Test de l’écran KTC H27V13 : du matériel gaming à petit prix

KTC, encore peu connu du grand public, pourrait rapidement se faire une place dans le monde du gaming. Les divers écrans que ce constructeur chinois propose n’ont pas à rougir face à la concurrence. Ils commencent même à devenir de sérieuses alternatives pour les budgets plus serrés. Nous vous proposons aujourd’hui le test de l’un des nouveaux arrivants, le H27V13. Un écran de 27 pouces vendu à un prix très attractif. Vaut-il vraiment le coup ? La réponse après ces quelques lignes.

Caractéristiques techniques Marque : KTC

Modèle : H27V13

Catégorie : Ecran gaming

Technique d’affichage : LCD

Taille de l’écran : 27 pouces

Connexions : HDMI 1.4, VGA, Jack 3.5 mm

Résolution standard : FHD 1920×1080 (1080p)

Nits : 300

L’écran H27V13 de KTC est un produit d’entrée de gamme. Son prix annonce ainsi l’étendu de ses caractéristiques et capacités techniques. Et pourtant, ce n’est pas forcément l’impression qu’il donne une fois allumé. Voyons cela plus en détail.

Design et ergonomie

Avec une diagonale de 27 pouces, l’appareil propose une taille d’écran à la fois suffisante et confortable. Nous remarquons tout de suite son design sobre qui s’adapte à la majorité des lieux où il sera placé, mais qui ne le différencie pas vraiment de la concurrence. Ce n’est pas un mal en soi. Il n’est pas trop épais et ses bords sont fins, avec une surface d’affichage qui est bien mise en avant.

À noter que le H27V13 s’assemble très facilement. Il est composé de trois parties : un pied plat en forme de trapèze isocèle relativement large, un tube et l’écran. Pour le monter, aucun outil n’est nécessaire. tout se clipse. Le tube porteur sur la base, puis le tube à l’arrière du moniteur. L’ensemble est dans un plastique simple, qui ne fait pas grand luxe, mais qui n’est pas désagréable à l’œil.

Comment peut-on modifier la position de l’écran une fois monté ? Malheureusement, de peu de façons. La seule inclinaison possible est celle sur un axe horizontal au niveau du haut du tube, et donc du milieu de l’écran. C’est-à-dire que l’on peut l’incliner de quelques degrés vers le haut et de quelques degrés vers le bas. Il est impossible de le monter, de le reculer, de le faire basculer. Cela nous a peu importé puisqu’il nous a paru être positionné à un bon angle de vue. Et pour ceux à qui cela ne conviendrait pas, la seule solution est de le poser sur un socle.

Outre l’écran, la face avant comporte la diode qui indique si l’appareil est sous tension. Tout le reste se trouve à l’arrière. Sur le côté droit, nous y trouvons les divers entrées et branchements. En plus de la celle pour l’alimentation, le H27V13 comprend une entrée HDMI, une VGA et une Jack 3.5 pour un casque audio. Sur le côté gauche, le petit joystick, présent sur d’autres écrans de la marque KTC, pilote le menu des paramètres, en plus de servir à allumer et éteindre.

Fonctionnalités

Le H27V13 est avant tout un écran conçu pour le jeu vidéo. En tout cas, c’est un argument marketing pour le vendre. Si le taux de rafraîchissement de 100 Hz, qui donne une succession d’images plus fluide et donc plus nette est un bon point, c’est un peu le seul pour convaincre les gamers. Nous pouvons tout de même ajouter le FreeSync qui là encore permet d’améliorer la netteté.

En revanche, la possibilité de modifier l’intensité de la lumière bleue est intéressante. Cela permet de réduire la fatigue des yeux, entre autres. Plusieurs niveaux sont disponibles et sont bien distincts les uns des autres car la couleur jaune ressort plus forte à chaque niveau.

Nous pouvons noter également que la luminosité de l’écran est de 300 nits, ce qui se situe dans la moyenne basse des écrans. Concrètement, le rendu est un peu moins éclatant, mais ne manque pas de lumière. S’ajoute à cela un contraste de 4000:1. Cela veut dire que les blancs sont 4000 fois plus brillants que les noirs et donc que les noirs ressortent mieux.

Enfin, la technologie HDR embarqué doit assurer une image vibrante et mieux reproduire les couleurs, les variations de tons : se rapprocher au plus près de l’original.

Pour les gamers, sachez que le temps de réponse de l’écran se situe aux alentours de 8 ms. Les très bons écrans gaming proposent un temps de réponse généralement compris entre 1 et 5 ms. Ici, c’est donc un peu plus élevé, mais cela reste gérable.

Qualité de l’image

Nous avons là un écran FHD doté d’une résolution de 1920×1080, le tout affiché sur une diagonale de 27 pouces. Commençons par rappeler que la technologie d’affichage est du LCD. Il faut être installé bien en face pour en profiter au maximum. En effet, le moniteur montre quelques faiblesses lorsque l’on change son angle de vision. Rien d’exceptionnel jusque là.

Pour la qualité de l’image en elle-même, nous remarquons plusieurs choses. Tout d’abord, nous n’avons pas eu à nous plaindre d’un quelconque effet de rémanence. L’image ne bave pas, est souvent nette. Ensuite, nous n’avons pas non plus observé la présence d’artefacts, de bruit dans les scènes sombres. Ce que certains appellent l’effet clouding.

Toutefois, nous aurions préféré que les couleurs soient plus éclatantes. L’image affichée par l’écran nous semble un peu terne. Nous pouvons bien sûr modifier les paramètres, changer la luminosité, le contraste, et même les couleurs. Et sans aller jusqu’à dénaturer l’image, c’est comme si un léger voile gris était présent sur l’écran. Nous souhaitons insister sur le « léger », car ce n’est rien de gênant. Pour ce prix là, l’image est très correcte. L’important est qu’elle ne présente pas de défauts majeurs.

Capture d’écran de Forza Motorsport

Starfield en capture d’écran

Capture d’écran de Jusant

Conclusion

Une fois de plus KTC produit un écran satisfaisant, surtout pour ceux qui ne sont pas prêts à vider leur compte en banque. Nous aurions aimé que l’écran ait plus de liberté de mouvement, ou que les couleurs soient plus vives. Mais l’image reste nette avec un rendu relativement proche de la réalité. La fréquence de rafraichissement de 100 Hz produit des animations fluides. La qualité de fabrication, bien que simple, semble robuste et le H27V13 devrait tenir dans le temps. Ainsi, à tous ceux qui ont un budget limité, qu’ils souhaitent faire du jeu vidéo, de l’animation 3D ou du montage, cet écran peut parfaitement convenir.

Prix attractif

Design sobre avec des bords fins

Image correcte

Possibilités d’inclinaison très limitées

Image un peu terne