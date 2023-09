Test de la Segway F2 Pro : que vaut cette trottinette électrique ?

Segway secoue une nouvelle fois l’entrée de gamme avec sa nouvelle trottinette électrique F2 Pro. Que vaut-elle ? Lisez notre test .

Segway a été très actif en 2023, remplaçant sa célèbre trottinette électrique Ninebot G30 Max par la Ninebot MAX G2, plus riche en fonctionnalités. En outre, la marque a lancé les modèles E2 et E2 Plus à des prix inférieurs à ceux que nous aurions pu imaginer. Aujourd’hui, la nouvelle trottinette électrique Segway Ninebot F2 Pro, qui fait l’objet de ce test, est disponible chez Decathlon. Ce modèle reprend une grande partie de ce que nous aimons dans le MAX G2, mais à un prix plus bas et avec un poids plus léger.

F2 Pro, la trottinette électrique abordable de Segway

Caractéristiques techniques Autonomie : 55 km

Poids : 18,5 kg

Vitesse : 25 km/h

Puissance du moteur : 900 watts

Charge maximale : 120 kg

Prix : 579€

Segway propose une large gamme de modèles aux caractéristiques et spécifications variées, répondant à différents besoins et préférences. Toutefois, la société semble vouloir remédier à cette situation en 2023. Pour cela, elle a condensé ses différents modèles en un seul. Le présent test porte sur la trottinette électrique Segway F2 Pro, la dernière et la plus performante de la série F. À première vue, Segway a su maintenir un équilibre parfait avec le F2 Pro. Il s’agit d’un produit performant, de haute qualité et relativement portable. À 579 €, cette trottinette offre un excellent rapport qualité/prix.

En ce qui concerne sa structure, la F2 Pro bénéficie d’une plateforme adaptée aux adultes, mesurant 114 x 57 x 121 cm. Grâce à ces dimensions, il y a suffisamment d’espace pour placer confortablement les pieds. Quant à la surface de conduite, elle dépasse celle des trottinettes populaires comme la KQi2 Pro de NIU.

De plus, le plateau a été conçu avec une surface en caoutchouc antidérapante avec le logo Segway imprimé. Cette conception garantit une bonne prise en main, même dans des conditions humides ou glissantes.

Trottinette électrique facile à transporter

La trottinette électrique Segway F2 Pro offre des performances de rêve, non seulement pour son prix, mais aussi pour son poids. Pesant à peine 18,5 kg, cette trottinette électrique offre une grande portabilité sans compromettre la puissance. La maniabilité sans effort qui en résulte fait de la Ninebot F2 Pro une concurrente sérieuse pour les top des meilleures trottinettes électriques pas chers.

De plus, une fois pliée, la trottinette se range dans le coffre de votre voiture, au bureau ou à la maison. D’ailleurs, il s’agit de son plus grand avantage de par rapport au G2 Max. Son guidon se verrouille de manière décentrée et utilise toujours le loquet à l’ancienne.

Une trottinette électrique bien conçue

Classée IPX5, la F2 Pro résiste aux projections d’eau et dispose d’une bonne couverture de garde-boue. Ainsi, nous avons pu rouler en toute confiance sous une pluie fine, sans craindre les dégâts des eaux. La couverture étendue des garde-boue vous protège également des éclaboussures et de la saleté

Nous avons constaté lors de notre test que la sécurité est une priorité pour la trottinette Segway Ninebot F2 Pro. En ce sens, la trottinette dispose d’un ensemble d’éclairages complet. Notamment un phare et un feu arrière décent, assurant une excellente visibilité aux conducteurs, même dans des conditions de faible luminosité. De plus, la F2 Pro dispose de clignotants, ce fait rare pour ce type de micromobilité.

