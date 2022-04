Top des meilleures protections d’écran Nintendo Switch

Sachant que le prix de la Nintendo Switch peut aller jusqu’à 270 euros, choisir une protection d’écran devrait être l’une des priorités des gamers. Cela évite que la console ne soit rayée ou fissurée, et permet potentiellement de prolonger sa durée de vie.

Il existe quelques autres moyens de protéger cet investissement. Par exemple, les voyageurs réguliers devraient investir dans une housse de transport rigide, qui protégera leur console des chutes et des chocs. Il y a également un étui de protection mince qui enveloppe la Switch pendant son utilisation. Découvrez ci-dessous les meilleures protections d’écran Nintendo Switch après des recherches approfondies.

Protection écran en Verre Trempé d’amFilm pour Switch OLED

Pack de 2 protections d’écran en verre Trempe de PHONILLICO

Filtre protecteur Anti-Lumière Bleue de la marque Hore

Pochette de transport officiel Nintendo

Pochette de transport OLCLSS avec capuchon

Kit de protection écran Procase pour nintendo switch lite

Pochette à rabat et protection d’écran nintendo switch lite

Protection écran pour nintendo switch en verre trempé par orzly

Filtre de protection d’écran HORI pour Nintendo Switch Lite

Bigben protection écran en verre trempé force glass nintendo switch

Protection écran en Verre Trempé d’amFilm pour Switch OLED

Ceux qui ont acheté le tout nouveau modèle OLED 2021 de la Nintendo Switch doivent chercher un protecteur d’écran spécifique à ce modèle. Et amFilm fabrique un excellent protecteur d’écran pour la Switch OLED qui couvre son plus grand écran.

Cette protection d’écran a une dureté de surface de 9 h et possède un revêtement oléophobe sans bavure. Il mesure 0,33 mm d’épaisseur et ne présente pas le moindre changement dans l’utilisation de l’écran tactile. Avec une transparence de 99,9 %, la qualité de l’image reste superbe après avoir mis le protecteur.

Le pack comprend trois protections d’écran, un chiffon de nettoyage en microfibre et des lingettes de nettoyage à sec. Ainsi, en cas d’endommagement de l’une d’entre elles, un remplacement est toujours possible. Il s’agit d’une bonne affaire, car il s’agit de verre et non de plastique, ce qui le rend résistant aux rayures et plus doux au toucher en jouant.

Pack de 2 protections d’écran en verre Trempé de PHONILLICO

Pour la plupart des gamers, la protection d’écran en verre trempé PHONILLICO est l’accessoire idéal pour augmenter la longévité de leur Nitendo Switch. En fait, le verre trempé résiste très bien aux rayures et préserve l’écran de la Switch contre les traces de poussière, les empreintes digitales et les bulles d’air.

Cette protection d’écran est également très transparente et suffisamment fine pour ne pas interférer avec les capacités de l’écran tactile. De plus, il est disponible dans un pack de deux. Ainsi, il suffit simplement de le remplacer si l’un d’entre eux se fissure, ou même d’équiper plusieurs consoles en cas de besoin.

Chaque film est ultra fin avec des découpes précises pour s’adapter parfaitement à la taille de la console. Quant à l’installation, elle se déroule facilement et sans difficulté. Il suffit de retirer le plastique de protection du verre trempé et de l’appliquer sur l’écran. Pour couronner le tout, ce pack comprend 2 lingettes de nettoyage.

Filtre protecteur Anti-Lumière Bleue de la marque Hore

Hori présente son filtre d’écran à lumière bleue destiné au Nintendo Switch. Cette lumière bleue provient d’une lumière à haute énergie qui est connue pour causer de la fatigue oculaire et d’autres effets indésirables. Le filtre d’écran à lumière bleue réduit la lumière bleue jusqu’à 30 %, ce qui permet une expérience de jeu douce et agréable pour les yeux.

