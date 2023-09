Starfield : où trouver les meilleures armes dans le jeu

Comment trouver les meilleures armes dans Starfield pour compléter votre armement ? Les astuces dans ce qui suit !

Trouver des armes dans Starfield varie d’un joueur à un autre puisque ceux sont des objets aléatoires qui dépendent surtout des statistiques des joueurs. Toutefois, ne paniquez pas si vous avez besoin fusil à laser ou à pompe puisque nous allons vous délivrer quelques astuces à connaître avant de vous lancer. En effet, vous pouvez vous procurer des armes uniques, soit en accomplissant certaines quêtes secondaires ou de missions principales, soit en visitant les souks à armes dans le jeu.

Pourquoi avoir des armes lorsque vous allez partir à l’aventure à travers l’univers ? Tout simplement pour abattre vos ennemis avec facilité et élégance. Nul besoin d’en venir à la main lorsque vous avez un pistolet à portée de mains ! Bien que vous pouvez aussi opter pour une arme blanche pour faire toute la différence. Et pour vous faciliter leur manipulation, sachez que la plupart de ces armes sont déjà dotées de plusieurs mods que vous pourrez adopter en fonction de vos envies !

Fiscal Quarter (Fusil)

Le Fiscal Quarter est un fusil rare que les joueurs peuvent obtenir à la fin de la mission principale dans All That Money Can Buy et oui, il y a des choses que l’argent peut acheter ! Pour ce faire, il vous suffit de parler à Walter Stroud au Lodge après avoir terminé Into the Unknown. En contrepartie, vous devez l’aider à acquérir l’artefact auprès de Neon, puis le raccompagner sain et sauf à son vaisseau après avoir réglé la situation avec Slayton.

Gallow’s Reach (Fusil)

Pour obtenir le Gallow’s Reach, vous devez mener la mission No Sudden Moves et récupérer la clé du coffre-fort du capitaine Petrov. Pour trouver l’arme, passer la porte derrière Petrov et récupérer le fusil qui se trouve à l’intérieur d’un coffre de contrebande. Rappelez-vous, le Gallow’s Reach ne se trouve pas dans le coffre-fort mais dans un coffre de contrebande.

Unrestrained Vengeance (Fusil laser)

Pour obtenir l’Unrestrained Vengeance vous devez abattre le Chasseur au cours de la mission principale High Price to Pay. Si vous avez réussi à l’battre, il va vous remettre le fusil laser ainsi que quelques crédits avant que vous ne gagnez votre vaisseau et décollez.

Expérience A-7 (fusil à pompe)

L’expérience A-7 est un fusil à pompe rare que les joueurs peuvent obtenir en enquêtant sur le signal de détresse de la station de recherche Nishina au cours de la mission principale Entangled. Un agent de sécurité nommé Ethan leur donnera l’arme vers la moitié de la mission. Cette arme vous sauvera lorsque vous ferez face à des extraterrestres.

The Last Priest

Afin de trouver l’arme The Last Priest dans Starfield, vous devez accomplir la quête secondaire Infinity’s End. A noter que cette quête n’est accessible que si vous acceptez de vous mettre du côté du chausseur à la fin de la mission principale Unearthed. Pour l’obtenir, faites ce que le chasseur vous demande de faire ou essayez de le persuader afin de vous la donner.

Eternity’s Gate (Fusil à rayons)

L’Eternity’s Gate est un fusil à rayons que tous les joueurs rêveraient d’avoir dans leur panoplie. En effet, c’est certainement l’une des meilleures armes dans le jeu. Si vous vous demandez comment trouver cette arme dans Starfield, sachez que vous devez vaincre l’Emissaire au Temple enterré. Une chose que vous ne pouvez pas faire si vous vous êtes rangé du côté du Chasseur pendant la mission principale Unearthed.

