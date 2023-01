Tire-lait électrique : Top des solutions pour les parents

Le tire-lait électrique permet de soulager la poitrine lorsqu’elle est engorgée. C’est aussi un moyen pratique pour le père de participer à l’allaitement du bébé. Le marché dispose d’une panoplie de tire-lait selon les besoins et le budget de chaque famille.

Parfois, il est difficile de reprendre le travail lorsqu’une mère allaite encore son bébé. Le tire-lait est l’outil par excellence pour y remédier. Par ailleurs, l’utilisation d’un tire-lait permet à Papa de seconder Maman lorsque le bébé a faim. Certains s’utilisent manuellement tandis que d’autres, électriques, s’avèrent plus pratiques. Mais tous les tire-lait électriques ne sont pas identiques. Les options, le prix, etc., constituent des éléments essentiels à voir de près avant d’effectuer un achat. De ce fait, on a établi ce top afin de les aider à choisir le meilleur tire-lait électrique qui convient à leur rythme, compte tenu de leur budget.

Tire-lait électrique Medela Swing Maxi

Ce tire-lait électrique de Medela est idéal pour les mamans qui n’ont pas beaucoup de temps pour extraire le lait maternel. Son utilisation permet d’obtenir la quantité suffisante en un rien de temps. La silicone est aussi un matériau flexible qui épouse très bien le sein. En plus, l’angle à 105° de la téterelle sous lequel le tire-lait pivote à 360° permet d’obtenir un pompage parfait quelle que soit votre position.

Le tire-lait électrique Medela Swing Maxi ne pèse que 330g. Il dispose de deux biberons de recueil dont chacun peut contenir 150 ml de lait. Sa batterie rechargeable offre également une grande autonomie à ce tire-lait.Il est livré avec un câble de recharge USB, permettant de le recharger à tout moment et n’importe où.

Promo -20% Medela Swing Maxi Tire-lait électrique double pompage - Plus de lait en moins de temps, port de charge USB avec téterelles PersonalFit Flex et la tech ... 249.99 € 198.85 € Voir l'offre

Son mode de succion ressemble à celui d’un bébé. Ce qui vous évite l’inconfort lors de son utilisation. Ceci, grâce à une technologie exclusive 2-Phase de Medela pour imiter les rythmes de bébé lors des tétés.

Mais ce confort a un prix. En effet, l’appareil se vend aujourd’hui à presque 200 €. Ce n’est pas toujours à la portée de tous, mais le prix en vaut quand même la peine. Par ailleurs, vous n’aurez pas plus de choix car ce modèle n’est disponible qu’en blanc.

NUK Nature Sense

A seulement 120 € et quelques, vous pouvez obtenir ce tire-lait électrique qui dispose de 16 programmes individuels. NUK a combiné 4 rythmes et 4 forces de pression dans cet appareil compact. La puissance de la pompe du moteur permet d’aspirer le lait de manière efficace. En outre, il peut mémoriser le programme qui vous semble le plus convenable pour les séances futures.

Promo -23% NUK Nature Sense Tire Lait Électrique Rechargeable avec Fonction mémoire et 16 programmes personnalisés 159.90 € 122.67 € Voir l'offre

Si vous l’utilisez en même temps que vous allaitez votre bébé, il n’y a pas de risque de le réveiller. Son moteur est silencieux, un de ses atouts irréprochables. En plus, sa batterie peut tenir pendant 3 séances d’expression de lait.

Cependant, le tire-lait électrique NUK Nature Sense est plus lourd. Il pèse 1,37 kg, c’est-à-dire un peu moins d’un kilo et demi. Néanmoins il est livré avec une bretelle de transport. Ce qui va faciliter son utilisation en cours de déplacement. Par ailleurs, son prix n’est pas le moins cher du marché bien qu’il le soit par rapport au précédent de notre liste.