Panneau de contrôle

Plus encore, la trottinette électrique Segway Ninebot F2 Pro dispose d’un écran central qui n’a rien d’exceptionnel. Petit et peu lisible en plein soleil, il semble un peu démodé à première vue. Cependant, malgré son aspect terne, il fonctionne très bien. Il fournit toutes les informations nécessaires, telles que la vitesse, l’autonomie de la batterie et la distance parcourue, garantissant une expérience de conduite fluide. De plus, sa simplicité et son design discret permettent une navigation intuitive à travers les différents réglages et modes.

La bonne nouvelle, est que la trottinette se connecte à l’application Ninebot, qui est la star de la trottinette. L’application Ninebot offre une expérience utilisateur transparente. En fait, elle facilite la personnalisation des paramètres de la trottinette et permet d’accéder à des données en temps réel.

Le choix sportif ultime dans l’entrée de gamme

La trottinette électrique F2 Pro s’est bien comportée lors de notre test de montée. En effet, elle a gravi une pente à 22 % et a accéléré tout au long de la montée. Cette performance résulte d’un moteur puissant maximal de 900 watts.

Nous avons vu la Ninebot F2 Pro surpasser les autres trottinettes de sa catégorie, atteignant 24 km/h à partir d’un départ arrêté en seulement 5,4 secondes. En comparaison, elle a laissé une marge significative sur ses concurrentes, faisant de cette trottinette le meilleur choix pour les sportifs.

La trottinette électrique Ninebot F2 Pro n’a pas démérité lors de notre test d’autonomie. Le Segway revendique une autonomie de 55 km dans des conditions idéales. Cependant, une légère baisse de performance a été constatée lorsque la batterie s’est épuisée.

Freinage

Le frein à disque avant et le frein électronique arrière assurent un freinage très doux et sans verrouillage. L’avantage de ces systèmes tient au fait qu’ils minimisent l’usure des composants de freinage, ce qui se traduit par une plus grande longévité des performances. De plus, vous n’aurez jamais à craindre de passer par-dessus le guidon lorsque vous freinez, tout en obtenant un temps de freinage inférieur à 2 secondes.

Par contre, il en résulte une distance de freinage plus longue de 5 m à partir d’une vitesse de 24 km/h, ce qui peut être un inconvénient pour les conducteurs expérimentés ou ceux qui préfèrent une sensation de freinage plus réactive. Cela dit, cette distance d’arrêt plus longue peut être compensée en maintenant une distance de sécurité et en anticipant les situations de freinage.

Qualité de conduite

La qualité de conduite de la trottinette électrique Segway F2 pro reste excellente pour son prix. Elle offre non seulement une conduite souple et confortable, mais aussi une stabilité et un contrôle impressionnant. La trottinette fait un excellent travail en intégrant des caractéristiques nouvelles et intéressantes qui la placent au-dessus de la génération précédente.

Sa suspension avant à ressort unique fait partie des meilleures que nous n’ayons jamais testées sur une trottinette de ce prix. Elle améliore les performances générales de cette micromobilité. De plus, la suspension est protégée de la poussière par un manchon, ce qui contribue à maintenir la cohérence du design et du style.

La trottinette électrique Ninebot F2 Pro repose sur une paire de pneus tubeless auto réparant de 10″ x 2,5″. Les pneus tubeless autoréparables représentent également un rêve en termes de confort de conduite et d’entretien. En effet, ces pneus innovants, dotés de ce que Segway appelle une « couche de gelée », ont été conçus pour colmater les crevaisons. Enfin, la garde au sol de 12 cm de la trottinette électrique F2 Pro permet de franchir en douceur les bosses, les irrégularités du terrain et les obstacles.

Design et Conduite - 9 Vitesse et Accélération - 8 Autonomie - 9.2 Rapport Qualité / Prix - 9.5 8.9 Design et Conduite : un design discret permettant une navigation intuitive à travers les différents réglages et modes. Vitesse et Accélération : une distance de freinage plus longue de 5 m à partir d'une vitesse de 24 km/h. Autonomie : une autonomie de 55 km dans des conditions idéales. Rapport Qualité / Prix : Abordable. User Rating: Be the first one !