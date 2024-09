L'Abyx Fit Saturn 4, sortie en 2023, est une montre connectée qui fait parler d'elle, notamment grâce à son prix attractif et à ses nombreuses fonctionnalités orientées vers le sport et le bien-être. Cependant, mérite-t-elle vraiment votre attention ? Ce test complet vous propose d'examiner de près ses caractéristiques et d'analyser ses performances. Il vous permet de juger si cet accessoire est un investissement judicieux pour vous.

Ne passant pas inaperçue, la Fit Saturn 4 d'Abyx a rapidement trouvé sa place dans un marché pourtant très compétitif. Elle réussit à capter l'attention des amateurs de technologies abordables. Mais au-delà de son apparence et de ses promesses, devriez-vous sérieusement vous y intéresser pour un éventuel futur achat ? Pour éclairer votre réflexion, nous vous aidons à déterminer si cette montre est vraiment un bon choix pour les passionnés de sport et de santé connectée.

Caractéristiques techniques

Compatibilité : Android et iOS

: Android et iOS Connectivité : Bluetooth 5.3

: Bluetooth 5.3 Écran : 1,52 pouce IPS

: 1,52 pouce IPS Forme : Circulaire

: Circulaire Résolution : 360 x 360 pixels

: 360 x 360 pixels Autonomie annoncée : 25 jours

: 25 jours Batterie : 320mAh

: 320mAh Temps de recharge : 2 à 4 heures

: 2 à 4 heures Type de recharge : Magnétique

: Magnétique Certification : IP67

Test de l'Abyx Fit Saturn 4 : Tour de la boîte et déballage

En déballant l'Abyx Fit Saturn 4, on découvre une montre au design plutôt classique, qui peut plaire autant aux hommes qu'aux femmes. Le cadran rond, simple mais élégant, est bien mis en valeur dès l'ouverture du colis. Il est accompagné d'un bracelet en plastique qui, bien qu'assez basique, peut facilement être remplacé pour un look plus chic et raffiné. À l'intérieur de la boîte, on trouve tout ce qu'il faut : un câble de recharge sans fil et une notice détaillée, avec un QR code pour accéder à des instructions dans différentes langues.

La montre elle-même est légère, grâce à sa fabrication en alliage de zinc. Elle est également équipée d'un écran AMOLED de 1,52 pouce, offrant une résolution de 360 x 360 pixels. Compatible avec iOS et Android, elle propose diverses fonctionnalités intéressantes comme la mesure du taux d'oxygène dans le sang et la possibilité de passer des appels en Bluetooth. Ainsi, pour un prix d'environ 50 euros, l'Abyx Fit Saturn 4 constitue une option intéressante, avec un rapport qualité-prix qui semble excellent.

Test de l'Abyx Fit Saturn 4 : Fonctionnalités

L'Abyx Fit Saturn 4 fournit une panoplie de fonctionnalités qui séduisent aussi bien les sportifs que ceux soucieux de leur bien-être. Son écran tactile HD, lumineux et réactif, offre une navigation agréable, même en plein soleil. Que vous soyez en train de courir, de nager, ou simplement de suivre votre routine quotidienne, cette montre connectée pas chère s'adapte à vos besoins. Elle propose plus de 120 modes d'entraînement, mesurant avec précision des données essentielles comme la fréquence cardiaque, la distance parcourue et le rythme. De plus, elle vous permet de personnaliser vos séances pour optimiser vos performances grâce à des fonctionnalités avancées telles que les intervalles et les zones de fréquence cardiaque.

Cependant, l'Abyx Fit Saturn 4 ne se limite pas au sport. Elle veille également sur votre santé en surveillant votre fréquence cardiaque, votre saturation en oxygène (SpO2), votre tension artérielle et la qualité de votre sommeil. Pratique au quotidien, elle vous donne la possibilité de recevoir des appels ainsi que des notifications, de contrôler votre musique et même de consulter la météo. Toutes ces fonctionnalités sont offertes avec une autonomie impressionnante allant jusqu'à 20 jours.

Test de l'Abyx Fit Saturn 4 : Expérience d'utilisation

L'utilisation de l'Abyx Fit Saturn 4 se révèle à la fois simple et agréable. La montre se connecte facilement au smartphone via Bluetooth, et l'appairage se fait sans difficulté, même avec des appareils comme le POCO F2 Pro. De plus, l'application dédiée est disponible gratuitement sur le Play Store et compatible aussi bien avec Android qu'avec iOS. Elle se montre extrêmement facile à utiliser et bien traduite en français. Son interface intuitif permet de consulter ses données en toute simplicité.

En outre, l'affichage de l'Abyx Fit Saturn 4 est clair, avec des icônes ultra compréhensibles qui rendent la navigation fluide. Que ce soit pour accéder aux fonctionnalités dédiées au sport ou recevoir des notifications, tout est à portée de main grâce à l'écran tactile réactif. Et le bracelet en silicone, en plus d'être confortable, s'adapte parfaitement à tous les poignets avec son système de fermeture efficace. Enfin, le packaging est complet, incluant un chargeur magnétique et une notice bien détaillée. Il contribue à une expérience utilisateur globalement positive.

Test de l'Abyx Fit Saturn 4 : Application dédiée

L'application Abyx Fit Connect est l'accompagnatrice idéale pour votre Saturn 4. Après avoir créé un compte et connecté la montre connectée, vous pouvez facilement suivre vos activités quotidiennes comme vos séances de sport ou le nombre de pas effectués. Toutes les données sont synchronisées en temps réel. Vous avez également la possibilité de personnaliser votre expérience en changeant le cadran ou en réglant des alarmes. L'application vous permet aussi de choisir les notifications que vous souhaitez recevoir, qu'il s'agisse de messages, d'appels, ou d'alertes d'hydratation. Elle vous aide même à rester actif en vous rappelant de bouger si vous êtes resté assis trop longtemps.

De plus, le suivi du rythme cardiaque est automatique et régulier, avec une mesure toutes les 15 minutes. Vous obtenez ainsi un aperçu complet de votre état de santé au fil des jours. En outre, l'application vous motive en vous permettant de fixer des objectifs quotidiens, vous aidant à rester sur la bonne voie.

Test de l'Abyx Fit Saturn 4 : Rapport qualité-prix

L'Abyx Fit Saturn 4 offre un excellent rapport qualité-prix, surtout à son tarif très abordable de 50 euros. Pour une montre connectée, c'est un prix presque imbattable, surtout quand on compare avec d'autres modèles du marché qui commencent souvent à 60 euros pour les plus basiques et peuvent grimper jusqu'à 300 euros pour les plus sophistiqués. Bien que la qualité soit en adéquation avec le coût, Abyx, une marque asiatique fondée en 2018, réussit à proposer une montre au design moderne et aux fonctionnalités intéressantes.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn