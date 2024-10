Découvrez la Tissot T-Touch Connect Sport Hybrid Smartwatch !

La famille T-Touch Connect Sport est un produit différent de l’ancienne série T-Touch et fait entrer ce produit dans l’ère des montres connectées. Et maintenant, nous avons droit à une Tissot T-Touch Connect Sport Hybrid Smartwatch.

Cet hybride entre les montres à quartz traditionnelles est une nouveauté bienvenue dans un univers où les gens sont trop souvent happés par les nouvelles technologies. Là, c’est un combo plutôt intéressant pour une montre de sport.

Une montre de sport analogique-numérique à haute fonctionnalité

Pour concevoir la Tissot T-Touch Connect Sport Hybrid Smartwatch, l’équipe logicielle de la marque a continuellement mis à jour le micrologiciel du modèle de base. Il en est de même pour l’application pour téléphone portable « T-Connect » qui est prévue pour aller avec la série de smartwatch.

Cela a donné un appareil que je peux considérer comme idéal pour les personnes qui désirent porter une montre hybride. Si d’une part, les consommateurs veulent du style, du confort et de l’autonomie, elle est capable de fournir cela. Et s’ils veulent des intégrations parfaites, des logiciels rapides et une liste interminable de fonctions, elle peut aussi faire cela.

Les nouvelles fonctionnalités de cette montre semi connectée suisse

En fait, la Tissot T-Touch Connect Sport Hybrid Smartwatch est l’un des appareils hybrides les plus autonomes et les plus beaux du marché. Par exemple, le modèle 1534204705104 en titane revêtu de PVD avec lunette en céramique noire est incroyable.

Son boîtier est de 43,8 mm de large et de 13,5 mm d’épaisseur. Puis, ce modèle est étanche à 50 mètres. Le cadran est recouvert d’un verre saphir tactile et la montre est pourvue de bracelets en silicone. Ils font 21 mm de large et sont faciles à échanger. Il existe aussi un bracelet en titane assorti. Mais pas dans la couleur noire revêtue.

Cette montre n’est pas vraiment conçue pour être un tracker d’activité à part entière. Elle est plutôt faite pour collecter des données qui seront ensuite examinées plus en détail sur l’appareil smartphone couplé. La nouvelle fonction que je préfère sur la montre est un outil amusant. Tissot a ajouté un écran « Solar Energy Level ». Il indique l’intensité de la lumière qui frappe le cadran.

Une fonction solaire intéressante

On peut supposer que plus le niveau d’énergie solaire est élevé, plus la batterie se chargera rapidement grâce à la cellule photovoltaïque. C’est intéressant à utiliser. Mais cela ne va pas jusqu’à vous indiquer la quantité de soleil à laquelle la montre a été exposée. De même, cela n’indique pas si vous la chargez suffisamment efficacement. Cela signifie simplement qu’on peut connaître l’intensité au moment T de la charge.

De bonnes fonctions pour enregistrer vos données de sport

Tissot a également affiné le fonctionnement de la Tissot T-Touch Connect Sport Hybrid Smartwatch en tant que montre de suivi sportif et d’activité. En substance, l’idée est que la montre suive votre activité et vos séances d’entraînement. Puis, le porteur peut examiner les données et en tirer davantage d’enseignements grâce à l’application T-Connect.

Par exemple, la montre est équipée d’un cardiofréquencemètre embarqué. Mais vous devez consulter votre téléphone pour obtenir les informations qu’elle donne. Puis, à titre informatif, il faut dire que Tissot sépare toujours délibérément l’heure principale sur le cadran et les aiguilles des fonctions et informations dans la zone de l’écran.

Sinon, ce modèle est élégant, bien fabriqué, confortable et assez simple. Tissot vous permet de brancher la montre à l’aide d’un chargeur USB magnétique qui se connecte à l’arrière du boîtier.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn