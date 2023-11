[VENTE FLASH] – Une remise sur Jurassic World Evolution 2 – PS5

Explorez le monde préhistorique avec Jurassic World Evolution 2, le jeu PS5 ultime par Sold Out Software. Pour une durée limitée, plongez dans une aventure immersive à un prix incroyable de 39,14 euros, soit une réduction de 34% par rapport au prix régulier de 59,99 euros!

Découvrez l’excitation des dinosaures

Jurassic World Evolution 2 (SOSM2286) repousse les limites du réalisme sur PS5. Construisez et gérez votre propre parc de dinosaures, avec des créatures étonnantes et des paysages à couper le souffle. Plongez au cœur de l’action avec des graphismes époustouflants et une expérience de jeu inégalée.

En voici un petit avant-goût :

Une offre à ne pas manquer

Saisissez cette opportunité maintenant pour vivre une aventure palpitante à un prix exceptionnel. Avec une réduction de 34%, Jurassic World Evolution 2 est un cadeau idéal pour les passionnés de jeux et les amateurs de dinosaures. N’attendez plus, commandez dès aujourd’hui et plongez dans le monde préhistorique avec style et économies!

Zoom sur Jurassic World Evolution

Plongez dans un monde jurassique époustouflant

Jurassic World Evolution est un jeu captivant qui vous met aux commandes de la création et de la gestion d’un parc à thème jurassique. Incarnez un gestionnaire de parc et relevez le défi d’attirer les visiteurs tout en maintenant la sécurité face à des dinosaures impressionnants. Les détails visuels et sonores saisissants vous immergent dans un monde réaliste. Avec des défis excitants, une variété de dinosaures à découvrir, et une jouabilité immersive, Jurassic World Evolution offre une expérience de jeu palpitante pour les amateurs d’aventure et de simulation.

Construisez, gérez, survivez

Construisez des enclos, engagez du personnel, et assurez-vous que vos dinosaures prospèrent tout en maintenant l’équilibre entre divertissement et sécurité. Adaptez-vous aux caprices de la nature et aux besoins de vos visiteurs pour créer un parc unique et prospère. Avec des missions stimulantes et des moments imprévisibles, Jurassic World Evolution promet des heures d’exploration et de divertissement. Plongez-vous dans cette expérience captivante où la création de votre propre monde jurassique est entre vos mains.