Le filtre d’écran à lumière bleue Hori pour Nintendo Switch a été fabriqué au Japon à partir d’un film animalier de haute qualité. Cette protection épouse parfaitement l’écran de la Nintendo Switch. De plus, la méthode d’application brevetée d’Hori permet d’obtenir des résultats parfaits dès la première fois. Il suffit de le positionner en place et de tirer à partir du centre pour appliquer le filtre. Même si ce dernier est à peine visible, il protège l’écran contre la saleté et les poussières tout en maintenant sa clarté pendant des années.

Pochette de transport officiel Nintendo

Cette pochette de transport est un must-have pour les propriétaires de Nintendo Switch. Cet ensemble d’accessoires se compose d’une housse et d’un film de protection, d’un guide utile pour s’assurer que le protecteur est correctement placé. Le pack comprend également d’un adhésif pour enlever les impuretés sur l’écran avant d’appliquer le film.

La taille de cette housse s’adapte parfaitement à celle de la console tout en protégeant son écran lors des déplacements. Par ailleurs, la housse est très souple bien que les parties inférieure, supérieure et arrière soient renforcées. De plus, la fermeture éclair et les 2 curseurs utilisés sont de haute qualité.

L’intérieur de l’étui peut contenir 5 cartouches de jeu fixées par un élastique. La housse de transport comprend également une plaque rigide qui permet d’incliner la console pour un confort de jeu optimal.

Quant à la protection d’écran, le film est prédécoupé en deux. Son installation se révèle facile et sans aucune bulle d’air.

Pochette de transport OLCLSS avec capuchon

OLCLSS présente un étui de transport en filet. Celle-ci a été conçue pour rendre la nouvelle Nintendo Switch Lite encore plus portable. Elle dispose d’un espace de rangement sécurisé pour accueillir certains petits accessoires, comme les écouteurs, le câble de chargement.

De plus, la pochette abrite une dizaine d’emplacements réservés aux cartes de jeu. De fait, il est possible de jouer à certains jeux à tout moment.

Ce set comprend aussi trois protecteurs d’écran en verre trempé de haute qualité qui peuvent être installés facilement et sans bulles. Ces protecteurs assurent une résistance maximale aux rayures, à la poussière, aux chutes, aux chocs et plus encore.

Sans oublier les capuchons de poignée, ils préservent les capuchons d’origine de tout risque d’éclatement. Ils ajoutent de la hauteur et du rayon et augmentent ainsi la précision. Comme ils sont en caoutchouc, ils offrent une sensation de maîtrise tout en réduisant la fatigue du pouce.

Kit de protection écran Procase pour nintendo switch lite

La pochette à rabat ProCase pour la Nintendo Switch Lite offre une protection contre les chocs. Elle est équipée d’une plaque frontale magnétique, le tout dans un design minimaliste.

Cette pochette à rabat pour Switch Lite est parfaite pour ceux qui ne veulent pas encombrer leur sac avec tous les accessoires et jeux qu’ils possèdent. En fait, elle comporte de nombreux emplacements intégrés pour les cartouches de jeux et une bandoulière amovible. Ainsi, il est possible de transformer cette pochette en un joli sac à bandoulière et d’emmener les bibliothèques de jeux avec soi dans de nombreuses aventures.

Le design en relief rose peut ne pas plaire à tout le monde, mais des options bleues et vertes sont également disponibles. Il y a également une poche en filet sans fermeture éclair. Il offre une protection d’écran en verre trempé facile à installer. Comme la plupart des protections en verre trempé, celles-ci ont un indice de dureté de 9 h, indiquant qu’elles peuvent résister aux rayures du crayon le plus dur.

Pochette à rabat et protection d’écran nintendo switch lite

Ceux qui viennent d’acheter une Nintendo Switch Lite savent que le principal argument de vente de la console est sa portabilité. Cela signifie qu’il vaut mieux se munir d’un accessoire qui la protège pendant les déplacements.