Lansinoh tire-lait 2 en 1

Ce tire-lait électrique 2 en 1 présente un excellent rapport qualité-prix du fait qu’il permet un pompage rapide et efficace. Vous pouvez effectuer aussi bien un pompage unilatéral que bilatéral. En plus de cela, vous pouvez le régler selon vos préférences. Il dispose de 2 rythmes et de 3 modes de pompage. Sans oublier ses 8 niveaux d’aspiration imitant l’aspiration d’un bébé.

Son véritable atout repose sur le gain de temps. Ses ventouses antidérapantes s’assurent de fermer le système. Ajouté à cela, le tire-lait électrique Lansinoh 2 en 1 dispose d’un écran LCD avec rétro-éclairage permettant de voir les réglages même en l’absence de lumière pendant la nuit. L’écran affiche ainsi la durée du pompage et les divers réglages de l’appareil.

Promo -3% Lansinoh Tire-lait électrique 2 en 1 - Écran LCD éclairé - Pompe unilatérale ou latérale - Réglable individuellement 134.40 € 130.71 € Voir l'offre

Sa capacité d’adaptation à la forme et à la taille des seins lui vient des deux différents adaptateurs mammaires. Malgré son poids, cet appareil s’utilise confortablement sur secteur. Vous pouvez toutefois l’alimenter par des piles. Cela vous permet de l’utiliser même loin d’une source électrique.

Cela étant, il existe encore d’autres tire-laits électriques de marques différentes, avec des options différentes et dont le prix est moins élevé. Celui-ci est accessible à 130 €.

Tire-lait électrique Philips Avent Modèle SCF 395/11

La marque Philips Avent figure parmi les principaux fournisseurs de tire-lait les plus efficaces. Comme on le sait, le groupe Philips a acquis Avent en 2006 et est devenu l’un des principaux producteurs d’articles de puériculture.

Ce modèle SCF 395/11 est un tire-lait électrique que la marque met à la disposition des parents pour faciliter le programme d’allaitement. Pesant dans les 600g, celui-ci est plutôt facile à utiliser et peu encombrant.

Tire- lait électrique Philips Avent (modèle SCF395/11) 110.89 € Voir l'offre

Sa matière en silicone se marie très bien avec le sein pour optimiser l’expression du lait. En outre, il dispose d’un coussin masseur en silicone qui est aussi souple. Cela permet d’effectuer un tirage sans risque d’infection car, il faut le noter, le système est entièrement fermé.

En ce qui concerne le tirage à proprement parler, le tire-lait électrique de Philips Avent propose 8 modes de stimulation ainsi que 16 réglages d’expression. Mais encore une fois, le prix n’est pas le meilleur élément de cet appareil. Pour l’obtenir, il faut dépenser plus d’une centaine d’euros.

Mam tire-lait 2 en 1

A la fois électrique et manuel, ce tire-lait de la marque Mam permet d’extraire le lait maternel de la manière la plus confortable. Il dispose de 9 niveaux d’intensité et présente un mode stimulation et un mode extraction. L’extraction s’effectue plus facilement grâce à son embout en silicone qui s’adapte à toute forme de poitrine.

Mam Tire-lait 2 en 1 électrique et manuel, pour l'allaitement maternel, avec biberons et récipients de conservation, 0+ mois 129.99 € Voir l'offre

Vous pouvez l’utiliser pendant vos déplacements car sa batterie peut durer jusqu’à 5 jours avant la prochaine recharge. Sinon, vous pouvez passer en mode manuel en attendant de recharger. Son prix n’est cependant pas le moins cher.

Pour récupérer le lait, il faut utiliser un biberon Mam Easy Start. Le kit est livré avec 2 biberons et 2 récipients. Ce tire-lait électrique est également équipé d’un bouchon d’embout.

