The Umbrella Academy : tout ce qu’il faut savoir sur la saison 4

Découvrez tout ce que vous devez savoir au sujet de la saison 4 de The Umbrella Academy, la série de super-héros qui nous tient en haleine depuis 2019 !

Après trois saisons qui ont fait durer le suspense, Netflix va nous resservir une énième saison de The Umbrella Academy pour tenir la route ! Depuis 2019, année de son lancement, cette série Netflix a captivé les adeptes de streaming. Qui aurait cru qu'une bande dessinée adaptée en série ferait le bonheur des fans de super-héros ? Et, après un cliffhanger assez déroutant, il faut croire que l'annonce d'une saison 4 pour The Umbrella Academy a été très bien accueillie. Alors, sans plus vous faire languir, voici tous les détails que nous savons au sujet de la suite de cette série !

The Umbrella Academy saison 4 : qui fera partie du casting ?

Les acteurs principaux qui ont donné vie à la série seront tous de retour pour la dernière saison. Du coup, nous allons retrouver Elliot Page, Emmy Raver-Lampman, Tom Hopper, Robert Sheehan et compagnie dans cette dernière saison. De nouveaux acteurs seront également de la partie pour apporter plus de piquant à la série.

Concernant la date de diffusion, l'annonce officielle indique que la saison 4 de The Umbrella Academy débutera le 8 août 2024. Il faudra donc patienter tout l'été avant de retrouver vos super-héros préférés en œuvre !

Quelle sera l'intrigue de cette dernière saison ?

Netflix n'a pas publié de synopsis officiel pour la quatrième saison, mais la plupart des fans s'attendent à ce que la série reprenne les événements explosifs de la fin de la saison 3. Qu'est-ce qui va se passer après que l'équipe ait appris qu'elle n'a plus de super pouvoirs ? Quels seront les conséquences de ce blocage des principaux personnages dans une autre ligne temporelle ?

La saison 4 pourrait donc aborder ces changements massifs qui n'ont pas été apparentes dans la troisième saison. Quoi qu'il en soit, le créateur de la série a tenu à affirmer que cette dernière saison contiendra 10 épisodes et tiendra en haleine le public jusqu'à la dernière minute. De quoi nous garantir une fin des plus marquantes, dignes des séries Netflix !