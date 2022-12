Toujours là pour toi (Netflix), la fin de la saison 2 partie 1 expliquée : pourquoi Kate en veut à Tully

Découvrez la fin de la saison 2 de la série Toujours là pour toi sur Netflix dans notre article. Nous allons répondre à certaines questions qui vous ont brûlé les lèvres dans la saison 1 dans ce qui suit.

La saison 1 de Toujours là pour toi, la série Netflix, a été marquée par la séparation brusque entre Tully et Kate, les meilleures amies et héroïnes de la série. Si la question « pourquoi » était laissée en suspens, nous avons eu notre réponse dans la saison 2 (partie 1). Maintenant que cette dernière est terminée, nous nous demandons si les deux meilleures amies seront de nouveau réunies. Mais avant cela, essayons de décortiquer la fin de la saison 2 de Toujours là pour toi.

Une saison 1 qui se termine sur une note dramatique

Tully Hart et Kate Mularkey sont inséparables depuis le jour où elles se sont rencontrées il y a 30 ans. Au cours de la première saison, les fans ont pu découvrir que les deux amies se sont soutenues mutuellement après avoir traversé ensemble des hauts et des bas. Sauf que, même une amitié pure et sincère ne peut pas toujours être à l’épreuve de fortes tempêtes ! Elles ont mis un terme à leur amitié lorsque Kate avait interdit à Tully d’assister aux funérailles de son père.

La fin de la saison 2 de Toujours là pour toi nous aide à mieux comprendre ce qui s’est passé dans la saison 1. Le dernier épisode a permis aux téléspectateurs de savoir pourquoi Kate a décidé de mettre fin à sa relation avec Tully. En effet, cette dernière avait cru que sa meilleure amie était responsable de l’accident de sa fille alors qu’elle conduisait tout en étant ivre.

Une romance qui n’est pas aussi romantique que ça !

La scène à la fin de la saison 2 de Toujours là pour toi nous montre que l’accident n’était pas délibéré. Tully avait proposé de garder Marah, privée de sortie, pour que Kate puisse profiter de la soirée avec son mari après que le couple se soit donné une seconde chance. Alors, que l’adolescente était censée être punie, elle avait été invitée par sa flirte au cinéma. Tully lui a accordé la permission de sortir pour une soirée romantique incognito.

Pendant ce temps, le personnage incarné par Katerine Heigl passe une douce soirée avec son ex. Au moment où elle pense pouvoir recoller les morceaux, ce dernier lui a avoué qu’il sortait déjà avec quelqu’un d’autre. Elle a voulu noyer son chagrin en buvant quelques verres de vin lorsque l’appel de Marah la sort de sa bulle.

Fin de la saison 2 de Toujours là pour toi : le dénouement

Marah avoue à Tully qu’elle avait été abandonnée par ses amis et se retrouvait coincée dans le placard d’un inconnu. Elle était effrayée à l’idée de se faire harceler au pire de se faire violer. En comprenant ce qui se passe, Tully est partie au secours de Marah malgré son état. Elle-même avait été victime d’agression sexuelle dans sa jeunesse, elle a réussi à faire sortir la jeune fille de la maison de la fraternité où elle se trouvait.

Sauf que sur le chemin du retour, leur voiture a été percutée par un chauffard qui a grillé un feu rouge. Bien que Tully ne soit pas responsable de l’accident, elle avait été arrêtée pour conduite en état d’ivresse. Aux yeux de Kate, elle était la responsable de l’accident de sa fille. Une situation qui a été élucidéedans la fin de la saison 2 de Toujours là pour toi.

Une réconciliation…. pas dans la saison 2 première partie

Malheureusement, la fin de la saison 2 de la série Toujours là pour toi ne se termine pas comme nous l’avons espéré. Les deux amies ont passé une année entière sans se parler. Nous pouvons voir que chacune essaie d’avancer tant bien que mal dans son quotidien. Kate s’est inscrite à un cours d’écriture créative et tente de se lier d’amitié avec l’un de ses camarades de classe. Si l’objectif était de combler le vide laissé par Tully, la tentative était vaine.

La saison 2 nous dévoile que Kate avait un cancer du sein. Elle fut bouleversée et décida de se rendre chez son amie pour faire la paix. Sauf qu’au moment où elle frappe chez Tully, cette dernière est partie pour l’Antarctique. Elle avait accepté de travailler sur un documentaire traitant du réchauffement climatique à des milliers de kilomètres de sa ville.

La fin de la saison 2 de Toujours là pour toi nous montre Kate qui pleure sur le pas de la porte de Tully. Nous nous demandons si les deux amies pourront se réconcilier avant qu’il ne soit trop tard. Une suite palpitante et captivante dans la saison 3 !