Tire-lait électrique Momcozy main-libre S12

Il s’agit d’un tire-lait portable qui dispose de 2 modes et de 9 niveaux. Ce qui permet à Maman d’obtenir plus de lait en un temps record. L’appareil est doté d’un écran LCD et d’une fonction mémoire. En outre, on peut le programmer pour s’arrêter après 30 minutes d’utilisation.

Son efficacité lui vient en premier lieu de la matière avec laquelle on l’a fabriquée. En effet, le tire-lait électrique Momcozy et ses accessoires sont conçus à l’aide de silicone de qualité alimentaire. Ce qui offre un certain confort lors de son utilisation.

Momcozy Tire Lait Électrique Main Libre S12, Silencieux et Lndolore, Tire Lait à 2 Modes et 9 Niveaux, Peut être Porté Dans un Soutien-Gorge, Bride de ... 74.99 € Voir l'offre

Son autonomie est optimale avec sa batterie de 1000 mAh. Après une charge complète, le tire-lait électrique Momcozy S12 peut pomper pendant une durée de 80 minutes, 2 à 4 fois. Momcozy a également investi dans le moteur de ce tire-lait innovant, c’est pour cela qu’il n’est pas aussi bruyant. On n’entend presque pas le son (inférieur à 50 dB), idéal pomper même quand bébé dort.

Tire-lait électrique double Bellababy

Bellababy présente son tire-lait électrique double qui offre un bon rapport qualité-prix. Ses 4 modes et 9 niveaux de succion permettent à la mère de sentir une succion naturelle comme celle de son bébé.

Il possède plus qu’un écran LCD haute définition car celui-ci permet d’afficher clairement le mode employé et de mémoriser certains réglages suivant vos préférences. L’écran sert également à connaître le niveau de la batterie. Il suffit d’y appuyer avec un doigt pour pouvoir l’utiliser, l’écran est tactile.

Tire lait Electrique Double, Bellababy Tire-laits avec 4 Modes 9 Niveaux, Fonction de Mémoire, Affichage Haute Définition, Sans BPA (24mm) 53.99 € Voir l'offre

En plus des deux biberons qui l’accompagnent à l’achat, le kit du tire-lait de Bellababy inclut également 10 sachets de conservation. Le fait qu’il soit portable facilite son utilisation, même pendant les déplacements. Une autre bonne nouvelle : la marque met à votre disposition toutes les pièces de rechange dont vous avez besoin.

Tire-lait portable Edibaby

Pour clore notre top, voici le tire-lait électrique portable Edibaby. Non seulement, c’est le moins coûteux de notre liste, mais il présente également des caractéristiques particulières.

Il s’apparente à un tire-lait manuel, mais avec une utilisation largement plus pratique. Il dispose à la fois de plusieurs niveaux d’aspiration rapide que de niveaux de succion lente. A vous de choisir le mode qui vous convient le mieux.

Promo -20% Edibaby, Tire Lait Electrique, Plusieurs Niveaux et Modes de Succion, 1600mAh, Portable, Écran Tactile LED, Sensible, sans BPA, Rechargeable… (Simple) 49.99 € 39.99 € Voir l'offre

Doté d’un système de col plus élargi, ce tire-lait se marie très bien avec tout type de sein. Le modèle est idéal pour prévenir les reflux grâce à sa valve en silicone ayant pour fonction de séparer le lait de l’air. Ce qui vous permet de garder votre lait au frais pendant des heures à l’aide de son flacon de 150 ml.

Le tire-lait électrique d’Edibaby est également parfait pour vos déplacements. Sa batterie est robuste (1600 mAh) et peut se recharger de différentes manières. Outre la prise de courant, vous pouvez également la recharger via une batterie portable ou un ordinateur.Voilà en ce qui concerne notre top des meilleurs tire-lait électriques. Il existe un grand nombre d’articles de puériculture pour parfaire votre parcours avec le bébé. Vous pouvez, par exemple, consulter notre article sur le top des meilleurs babyphone vidéo si vous vous intéressez à ces gadgets.