amplificateur.

Il existe deux types d’antennes extérieures :

Antenne omnidirectionnelle : avec un faisceau de 360 degrés, elle capte les signaux de toutes les directions. Les antennes omni sont les meilleures pour les bâtiments avec le signal extérieur moyen à fort; les maisons et bureaux avec plusieurs tours de téléphonie cellulaire à proximité; les véhicules en mouvement. Antenne unidirectionnelle (la plus courante étant l’antenne Yagi) : cette antenne tire le signal d’une direction. Avec un faisceau de 45 degrés elle est conçue pour pointer vers la tour la plus proche. Un signal focalisé permet à l’antenne directionnelle d’atteindre une plus grande distance que l’antenne omni. C’est pourquoi l’antenne directionnelle est utilisée pour les maisons et bureaux avec un mauvais signal à l’extérieur; ainsi que pour les foyers et entreprises qui ne veulent booster qu’un seul opérateur.

L’emplacement des antennes donneuses est crucial. Cela peut affecter la puissance du signal reçu par l’amplificateur. Idéalement, l’antenne doit recevoir le signal le plus fort possible pour de meilleurs résultats. Ainsi, nous vous recommandons de la monter sur le toit du bâtiment ou véhicule là où le signal le plus fort est disponible.

Le boîtier d’amplificateur reçoit le signal de l’antenne extérieure et, comme son nom l’indique, l’amplifie.

Le signal cellulaire ne peut être intensifié que jusqu’à la valeur de gain de l’amplificateur, mesurée en dB (décibels). Essentiellement, le gain est appliqué au signal capturé, améliorant la force du signal, qui est mesurée en dBm (décibel-milliwatts). Plus vous vous rapprochez de -50 dBm, plus votre signal est fiable.

La puissance d’amplification réelle que vous recevez dépendra de la force de votre signal existant. Si vous avez un signal extérieur faible, le répéteur appliquera plus de gain. D’autre part, si vous avez un signal extérieur fort, l’ampli appliquera moins de gain. Cela évite de surcharger l’appareil et d’interférer avec les antennes relais à proximité.

Le signal amplifié est envoyé à l’antenne intérieure pour une propagation ultérieure aux endroits souhaités.

Il existe différents types d’antennes intérieures :

Antenne de panneau: cette antenne est directionnelle et généralement fixée au mur. Son faisceau varie de 45 à 70 degrés. Le signal le plus fort sera disponible dans les zones les plus proches avant d’atteindre les zones de moindre priorité. Antenne dôme: cette antenne est omnidirectionnelle et généralement montée au plafond. Elle distribue le signal dans toutes les directions. Ce type d’antenne fonctionne mieux dans les grands espaces ouverts.

La couverture dont vous bénéficiez dépend en grande partie de divers facteurs, tels que :

type d’amplificateur de signal;

type et quantité d’antennes intérieures;

intensité du signal existant;

agencement du bâtiment.

Les kits d’amplificateur de signal varient en fonction du nombre de mètres carrés qu’ils peuvent couvrir. Les ensembles conçus pour les maisons et bureaux de petite taille peuvent fonctionner sur une surface allant jusqu’à 300 m2. Les kits pour les locaux de taille moyenne à grande vont de 300 à 1000 m2. Les amplificateurs commerciaux peuvent couvrir des zones jusqu’à 3000 m2. Les chiffres ci-dessus sont basés sur des conditions optimales.

Si votre signal est le plus faible, la couverture sera considérablement réduite. Les murs et les meubles peuvent empêcher le signal diffusé d’atteindre tous les coins nécessaires. Pour vraiment maximiser la couverture, plusieurs antennes peuvent être nécessaires.

Le câble coaxial connecte tous les éléments de l’amplificateur. C’est ce qui transporte le signal entre les antennes cellulaires et le boîtier d’amplificateur. Le câble est conçu pour fournir des signaux électriques à haute fréquence avec une faible perte de signal.