Robot humanoïde : L’ère d’Atlas touche à sa fin

Après une décennie de succès avec son robot humanoïde hydraulique Atlas, Boston Dynamics met fin à ce programme pour se concentrer sur une nouvelle version entièrement électrique et plus puissante du robot, développée en partenariat avec Hyundai.

Pendant de nombreuses années, Atlas, le célèbre robot humanoïde de Boston Dynamics, a fait les beaux jours de l'entreprise américaine. Ses prouesses en matière de déplacement, d'agilité et même de danse ont été maintes fois saluées à travers le monde. Cependant, l'heure est désormais venue de passer à autre chose. Boston Dynamics vient d'annoncer la fin du programme Atlas, celui-là même qui a contribué à faire sa renommée.

Une nouvelle génération 100% électrique

Exit donc le modèle hydraulique qui a prévalu jusqu'ici. La nouvelle mouture d'Atlas, développée conjointement avec Hyundai, la société mère de Boston Dynamics, sera entièrement électrique. Un changement de taille qui devrait permettre un bond en avant significatif en termes de puissance et de capacités.

D'après les dires de Boston Dynamics, cette Atlas 2.0 bénéficiera d'une amplitude de mouvements accrue par rapport aux générations précédentes. Surtout, le robot disposera de nouvelles compétences grâce à l'intégration de technologies d'apprentissage automatique et de vision par ordinateur. Concrètement, cela signifie qu'Atlas sera en mesure de s'adapter rapidement à des situations complexes, au lieu de se cantonner à l'exécution de routines pré-enregistrées.

Des ambitions industrielles affirmées

Si le précédent Atlas a avant tout été mis en avant pour ses exploits sportifs et acrobatiques, cette nouvelle itération a des ambitions bien plus terre-à-terre. En s'appuyant sur ses nouvelles capacités de manipulation d'objets encombrants, Boston Dynamics souhaite positionner son robot dans les environnements industriels et de production.

Pour mener à bien cette transition vers des applications concrètes, l'entreprise pourra compter sur l'expertise du groupe Hyundai dans le domaine de la fabrication automobile. Les usines du constructeur coréen serviront ainsi de terrain de jeu pour tester les possibilités offertes par Atlas 2.0. Un bel avenir s'ouvre pour le robot humanoïde made in USA.