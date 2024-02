Une fédération d’e-sport dans le Var ?

Plus actif que jamais, le Var rejoint aujourd’hui les régions les plus dynamiques de la France. Avec plus d’un million d’habitants, de belles et grandes villes telles que Toulon, ou encore Cannes, cette partie du pays ne manque effectivement pas d’actualité, d’effervescence et même d’émoi. Dévoilée récemment par le journal en ligne Var Actu, la mise en place d’une fédération d’e-sport dans la région du Sud-est de la France a réussi à susciter l’intérêt du reste du pays.

La toute première fédération varoise dédiée à l’e-sport arrive cette année

L’e-sport est un phénomène qui connaît un essor particulier, notamment en France. Bien entendu, le Var souhaite aussi avancer dans ce sens en mettant en place une fédération varoise dédiée à l’e-sport. Depuis 2022, le nombre d’adeptes de l’e-sport dans la région a considérablement augmenté, dépassant maintenant le million. Cette popularité croissante suscite un intérêt très fort chez les jeunes varois âgés de plus de 15 ans.

La création de cette fédération varoise marque un progrès significatif dans le domaine de l’e-sport. Effectivement, elle permettra une meilleure structuration de la pratique des jeux vidéo et des compétitions, offrant ainsi un cadre plus professionnel et mieux organisé pour les joueurs. Qui plus est, l’instauration d’une fédération faciliterait les échanges et la collaboration entre les différents acteurs de la discipline, tels que les joueurs, les entraîneurs, les organisateurs de compétitions…. Cela favorise le partage des connaissances et des bonnes pratiques, contribuant ainsi à l’amélioration globale du niveau des compétiteurs.

Cette dynamique n’est pas sans rappeler celle observée dans les pays nordiques, y compris la Suède, où l’intégration de l’e-sport dans le programme académique connaît une croissance notable, comme en témoigne le projet EsportsNS. Soutenu par le Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) à l’Université de Bergen, ce projet mène des recherches empiriques sur l’impact de l’éducation à l’e-sport sur le bien-être et les performances académiques des étudiants. Il souligne le potentiel des programmes d’e-sport dans les écoles pour promouvoir un jeu responsable et sain, visant à améliorer les programmes liés à l’e-sport et à promouvoir leurs bénéfices pour la vie et l’avenir professionnel des étudiants.

De plus, la Suède a été proactive dans l’incorporation de l’e-sport dans son système éducatif, avec notamment Arlanda Gymnasiet, l’une des premières écoles du pays à introduire un programme d’e-sport. Ce programme se concentre sur les tactiques et la maîtrise de l’e-sport, visant à fournir aux étudiants une éducation holistique qui comprend l’entraînement physique, la psychologie et la stratégie. Le programme a suscité un intérêt significatif, indiquant une forte demande pour une éducation structurée à l’e-sport qui peut ouvrir la voie à des carrières dans l’industrie de l’e-sport en rapide croissance.

En renforçant son engagement envers l’e-sport, le Var montre sa volonté de soutenir et de développer cette pratique auprès des jeunes varois. La création de cette fédération varoise permettra de donner une reconnaissance officielle à l’e-sport et de favoriser son intégration dans le paysage sportif local. Cette initiative contribuera également à promouvoir une image positive des jeux vidéo en montrant les aspects compétitifs et professionnels de cette activité.

Le Var un acteur majeur du gaming ?

En résumé, la mise en place d’une fédération varoise dédiée à l’e-sport est une étape importante pour soutenir et développer cette pratique en France. Elle permettra une meilleure structuration et une professionnalisation de l’e-sport, favorisant ainsi le développement du niveau des compétiteurs et l’émergence de nouveaux talents. D’après le journal local Varois, géré par deux journalistes indépendants, le Var ambitionne d’être un acteur majeur de la scène de l’e-sport et de jouer un rôle actif dans le développement de l’e-sport en France.

Enfin, de plus en plus de politiciens se laissent séduire par l’e-sport. En effet, l’e-sport dans le Var apporte une contribution à la cohésion sociale. Des associations locales utilisent l’e-sport comme outil de médiation sociale, offrant des espaces de jeu inclusifs qui favorisent l’intégration et le dialogue entre les jeunes de différents milieux. Ces programmes démontrent que l’e-sport peut être un puissant vecteur d’inclusion sociale, en brisant les barrières et en créant des communautés soudées autour d’une passion commune.