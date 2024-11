Test de la Polar Vantage M3, Votre alliée pour des performances explosées !

A ce qu’il paraît, Polar a conçu la Vantage M3 pour qu’elle soit votre compagnon de tous les instants. Alliant harmonieusement performance et style, cette montre connectée semble très performante. Mais pour en avoir le cœur net, j’ai testé la Polar Vantage M3.

Le sport n’est pas seulement une question d’entraînement, c’est un mode de vie. Et cette nouveauté est justement le produit qui est susceptible d’intéresser de nombreux amateurs de sport. Je vous la présente de suite.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 44,7 mm largeur, taille 44,7 mm et 12,2 mm épaisseur

44,7 mm largeur, taille 44,7 mm et 12,2 mm épaisseur Ecran : tactile AMOLED affichage 1,28 cm et résolution de 416 x 416 pixels

tactile AMOLED affichage 1,28 cm et résolution de 416 x 416 pixels Poids : sans bracelet 35 g et avec 53 g

sans bracelet 35 g et avec 53 g Étanchéité : WR50

WR50 Autonomie : 30 h en usage intensif et 7 jours en mode économie d’énergie

Présentation de la Polar Vantage M3

La version 2024 de Polar conserve toutes les fonctionnalités haut de gamme de son produit phare V3, mais dans un design plus petit et plus compact. Si elle n’égale pas l’Apple Watch 10 en termes de fonctionnalités intelligentes, elle la surpasse largement en termes de fonctionnalités sportives dédiées.

Proposée en blanc ou en noir, cette smarwatch est assez belle. Et en matière d’accessoirisassions, elle est livrée avec un câble de charge USB-C identique à celui de la Vantage V3/Grit X2 Pro. C’est plutôt pratique en cas de perte ou de changement de modèle de montre Polar.

Design

Dans la description du produit, la Polar Vantage M3 est dotée d’un écran en verre Gorilla Glass 3 et d’une lunette en acier inoxydable. Son écran AMOLED est de 1,28 pouce. Ce qui est un peu plus petit que l’écran de 1,39 pouce de la Vantage V3. Et sa luminosité maximale est de 1 500 nits et il a une bonne fonction d’éclairage.

Question confort, je peux dire que les concepteurs de la montre ont bien travaillé. C’est un modèle polyvalent bien désigné qui peut vous être très utile pour compléter votre vie active. Elle s’adapte à toutes les occasions, de la salle de sport à la soirée.

D’ailleurs, en l’ayant porté pendant quelques jours, je peux vous dire qu’elle est assez légère. En effet, elle ne pèse que 53 g pour un boîtier de 44 mm de large et 12 mm d’épaisseur. Elle peut rester sur le poignet pendant 24 heures d’affilée mais peut-être pas 7 jours sur 7. J’ai tout de même laissé mes veines respirées un jour sur deux.

Fonctionnalités

Avec ses cartes et son guidage routier intégrés, la Vantage M3 positionne Polar comme un concurrent solide de marques comme Suunto. C’est un bon choix de montre connectée pour ceux qui ne gravitent pas autour de l’Apple Watch, de la Suunto Race S ou de la Garmin Forerunner.

Polar ne dispose pas encore des fonctions intelligentes d’Apple. D’ailleurs, la marque reste en retrait par rapport aux outils de navigation complexes mais complets de Garmin. Cependant, comme la cartographie est relativement nouvelle pour Polar, ses fonctions continueront probablement à évoluer.

Une montre ayant de bonnes fonctions GPS

En ce qui concerne les fonctions de guidage de cette smartwatch, elles sont plutôt nombreuses. La montre a un GPS/GNSS bi-fréquence/bande double. Il est très utile pour suivre, voir des itinéraires et naviguer. De plus, il est possible de faire usage de la fonction guidage vocal avec des écouteurs couplés.

Puis, elle a des cartes hors ligne en couleur. Et si vous voulez avoir des données plus précises sur votre localisation, la fonction Hill Splitter est pratique. Je l’ai testé lors d’une randonnée ce week-end.

Une bonne connectivité

Pour suivre, mon test de la Polar Vantage M3 m’a fait prendre conscience que ce modèle est très utile, car il est équipé de tous les capteurs essentiels. Cela en fait un outil polyvalent pour les athlètes. Cependant, il se connecte aux capteurs externes exclusivement via Bluetooth, ce qui exclut la compatibilité ANT+. Heureusement, les dispositifs externes les plus courants tels que les wattmètres, les cardiofréquencemètres, les capteurs de température et les STRYD sont presque tous pris en charge.