Unmitigated Violence (Fusil laser)

Unmitigated Violence est l’arme principale du Chasseur, du coup, il fait partie des meilleures armes à trouver dans Starfield ! Les joueurs peuvent obtenir le fusil laser légendaire en tuant le Chasseur au Temple enterré, ce qui n’est pas possible si les joueurs choisissent de se ranger de son côté à la fin de la mission principale Unearthed. Ainsi, ceux qui veulent mettre la main sur ce fusil doivent choisir l’Emissaire ou personne.

Cutter de Heller (lourd)

Les joueurs pourront récupérer le Cutter de Heller dans une caisse sur Vectera, la lune sur laquelle l’histoire de Starfield commence. Par contre, vous ne pourrez pas mettre la main dessus lors de votre première visite, mais vous serez libres de retourner dans le système de Narion après avoir livré l’artefact à Constellation. Une fois que vous avez effectué cette tâche, vous pouvez trouver le Cutter de Heller dans une caisse.

Deadeye (Pistolet)

Le Deadeye est certainement l’arme la plus facile à trouver dans Starfield. Pour ajouter cette arme à votre panoplie, il suffit d’accepter l’offre du Marshall Blake de devenir adjoint lors de la quête annexe du Collectif Freestar à Akila City. En plus de l’arme, vous aurez le chapeau d’adjoint et un uniforme d’adjoint Ranger, ce qui vous permettra de réaliser votre rêve de cow-boy de l’espace !

Justificateur (Fusil)

Comme le Deadeye, les joueurs débloqueront le Justificateur en jouant la quête du Freestar Collective. Cette arme vous sera remise par Marshall Blake à la fin de la mission The Hammer Falls, une fois que vous aurez décidé du sort de Ron Hope. En même temps, vous recevrez d’autres cadeaux, dont une nouvelle tenue et le vaisseau spatial Star Eagle. Il est important de noter que le choix du joueur au début de la mission n’a aucun impact sur la récompense finale.

Pistolet Sir Livingstone (Pistolet)

Le Pistolet de Sir Livingstone est loin d’être la meilleure arme de ce RPG, mais il a une grande valeur sentimentale. Pour trouver cette arme dans Starfield, vous devez avoir sélectionné le trait Kid’s Stuff au début de la partie. Si c’est le cas, vous serez amené à rejoindre la Constellation puis vous rendre dans le quartier résidentiel de New Atlantis. Une fois là-bas, votre père sera fier de vous qu’il va vous offrir le Pistolet de Sir Livingstone en cadeau.

Keelhauler (Pistolet)

Le Keelhauler est donné aux joueurs en récompense de la mission secondaire Echoes of the Past, qui est déclenchée en entrant dans l’espace aérien des Colonies Unies avec de la contrebande à bord de son vaisseau ou une prime sur sa tête, puis en terminant la quête Deep Cover.

Pacificateur (Fusil)

Pour trouver cette arme dans Starfield, vous devez passer un peu de temps à Altaïr. Vous allez recevoir un signal de détresse d’un certain soldat Mahoney, ce qui déclenchera la quête secondaire Groundpounder. Pour la terminer, vous devez vous rendre à l’avant-poste de recherche du collectif Freestar sur Altaïr II afin de vous occuper d’un groupe de Spacers. Vous allez recevoir le Pacificateur en guise de récompense.

Des armes uniques auprès des marchands

Les joueurs de Starfield peuvent également acheter des armes uniques auprès des marchands d’armes des principales colonies. Ils ont souvent deux ou trois armes à vendre si vous souhaitez en trouver dans Starfield. Il s’agit généralement d’armes rares qui peuvent coûter jusqu’à 20 000 crédits, en fonction de leurs caractéristiques et du fait que les joueurs aient ou non débloqué la compétence Commerce. On se demande ce que ces armes valent réellement dans Starfield. Toutefois, si vous souhaitez ajouter un peu de puissance dans votre arsenal, n’hésitez pas à faire un tour auprès de ces marchands !