Les accessoires de protection d’écran et la pochette à rabat de la Nintendo Switch Lite constituent un excellent moyen de garder l’écran en bon état. Cet étui à rabat offre généralement une conception à coque dure, qui protège la console elle-même à l’aide de pare-chocs. Il amortit les chocs tout en protégeant l’écran à l’aide d’un matériau souple.

Une fois le protecteur appliqué, le revêtement oléophobe réduit les traces de doigts sur le verre tout en restant transparent à 99,9 %. Il produit une excellente expérience de jeu portable avec une pénétration de la lumière de 94 %. Si l’écran est taché, il est facile à nettoyer avec un chiffon en microfibre et un nettoyant pour vitres ou lunettes.

Protection écran pour nintendo switch en verre trempé par Orzly

Orzly est une marque renommée sur le marché des accessoires. Ainsi, il ne fait aucun doute que les protections d’écran proposées sont de bonne qualité. Cette société offre quatre protections d’écran en verre trempé à un prix abordable avec une installation sans bulles.

L’épaisseur de chaque protection d’écran est de 0,24 mm. Cela assure une sensibilité tactile optimale pour maintenir des temps de réponse rapides lors de la pratique de jeux comme Mario Maker.

De plus, ce matériau résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux doigts collants avec une surface facile à nettoyer. La transparence à 99 % garantit que les couleurs vives de l’écran OLED restent claires et éclatantes.

De plus, cette protection d’écran absorbe les impacts et se maintient pour que le verre ne se brise pas partout. Jouissant de la durabilité du diamant, cette protection résiste aux rayures contre les clés et les stylos mal rangés dans le sac à dos.

Le pack d’accessoires comprend 4 protections d’écran en verre, un chiffon en microfibre, des autocollants de charnière et un guide d’installation facile.

Filtre de protection d’écran HORI pour Nintendo Switch Lite

Une mauvaise protection peut endommager l’écran de la Switch. Pour éviter toute frustration, il suffit d’opter pour les protections d’écran Hori pour Nintendo Switch sous licence officielle. Elles ont été spécialement conçues pour s’adapter à l’écran de la Switch Lite et sont garanties par le label de qualité Nintendo.

Hori est la marque de confiance en matière de protections d’écran sous licence officielle depuis plus de dix ans. Elle compte des milliers d’utilisateurs satisfaits qui bénéficient d’une protection, d’une clarté et d’une facilité d’application inégalées.

Le protecteur d’écran Hori pour Nintendo Switch Lite a été fabriqué au Japon à partir d’un film animal de haute qualité pour s’adapter parfaitement à l’écran. De plus, la méthode d’application brevetée de Hori donne des résultats parfaits dès la première fois. Il suffit de le positionner en place et de tirer à partir du centre pour l’appliquer sans poussière ni bulles.

Le film est à peine visible, mais son utilisation permet de protéger l’écran des rayures et de l’usure pendant de nombreuses années.

Bigben protection écran en verre trempé force glass nintendo switch

Si les produits d’autres marques ne suffisent pas, la protection d’écran BigBen est incontournable ! Il s’agit d’une marque bien connue pour les étuis et les protections d’écran pour mobiles. BigBen apporte la même qualité à la Nintendo Switch avec sa protection d’écran trempée facile à appliquer.

La protection d’écran trempée FORCE GLASS pour la NINTENDO SWITCH est sans doute la plus résistante après les diamants. Cette dernière jouit d’une conception exclusive. Elle réunit les meilleurs matériaux, traitements et revêtements pour assurer le plus haut niveau de résistance aux chocs, à la pression et aux rayures.

En effet, cette protection d’écran est 5 fois plus résistante par rapport au verre conventionnel. Grâce à son indice de dureté, le verre organique est le plus résistant du marché.

Elle jouit d’un traitement oléophobe anti-empreintes digitales et la conception anti-explosion. Cela empêche la formation de fragments dangereux et permet un retrait facile. Livré avec un chiffon de nettoyage et un kit de nettoyage pour l’écran de la console.