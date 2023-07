Vous trouvez les voitures électriques trop silencieuses ? Cette Hyundai vous plaira

Avec 650 ch et un style plus sportif, la voiture Ioniq 5 N est la version la plus dynamique du SUV électrique Hyundai. Il constitue le premier véhicule électrique de marque N et préfigure ce que seront ses futures voitures.

Après de nombreux essais, Hyundai a dévoilé la Ioniq 5 N, une voiture électrique sportive basée sur le SUV familial. Après les modèles précédents, la première voiture électrique N est dotée d’une multitude de nouvelles caractéristiques et d’un style plus dynamique. Elle constitue une alternative à des modèles connus comme la Kia EV6 GT et la Ford Mustang Mach-E GT. Elle devrait être commercialisée d’ici la fin de l’année 2023.

La première voiture 100% électrique à hautes performances

La Ioniq 5 N se distingue toutefois par ses moteurs et ses performances accrues. En effet, cette voiture électrique Hyundai profite de deux moteurs – un monté sur chaque essieu – développent une puissance combinée de 609 ch en conduite normale et 650 ch en mode N Grin Boost pour une attaque maximale.

L’accélération de 0 à 100 km/h se fait en 3,4 secondes avec le mode N Grin Boos. Tandis que la vitesse de pointe est de 161 km/h. Pour améliorer l’efficacité de la nouvelle batterie de 84 kWh, Hyundai a augmenté l’efficacité énergétique des moteurs. De fait, des systèmes de refroidissement plus performants améliorent la gestion thermique. En effet, les moteurs et les freins sont dotés de radiateurs indépendants afin d’éviter la surchauffe et l’évanouissement des freins.

Hyundai Ioniq 5 N : look rétro-futuriste

La marque N rend le look rétro-futuriste de la Ioniq 5 électrique plus agressif. Elle est 20 mm plus basse, 50 mm plus large et 80 mm plus longue. Elle arbore de nombreuses garnitures noires et des détails orange. Par ailleurs, elle comporte de nouvelles jantes en alliage d’aluminium forgé de 21 pouces chaussées de pneus Pirelli P Zéro.

Hyundai a adopté un nouveau design à l’avant, avec une calandre plus agressive et un becquet inférieur. À l’arrière, il y a un nouveau becquet avec un feu stop triangulaire au milieu. De nouvelles entrées d’air et un diffuseur, arrière contribuant à l’aérodynamisme. De plus, le pare-chocs arrière est orné d’un drapeau à damier exclusif à la N. Tandis que Hyundai a installé un essuie-glace arrière, ce qui n’est pas le cas de la Ioniq 5 ordinaire.

Les améliorations apportées au design de la N à l’extérieur ont été poursuivies à l’intérieur. De fait, de nombreux éléments décoratifs spécifiques à la N ont été ajoutés. Notamment le volant, les sièges sport avec une finition bicolore, les pédales et les plaques de protection en métal.

Une voiture électrique agréable à conduire

Hyundai s’est inspiré de son programme de rallye pour faire de la Ioniq 5 une voiture agréable à conduire. Les essieux indépendants ont été renforcés pour supporter le couple des moteurs électriques. Par ailleurs, l’installation de ces essieux ont réduits les masses non suspendues.

Hyundai a renforcé la colonne de direction pour améliorer la réponse et le retour d’information des roues. La direction assistée dispose d’un rapport de direction plus élevé et d’un meilleur retour d’information sur le couple.

Hyundai a installé la pédale N pour améliorer la réponse et la sensibilité de l’accélérateur afin de contrebalancer le poids de la voiture. En effet, l’utilisation de l’i-Pedal facilite le transfert de poids et permet de prendre des virages plus serrés. Ce dernier utilise le freinage régénératif pour ralentir et renvoyer de l’énergie à la batterie.