Des options de contrôle simples à comprendre

Polar s’améliore également en ce qui concerne les aspects ludiques de la smartwatch. Il est actuellement possible de choisir les morceaux de musique que vous préférez pendant vos séances de sport. Vous pouvez aussi recevoir des informations et des notifications push sans consulter votre téléphone. Ce modèle peut aussi recevoir les dernières mises à jour plus rapidement que les modèles plus anciens.

Fonctions Sport

Pour le suivi de l’activité générale et la course à pied, l’écosystème de Polar reste superbe. La montre connectée est capable de fournir aux athlètes tout ce dont ils ont besoin pour rester au top de leurs performances. Quand j’ai testé la Polar Vantage M3, elle dispose des outils nécessaires pour suivre plus de 150 activités différentes.

Polar a perdu du terrain sur le marché des montres de sport de milieu de gamme au profit de plusieurs marques ces dernières années. Les montres de Garmin offrent des designs plus attrayants et des fonctions sportives. Apple et Samsung proposent d’excellentes montres connectées avec un suivi sportif performant.

Mais je dirais que la Vantage M3 pourrait permettre à Polar de redevenir compétitif. Elle offre des fonctionnalités clés que les montres Garmin ne proposent pas à ce prix. Et elle offrira une meilleure expérience de suivi sportif que les smartwatch telles que l’Amazfit T-Rex 3, grâce à ses boutons, à son autonomie de batterie plus longue et à son GPS double bande.

Fonctions Santé

En termes de nouvelles fonctions santé, la Polar Vantage M3 vient de bénéficier d’un ajout de la fonction ECG (note : n’inclut pas la détection de l’Afib) de la SpO2, du suivi de la température de la peau. Pour voir comment une personne dort, la montre possède SleepWise.

A par cela, Polar propose toute une série d’excellentes mesures de la physiologie et du sommeil. En général, elles sont basées sur la fréquence cardiaque et la VRC au poignet, certaines n’étant pertinentes que lorsque vous portez la montre la plupart du temps. Les fonctions sont disponibles sur la montre ou l’application smartphone, mais certaines peuvent être consultées sur le portail web FLOW.

Ensuite, j’ai vu que le capteur optique de FC de 2e génération est devenu un capteur de 4e génération. Cela contribue sans doute à faire en sorte que le relevé des données soit meilleur.

Autonomie

Les montres Polar plus chères ont des designs plus durables et une autonomie plus longue, mais la Vantage M3 peut tenir jusqu’à 7 jours en mode économie d’énergie, et offre 30 heures de suivi d’entraînement. Et la batterie de 310 mAh est entièrement remplaçable via le centre de réparation Polar certains marchés.

A travers ce que j’ai fait pour tester l’autonomie de la Polar Vantage M3, il s’avère que les spécifications d’autonomie de la batterie sont bonnes. Mais je ne pense pas m’approcher des chiffres mentionnés ci-dessus. Celle que j’ai eue n’a tenu que 5 jours avant de devoir être chargée. Il est vrai que j’ai poussé les réglages de luminosité et d’AOD au maximum. Mais c’est le but du jeu.

Le capteur Elixir s’allume continuellement lorsqu’il n’est pas au poignet. Et il faut modifier les réglages pour empêcher l’écran de la montre de s’allumer la nuit.

Polar Vantage M3 La nouvelle smartwatch outdoor de chez Polar Voir l’offre Verdict Au final, l’interface et les fonctions de la Vantage M3 sont identiques à celles des cinq dernières années de Polar. Mais ce modèle impressionne par son écran tactile AMOLED vibrant protégé par un verre Gorilla. L’autonomie de la batterie est longue et cette smartwatch comprend toutes les fonctions Polar essentielles. C’est donc un appareil agréable à utiliser pour l’entraînement et l’activité quotidienne. Sa taille petite à moyenne et son design épuré, axé sur le sport, ne conviendra peut-être pas à tout le monde. Elle pourrait sembler trop compacte pour certains ou ne pas être aussi robuste que d’autres modèles axés sur les activités de plein air. Cela dit, elle a fière allure et ses performances sont fiables. On aime Écran et menus faciles à utiliser

Excellentes fonctions sportives de Polar On aime moins Disponible seulement en 2 coloris

Fonctions intelligentes limitées

