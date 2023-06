Voici le widget le plus utile sur votre montre connectée pour faire du sport

Les smartwatch sont presque aussi performantes que les smartphones, car elles comportent de nombreuses fonctionnalités. Toutefois, malgré cela, un widget sport se démarque parce qu’il est le plus utile de tous sur une montre connectée.

C’est une fonction très basique que tous les modèles confondus de smartwatch possèdent. Mais c’est « l’optionalité » la plus couramment utilisée lors de séances de sport. Voici de quoi il retourne.

Le chronomètre

Désormais, en plus des vrais appareils mesurant réellement les performances des athlètes, les montres connectées sont également d’excellents outils pouvant être employés de la sorte. Pourtant, le chronomètre demeure l’option favorite des amateurs de sport.

Aujourd’hui, presque toutes les smartwatch peuvent relever combien de temps un effort prend grâce à la technologie enfouie dans leur UX. Mais parmi toutes les options tape-à-l’œil qu’une montre connectée recèle, ce simple widget sport fait très bien son travail. C’est pourquoi, toutes les personnes aimant faire de la gym, de la course ou de la musculation l’emploi souvent.

Sur les Apple Watch, la fonction chronomètre ou minuterie peut sembler dérisoire étant donné que c’est un vrai bijou de technologie. Mais il n’en est rien. Cette fonction est très utile afin de délimiter les périodes de repos entre les séries.

Fonctionnement de ce widget sport sur une montre connectée

En fonction du modèle de smartwatch, il suffit normalement de régler le chronomètre en tenant compte du nombre de minutes durant lesquelles vous voulez vous exercer et appuyez dessus une fois que vous avez terminé. Et lorsque vous entendez le bip, c’est qu’il est temps de recommencer.

Les informations sur le nombre de séries, les répétitions et le poids vont directement dans l’application « Notes ». Pour de nombreux sportifs, cette autre option est également pratique car il est gênant de devoir toujours saisir les informations après une série d’exercices. Grâce à cela, elles sont directement dans la smartwatch et peuvent être consultées plus tard.

Contrairement à la pratique d’activités physiques définie, le chronomètre est simple à manipuler. Vous pouvez parfaitement incorporer des mouvements isométriques comme les planches dans vos séances pour remplacer les abdominaux et l’utiliser. Puis, il permet également de bien gérer son temps lors d’une séance de yoga.

Un widget élémentaire mais essentiel pour le sport

Ce n’est peut-être pas une nouveauté. Pour la plupart des pratiquants d’activités physiques, il s’agit même widget sport élémentaire que toute montre connectée devrait toujours avoir. Mais, c’est une fonction essentielle qui aide grandement à améliorer ses performances.

Pour pouvoir y accéder facilement, il est recommandé de configurer sa smartwatch avant un entraînement. Ainsi, il est plus aisé de se mouvoir sans devoir manipuler l’appareil à votre poignet à tout instant.

Les montres connectées ne peuvent pas détecter automatiquement les poids que nous soulevons ou le succès de nos étirements. De la même manière qu’elles ne peuvent pas véritablement surveiller notre puissance pendant que nous faisons du vélo ou de la course à pied. Par conséquent, parfois, une fonctionnalité de chronomètre à l’ancienne est tout ce dont un athlète a besoin pour s’améliorer.