Un sac de rien du tout, des randonnées épiques : l’art du cyclotourisme minimaliste dévoilé

Quand le bagage se fait compact, de vastes territoires s'offrent au cyclotouriste. Le secret du cyclotourisme léger réside dans l'art de voyager loin avec peu.

Faire l'impasse sur le superflu

Pour profiter pleinement de vos premières vacances à vélo, il est primordial d'alléger au maximum votre chargement. Une surcharge vous fera peiner dans les montées et nuira à votre confort. Bien que la tentation soit forte d'emporter un maximum d'accessoires « au cas où », l'expérience montre que nous n'utilisons qu'une fraction de ce que nous transportons. Faites donc preuve de discernement et concentrez-vous sur l'indispensable. Le secret réside dans une sélection judicieuse d'objets polyvalents.

Le génie de la polyvalence

Les objets multifonctionnels sont vos meilleurs alliés pour voyager léger. Le légendaire couteau suisse en est l'archétype, mais d'autres équipements du quotidien peuvent aussi se révéler très pratiques. Pensez à utiliser le couvercle de votre gamelle comme assiette et passoire, ou encore votre sac de linge comme oreiller une fois rempli de vêtements. Le savon de Marseille fait également des merveilles, que ce soit pour la lessive, la toilette ou la vaisselle.

Vêtements respirants, compacts et confortables

Laissez de côté les vêtements en coton au profit des fibres techniques, naturelles ou synthétiques. Leur légèreté et leur séchage rapide en font des atouts indéniables pour le cyclotourisme. Quelques pièces bien choisies suffiront, comme deux sous-vêtements et paires de chaussettes de rechange, un vêtement polaire, un cuissard, une veste imperméable et quelques accessoires tels que lunettes de soleil et tongs.

Vivres énergétiques et gestion de l'eau

En cours de route, vous devez pouvoir aisément vous ravitailler. Munissez-vous d'un petit matelas alimentaire riche en nutriments et léger, à base de céréales, fruits secs et barres énergétiques. Pour l'eau, deux bidons montés sur le cadre suffiront la plupart du temps, les points d'eau étant nombreux sur les itinéraires cyclables. N'oubliez pas quelques condiments pour rehausser le goût de vos plats.

L'équipement essentiel à emporter

Au rayon camping, optez pour un duvet, une tente et un matelas ultralights. Complétez avec une tarp pour vous protéger du sol, une lampe frontale et du linge à étendre. Côté hygiène, foncez sur les échantillons de produits et une serviette microfibre légère. Pour l'entretien du vélo, un multitool polyvalent, un kit de réparation pour crevaisons, une pompe compacte et quelques pièces de rechange seront vos précieux sésames. Enfin, n'oubliez pas vos papiers d'identité, de l'argent liquide, un antivol fiable et un équipement d'éclairage vélo.