Place au Thermonator, le chien lance-flamme : votre cadeau de Noel ?

Vous êtes à la recherche d'un cadeau insolite et original ou vous êtes tout simplement un geek amoureux de nouvelle technologie ? Le Thermonator, le premier chien lance-flamme pourra répondre à vos envies !

Si vous cherchiez un cadeau de Noël qui sort de l'ordinaire, ne cherchez pas plus loin. Le Thermonator, le tout premier chien robot lance-flamme, est désormais disponible à la vente. Vous vous demandez s'il est légal d'en « adopter un » ? La réponse est oui puisque ce robot-chien est en vente libre dans 48 États américains.

Annoncé pour la première fois l'été dernier par la société Throwflame, basée dans l'Ohio, ce robot quadrupède équipé d'un lance-flammes ARC est prêt à conquérir le marché (et non pas le monde) ! Du coup, si vous vous intéressez à cette nouvelle « race de chien », voici quelques détails qui vont certainement vous intéresser !

Thermonator, le chien lance-flamme : une véritable concentrée de technologie ?

Après le drone lance-flammes, nous voilà avec un chien lance-flammes ! Pour commencer, le Thermonator est équipé d'une batterie autonome d'une heure, d'un lance-flammes d'une portée de 9 mètres environ et d'une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Il peut être commandé à distance à l'aide d'un smartphone.

Mais ce n'est pas tout, il intègre également un capteur LIDAR pour la cartographie et l'évitement des obstacles. Une visée laser et une navigation en vue subjective (FPV) grâce à une caméra embarquée s'ajoutent à sa panoplie. Autrement dit, le Thermonator offre une expérience de contrôle et de visionnage inégalée.

Si vous ne le savez pas encore, sachez que le Thermonator, le chien lance-flamme par excellence peut vous aider dans différentes tâches. Grâce à son lance-flamme, ce chien robot pourrait être commandé pour éliminer les mauvaises herbes, nettoyer les zones extérieures, ou même pour allumer des feux de camp de manière sécurisée.

Il est également une excellente alternative aux pesticides pour contrôler les populations d'insectes ravageurs tels que les nids de guêpes. Il est également d'une grande utilité en cas d'incendie ou d'autres situations nécessitant un dégagement rapide.

Cependant, avant de l'utiliser, assurez-vous de respecter la législation locale en matière de sécurité et d'environnement. Pensez également à l'utiliser de manière responsable pour éviter toutes formes d'accidents.

La dernière question : combien coûte le Thermonator ?

Concernant son prix, ce chien lance-flamme est vendu à 9,420 dollars. Un investissement qui peut sembler conséquent, mais pour les amateurs de technologies de pointe, le Thermonator représente bien plus qu'un simple gadget.

Avec sa technologie de pointe et ses fonctionnalités impressionnantes, il offre une expérience unique. Alors, si vous souhaitez apporter une touche de futurisme à votre prochaine fête de Noël, n'hésitez pas à vous l'offrir !

