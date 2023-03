Optez pour la qualité d’image supérieure du téléviseur OLED, un incontournable pour les modèles haut de gamme.

Malgré l’émergence de nouvelles technologies de panneau telles que les micro-LED et QD-OLED, les téléviseurs OLED restent les plus performants en termes de qualité d’image, selon les experts qui les ont examinés. Si vous cherchez à acheter un modèle haut de gamme, il est fort probable que vous envisagiez d’acheter une TV ou une Smart TV OLED.

Classement Modèle Notre note Lien du site Samsung QE65S95B 9,5/10 Acheter LG OLED C2 9,3/10 Acheter LG G1 OLED 9/10 Acheter

LG C2 : Le meilleur choix de téléviseur OLED pour la majorité des utilisateurs

Le LG C2 OLED est le meilleur choix de téléviseur pour la majorité des gens. Il est équipé du processeur Alpha a9 Gen5. Comparé à son prédécesseur, il propose une amélioration remarquable des objets et un mappage dynamique des tons supérieur. Le C2 OLED utilise un son surround virtuel pour transformer le son stéréo en 7.1.2 canaux. Il fournit également des performances audio décentes pour un téléviseur à écran plat. Même si les modèles LG C1, G2 et Z2 ont des expériences plus élevées, le C2 offre le meilleur rapport performances.

Par ailleurs, il est compatible avec les consoles PS5, Xbox Series X et S grâce à ses quatre ports HDMI 2.1. Cependant, la saturation des couleurs hors axe diminue légèrement et LG ne prend pas en charge le format IMAX Enhanced ni le format HDR10+. D’autres TV OLED ont une résolution 8K ou une luminosité supérieure, mais le LG C2 est le meilleur rapport qualité-prix.

4 ports HDMI 2.1 disponibles.

Qualité d’image et les réglages par défaut parfaits

Limiteur automatique de luminosité parfois un peu brusque en mode SDR

Pas de sortie audio jack

Luminosité améliorée mais toujours inférieure à celle du meilleur écran LCD

TV LG OLED65C2 4K UHD 65" Smart TV 2022

Processeur vidéo Alpha 9 Gen5 ...

HDR - Compatible HDR 10 / HDR1...

Smart TV (WebOS 22) 1 757.90 € Voir l'offre

LG A2 (OLED55A2): le meilleur choix en termes de prix

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 139 Centimètres

Marque : LG

Services Internet pris en charge : navigateur

Technologie d’affichage : OLED

Résolution : 4K

Le A2 est la gamme OLED la plus abordable de LG. Bien que soit moins fonctionnels que les modèles haut de gamme, les panneaux OLED offrent des images impressionnantes. Le téléviseur est moins lumineux que les modèles plus coûteux, mais l’affichage est clair. Ce téléviseur utilise également le système d’exploitation WebOS Smart TV de LG.

La série A2 de LG est doté du processeur α7 Gen5 AI pour une cartographie dynamique des tons et un upmixing du son 5.1.2 canaux. Elle prend en charge les formats Dolby Vision, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ et HGiG. Le mode cinéaste désactive tout traitement automatique pour présenter les films tel que les réalisateurs l’ont voulu. Comparé aux autres téléviseurs OLED de LG et aux meilleurs téléviseurs 4K, la série A2 est relativement faible en fonctionnalités, mais elle reste un choix abordable. Il reste impressionnant pour les non-joueurs, même sans les spécifications HDMI 2.1, écran 120 Hz, VRR et FreeSync.

WebOS 22 rapide avec toutes les fonctionnalités nécessaires

Scalabilité efficace

Luminosité insuffisante pour contrer efficacement les reflets

Déficit de luminosité limitant le rendu HDR

Ni HDMI 2.1 ni VRR

Telewizor LG OLED55A26LA OLED 55'' 4K Ultra HD WebOS 22

LG G1 OLED : un téléviseur impressionnant

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 139 Centimètres

Marque : LG

Fréquence de rafraîchissement : 120 Hz

Technologie d’affichage : OLED

Résolution : 4K

Le téléviseur LG G1 OLED, d’une épaisseur de 20 mm, se démarque par son design élégant et sa capacité à être fixé au mur. Les performances de cet écran 4K sont exceptionnelles, faisant de lui le meilleur modèle OLED jamais fabriqué par LG.

Cependant, en raison de son prix plus élevé par rapport au modèle C1, il peut ne pas être le choix le plus judicieux pour la majorité des consommateurs. Pour un rapport qualité-prix optimal, le C1 est une alternative plus appropriée pour la plupart des gens.

Malgré son prix élevé, le LG G1 OLED reste un téléviseur impressionnant. LG a même réussi à le rendre plus abordable tout en améliorant presque tous les aspects de l’écran. La télécommande est plus confortable, les fonctionnalités de jeu sont meilleures et le webOS est à jour.

Les tests montrent une qualité d’image excellente ainsi qu’un son impeccable, conformément aux attentes des meilleurs téléviseurs OLED de LG. C’est un rappel du progrès incroyable réalisé par la technologie télévisuelle moderne. Et nous sommes excités à l’idée de tester le nouveau G2 très prochainement.

Performances en gaming

Performances du processeur.

Télécommande sans rétroéclairage

Peu d’options de personnalisation sur WebOS 6

Ni HDR10+ ni DTS

LG TV OLED 4K 139 cm OLED55G16LA

Processeur Alpha9 Gen4 AI 4K

Dolby Vision IQ et Atmos

HDR (compatible HDR10 - HLG) 2 488.00 € Voir l'offre

Sony XR-48 A90K : la solution haut de gamme en termes de téléviseurs

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 48 Pouces

Marque : Sony

Services Internet pris en charge : alexa, google assistant

Technologie d’affichage : OLED

Résolution : 4K

Le Sony XR-48 A90K est un téléviseur haut de gamme offrant des performances exceptionnelles en termes d’image et de son. Sa technologie OLED garantit des images claires et nettes avec des couleurs vives et réalistes, tandis que le système audio de qualité supérieure offre une expérience immersive.

Avec la technologie HDR et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, il est parfait pour les jeux vidéo et les films d’action. Le design élégant et épuré avec des bords ultra-fins et un pied élégant s’intègre parfaitement dans n’importe quel intérieur.

En somme, le Sony XR-48 A90K est la solution haut de gamme pour les amateurs de technologie recherchant le meilleur des téléviseurs. Avec ses performances d’image et de son exceptionnelles et son design élégant. Il est donc une valeur sûre pour une expérience de divertissement ultime.

DTS compatible

Google TV et Bravia Core excellents

Luminosité en deçà de nos attentes

Pas compatible HDR10+

Input lag moyen

TV OLED Sony XR 48A90K 48" Bravia 4K UHD Smart TV Noir 2022

LG C1 OLED : un excellent rapport qualité-prix parmi les téléviseurs haut de gamme

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 164 Centimètres

Marque : LG Electronics

Services Internet pris en charge : Netflix, Amazon Instant Video

Technologie d’affichage : OLED

Résolution : 4K

LG C1 OLED est un choix fantastique pour les téléviseurs haut de gamme. Il offre un écran OLED incroyable avec une qualité d’image impeccable. Les performances de jeu surpassent tout ce que nous avons vu. Avec un design époustouflant et un son supérieur à la moyenne, c’est l’un des meilleurs téléviseurs qu’on peut acheter.

Le système d’exploitation webOS de LG fait face à une concurrence féroce. Toutefois, il offre des options intelligentes telles que le choix entre Google Assistant et Amazon Alexa, des alertes sportives basées sur l’IA et des fonctionnalités de jeu pour les meilleurs téléviseurs intelligents. Malgré cela, il offre une qualité incroyable et une excellente valeur pour son prix élevé, ce qui en fait l’un des meilleurs téléviseurs de l’année 2021.

Télécommande sans rétroéclairage

Risque de rétention d’images (burn-in)

LG OLED55C1 Téléviseur OLED de 139 cm

Noirs absolus et contrastes ri...

Processeur Alpha9 Gen4 AI 4K -...

HDR - Compatible HDR10 / HLG /... 2 050.00 € Voir l'offre

Sony XR-55 A80J : un choix performant à prix compétitif

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 55 Pouces

Marque : Sony

Services Internet pris en charge : Google TV

Technologie d’affichage : OLED

Résolution : 4K

L’A80J de Sony est un excellent choix en offrant des performances similaires à celles de son homologue phare, l’A90J, à un prix plus abordable. Bien qu’un peu moins lumineux et percutant, il offre toujours des temps forts plus marquants que ses concurrents. Le son est également impressionnant, grâce à son système Acoustic Surface Audio+ de 30W. L’A84J est une variante du modèle britannique avec une commande vocale sans mains et une fonction de renforcement de la couleur.

L’A80J n’est pas loin derrière son homologue phare en termes de luminosité et d’impact, ce qui le rend capable de produire des points forts plus marquants que les concurrents tels que le LG C1. Il est tout aussi net et détaillé que l’A90J, ce qui en fait un interprète incroyablement net et tridimensionnel. Ce modèle combine le spectaculaire avec le naturel et l’authentique comme aucun autre téléviseur. Avec son système audio Acoustic Surface Audio+ de 30W, l’A80J offre une expérience sonore liée aux visuels inégalée par les concurrents de même prix.

Compatible avec HDR10 et Dolby Vision

Google TV et Assistant

Consommation élevée par rapport aux modèles LCD

Fonction VRR non disponible (mise à jour prévue)

Pic de luminosité en retrait par rapport aux meilleurs LCD

Sony BRAVIA XR OLED XR55A80J - 55-Pouces - OLED - 4K Ultra HD (UHD) - High Dynamic Range (HDR) - Google TV - Noire

L’alliance parfaite de l’image...

Une nouvelle façon de regarder...

Vivez la meilleure expérience ... 1 399.00 € 1 289.00 € Voir l'offre

Samsung QE65S95B : le premier téléviseur OLED Quantum Dot

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 65 Pouces

Marque : Samsung

Composants inclus : TV intelligente Samsung QE65S95BATXXC 3840 x 2160 px 65′ Ultra HD 4K

Technologie d’affichage : UHD

Résolution : 4K

Dans le monde de l’audiovisuel, le Samsung S95B mérite d’être salué comme le premier téléviseur oled Quantum Dot au monde, étant donné que Samsung est à l’origine de cette technologie. Cependant, c’est finalement Sony qui a lancé le premier téléviseur QD-OLED, avec l’impressionnant A95K.

Avec son design ultra-mince de seulement quelques millimètres de profondeur, le Samsung S95B est le premier téléviseur QD OLED du fabricant. Doté de quatre ports HDMI 2.1 capables de gérer 4K/120Hz, VRR et ALLM, il offre une connectivité impressionnante pour les jeux. Le mode HGiG améliore également la précision HDR. Cependant, le Dolby Vision n’est pas pris en charge pour les jeux ou le contenu cinématographique.

Qualité d’image

Quatre entrées HDMI 2.1 avec 4K 120 Hz, ALLM et VRR

Dolby Vision pas pris en charge

Pas de prise casque

Fidélité des couleurs en mode jeu

Samsung TV Intelligente QE65S95BATXXC 3840 x 2160 px 65' Ultra HD 4K

