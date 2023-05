Google a officiellement lancé le Pixel 7A, son nouveau smartphone abordable. Nous avons eu l’occasion de tester ce smartphone milieu de gamme et nous partageons notre avis sur ce produit.

Google dévoile le Pixel 7A, une version allégée et successeur du Pixel 6A, dans sa gamme de smartphones. Notre test révèle sa polyvalence exceptionnelle, faisant du Pixel 7A le meilleur choix dans la catégorie milieu de gamme cette année. Découvrez dans cet article pourquoi ce smartphone se démarque et offre une expérience complète.

Présentation de Google Pixel 7A

Caractéristiques techniques Marque : Google

Nom de modèle : Pixel 7a

Opérateur sans fil : Tous les transporteurs

OS : Android 13.0

Technologie cellulaire : 5G

Capacité de stockage de la mémoire : 128 Go

Taille de l’écran : 6.1 Pouces

Technologie réseau sans fil : GSM, Wi-Fi, LTE

Taille de la mémoire RAM installée : 8 Go

Google dévoile son Pixel 7A, successeur du Pixel 6a, avec un concentré du meilleur photophone du marché. Compact et milieu de gamme, il offre une alternative abordable. Son prix de lancement est de 509 euros, moins cher que le Pixel 7 mais plus que le Pixel 6a à 459 euros. Selon nous, cette différence de prix en vaut la peine. Les seuls concurrents sérieux sont le Redmi Note 12 Pro+ de Xiaomi et le Samsung Galaxy A54, qui se positionnent dans la même gamme.

Design et ergonomie

Le Google Pixel 7A présente un design subtilement évolué par rapport à ses prédécesseurs, les Pixels 7 et 7 Pro. Son bandeau métallique arrière, intégrant les caméras et le flash, adopte une approche ton sur ton plutôt que des couleurs contrastantes. Bien que l’anthracite de la version de test lui confère un aspect conventionnel, la coque en verre Gorilla Glass avec finition glossy est sensible aux traces de doigts. Cependant, cela peut varier selon la couleur choisie.

À l’avant, l’écran occupe une place centrale avec un poinçon pour la caméra frontale et un lecteur d’empreintes digitales bien positionné pour une utilisation naturelle avec le pouce. La reconnaissance faciale peut également être utilisée en complément.

Malgré son écran de taille modérée, le Pixel 7A offre une prise en main agréable pour les utilisateurs aux mains petites. Comparé au Samsung Galaxy S23, il est légèrement plus grand et plus lourd. Le Pixel 7A présente des dimensions de 152,4 x 72,9 mm avec une épaisseur de 9 mm. Les flancs en métal procurent une sensation agréable, bien que les boutons physiques regroupés sur le côté droit nécessitent une adaptation. Le smartphone est équipé d’une prise USB Type-C, mais ne dispose pas de prise casque ni de fente microSD. Un seul emplacement nanoSIM est prévu, nécessitant une eSIM pour deux abonnements.

Le Pixel 7A offre une qualité de fabrication excellente et une certification IP67 pour une résistance à l’eau. La boîte ne contient pas de chargeur, mais un câble USB Type-C et un adaptateur Type-C mâle vers USB Type-A femelle sont inclus pour faciliter la connectivité.

Interface logicielle

Étant donné que Google supervise le développement de l’OS des smartphones Pixel, vous bénéficierez instantanément des mises à jour d’Android et des correctifs de sécurité. De plus, cela englobe des fonctionnalités exclusives de Google et une interface sans bloatware. Par ailleurs, certaines améliorations significatives de l’IA de Google sont réservées aux propriétaires de Pixel.

Le Google Pixel 7A est équipé d’Android 13 préinstallé. En tant que Google Pixel, il bénéficiera régulièrement de nouvelles fonctionnalités et améliorations grâce aux mises à jour logicielles automatiques. Ainsi, votre Pixel s’améliorera en permanence. Android 13 est un OS mature offrant une personnalisation étendue et une interface utilisateur dynamique. Le langage de design Material You améliore l’expérience utilisateur grâce à une coordination des couleurs et une structure de design cohérentes. De plus, les fonctionnalités actives sont rapidement identifiables dans la configuration des tuiles. Le centre de notification est également attrayant et bien organisé.

Google maintient de manière impressionnante la propreté de son système d’exploitation même après la configuration initiale. Cela élimine les bloatwares et les applications inutiles. Google propose également des services pratiques tels que la transcription des messages vocaux et la saisie vocale via l’Assistant. De plus, ils offrent Clear Calling pour une qualité audio optimale. Enfin, le Pixel 7A bénéficie d’une garantie de trois ans pour les mises à jour Android et de cinq ans pour les correctifs de sécurité.

Un écran à la pointe de la modernité

Google a choisi une dalle OLED de 6,1 pouces au format 20/9e avec une résolution de 1080 x 2400 pixels, similaire au Pixel 6a. L’écran est assez lumineux, bien qu’il soit légèrement inférieur à celui du Pixel 7 Pro. Cependant, en extérieur, la visibilité de l’écran du Pixel 7a peut être compromise par la lumière directe du soleil.

En ce qui concerne le rendu des couleurs, Google propose deux options : couleurs adaptatives ou couleurs naturelles, contrairement au mode « Couleurs rehaussées » du Pixel 6a. Le mode couleurs naturel offre le rendu le plus précis et fidèle à la réalité.

Le Pixel 7a apporte une amélioration par rapport à son prédécesseur en termes de fréquence de rafraîchissement maximale, passant de 60 Hz à 90 Hz. Cependant, on aurait espéré une fréquence plus élevée, étant donné que de nombreux meilleurs smartphones moins chers offrent désormais des écrans jusqu’à 120 Hz. La technologie LPTO, permettant de varier dynamiquement la fréquence de rafraîchissement pour économiser de l’énergie, n’est pas présente. L’utilisateur peut simplement choisir manuellement entre 60 Hz et 120 Hz en activant l’option d’affichage fluide.

De notre point de vue, l’écran du Pixel 7a est bon, sans surprise, car Google a fait preuve de prudence et de conservatisme à cet égard. La luminosité est correcte, les couleurs sont plutôt naturelles et le contraste est quasi-infini grâce à la technologie AMOLED.

Bonne autonomie et recharge sans fil disponible

Le Google Pixel 7A offre une autonomie suffisante pour tenir une journée entière avec une seule charge. Néanmoins, celle-ci peut varier en fonction de vos paramètres et de vos applications. Lors d’une journée d’utilisation légère, nous avons effectué des tâches basiques comme la consultation des e-mails, de courts jeux et la prise de photos. Après environ 16 heures, il restait encore 41 % de batterie.

Cependant, lors d’une journée plus intense comprenant des déplacements, de la musique en streaming et des appels vidéo, la batterie a atteint 20 % après environ 13 heures d’utilisation. Nous avons maintenu la luminosité à 50 %, mais nous l’avons augmentée lorsque nous étions à l’extérieur. De plus, nous avons laissé la fréquence de rafraîchissement élevée et désactivé le mode Always on, qui peuvent affecter les performances de la batterie.

Pour évaluer l’endurance de la batterie, nous avons effectué un test de 45 minutes. Ce test incluait la lecture continue de vidéos, des appels vidéo, des jeux et une utilisation générale. Le Pixel 7a affichait encore 92 % de batterie à la fin du test, ce qui est similaire au Galaxy S23 (91 %), mais légèrement inférieur au Pixel 7 (94 %).

Google Pixel A7 : qualité photographique remarquable

Le Google Pixel 7A offre une qualité photo remarquable grâce à son intelligence artificielle et à ses composants matériels performants. Les fonctionnalités telles que Visions de nuit, Exposition longue et Anti-flou sont présentes pour capturer des images exceptionnelles. En outre, l’appareil propose également Real Tone et Gomme magique pour des résultats encore meilleurs. Les capteurs ont été améliorés, avec un capteur principal de 64 Mpx et un capteur secondaire de 13 Mpx. De plus, il dispose d’une caméra frontale de 13 Mpx avec déverrouillage facial et capteur d’empreintes sous l’écran.

Les premières photos prises avec le Pixel 7a sont réussies, avec une intelligence artificielle présente pour optimiser les prises de vue, notamment en basse lumière. Le mode portrait offre un effet Bokeh agréable, tandis que l’ultra grand-angle capture des images de qualité avec peu de distorsion. Cependant, le zoom numérique 8x présente une qualité pixellisée, bien qu’une mise à jour de l’appareil photo puisse améliorer cela.

Sans mode macro dédié, il est possible d’obtenir de superbes photos rapprochées en utilisant le mode portrait et le zoom 2x. Les détails et les couleurs intenses sont flatteurs pour les yeux. Les clichés en basse lumière sont lumineux et détaillés, bien que légèrement éclairés artificiellement.

Audio

Les deux haut-parleurs offrent une puissance adéquate avec un déséquilibre maîtrisé entre les transducteurs, ce qui est notable. Contrairement à la norme des smartphones actuels, les haut-parleurs diffèrent en position et en caractéristiques. Cependant, les basses sont négligées au profit d’une reproduction axée sur les médiums et les hauts médiums.

Notre verdict sur Google Pixel A7

Le Google Pixel 7A brille grâce à son SoC Google Tensor G2, garantissant une expérience utilisateur réactive et efficace. Sa qualité photo exceptionnelle évoque celle d’un appareil professionnel. Mais le Pixel 7a ne se limite pas à la performance et à la photographie. La sécurité est une priorité pour Google, offrant une protection supplémentaire grâce au VPN inclus avec l’abonnement Google One. Avec une autonomie d’une journée et la recharge sans fil, ce smartphone s’adapte parfaitement au style de vie actif des utilisateurs, renforçant ainsi sa praticité. Il est évident que nous recommandons ce smartphone milieu de gamme. Bien sûr, le Pixel 7A vaut vraiment son prix.

Robuste construction et support logiciel solide

Appareil photo incroyable pour le prix

Chargement sans fil

Qualité de fabrication haut de gamme

Chargement sans fil peu fiable

Affichage limité à 90Hz

Design et Ergonomie - 9.3 Appareil photo - 9.5 Écran - 8.8 Rapport Qualité / Prix - 9.3 9.2 Design et Ergonomie : Design élégant, qualité de fabrication haut de gamme. Appareil photo : Qualité photo remarquable. Écran : Affichage attrayant, couleurs vives et angles de vision satisfaisants. Rapport Qualité / Prix : Prix séduisant pour un produit de bonne qualité. User Rating: Be the first one !